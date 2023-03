Los mundos absurdos de la serie The IT Crowd llegan a Netflix

Esta semana, Netflix estrenó The IT Crowd en su plataforma de streaming. Las cinco temporadas de la comedia británica ahora pueden ser vistas en su totalidad por las pantallas chilenas.

Creada por el polémico guionista Graham Linehan, la serie sigue a Maurice Moss (Richard Ayoade) y Roy Trennerman (Chris O’Dowd), dos nerds que trabajan para el departamento de informática de la compañía Industrias Reynholm en Londres, ubicada en un sótano. Jen Barber (Katherine Parkinson), una analfabeta en el ámbito digital que llega al departamento por mentir en su currículum, se convierte en su nueva jefa y se embarcan en una serie de situaciones absurdas, todas relacionadas al trabajo o a sus vidas personales.

Uno de sus episodios más elogiados es The work outing. En este capítulo de la segunda temporada, el nuevo novio de Jen invita a Roy, Moss y Jen a una controvertida obra de teatro camp titulada Gay. La visita al teatro crea una serie de malentendidos que terminan con consecuencias no deseadas.

The IT Crowd ha recibido 8 premios y 18 nominaciones en premios como los BAFTA y los Emmy internacionales. Algunos de sus chistes en retrospectiva (en especial el capítulo The speech, el que ha sido removido de diversas plataformas en el hemisferio norte por su trama transfóbica y los dichos recientes de su creador) ya no tienen el mismo impacto que antes. Sin embargo, esto no quita lo brillante que es la serie y el éxito que aún disfruta en las nuevas audiencias.

Si bien la ficción juega con las incomodidades al igual que The office, con la que ha sido comparada antes, también posee un giro más absurdo que le permite destacarse sobre otras del género. Por años, productoras estadounidenses han intentado adaptar la serie hasta la audiencias de ese país; en una ocasión el canal NBC produjo un episodio en el que Ayoade volvió al papel de Moss, pero el hecho de que su humor no está localizado a Reino Unido, hace ver a estos intentos como innecesarios.