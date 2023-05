¿Cuál era el otro nombre que iba a tener Bohemian Rhapsody de Queen?

Bohemian Rhapsody, de Queen, es uno de los clásicos fundamentales de la historia del rock. Lanzada como single en 1975 y parte del disco A Night at the Opera, su título pudo ser otro.

Así queda claro en el borrador de la canción, escrita por Freddie Mercury, que se encuentra entre las miles de pertenencias de Mercury que Sotheby’s subastará en septiembre en nombre de su amiga y heredera Mary Austin, quien le dijo a la BBC que había decidido vender la colección porque necesitaba poner sus “asuntos en orden”.

Las pertenencias del artista se habían guardado en la casa de Mercury en Londres desde su muerte en 1991 de bronconeumonía a causa del SIDA. Incluyen vestuario y muebles para el escenario, así como las 15 páginas de los primeros borradores de Bohemian Rhapsody.

Uno de los borradores de Bohemian Rhapsody que saldrá próximamente a subasta.

En una página del borrador, Mercury escribió las palabras “Mongolian Rhapsody” cerca de la parte superior. Luego tachó esa primera palabra y agregó “bohemio” encima.

De hecho, el New York Times, que tuvo acceso al documento, señala que en la letra también hay una variación, en vez del clásico: “Mamá / Acabo de matar a un hombre / Le puse un arma en la cabeza /Apreté el gatillo, ahora está muerto”, Mercury escribió primero: “Mamá / Ha comenzado una guerra. / Tengo que irme esta noche. / Tengo que pararme y luchar”.

La página donde dejó tal huella estará a la vista del público en una exhibición en Sotheby’s New York desde el jueves hasta el 8 de junio. La venta de Sotheby’s también incluye otro borradores de canciones, como Somebody to Love, We Are the Champions y Killer Queen.