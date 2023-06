Noel Gallagher sigue disparando contra The 1975: “Son una mierda”

Noel Gallagher volvió a disparar artillería pesada contra The 1975. En una reciente entrevista con el portal NME, manifestó su total sorpresa con al ver que la banda de Matt Healy se llevara el premio a Mejor Grupo de Rock en los Brit Awards.

“Lo vi con mis dos hijos, dos chicos adolescentes, pensando, ‘¿soy solo yo siendo un viejo gruñón o esto es una mierda?’. Y ellos dos me dijeron, ‘no, es una mierda’”, señaló el ex Oasis sobre su reacción al ver el triunfo de The 1975.

En la misma charla, se le preguntó a Gallagher si siente que su música con Oasis ha tenido influencia en la generación actual de músicos, a lo que respondió que sentía que la música de guitarra se había “marginado”. Y sobre eso, cuestionó la idea de que The 1975 sea una banda de rock.

“En primer lugar, la influencia de Oasis, creo, fue que la gente comenzara una jodida banda. Conozco a muchos tipos que dicen eso y eso es genial. Hay muchos de ellos, es una pena que la música de guitarra se haya marginado. Tienes que ser rock, o ese maldito [The] 1975. En los BRIT, The 1975 ganó Mejor Rock o alguna mierda.

“The 1975, ¿Mejor Grupo de Rock? Alguien tiene que redefinir eso al instante. Porque eso es...No se lo que son, pero ciertamente no son rock. Lo que sea que es el rock, ellos no lo son”, continuó Noel Gallagher sobre la música de The 1975.

Esto se produce solo pocos días después de que el mancuniano disparara contra Healy. El líder de The 1975 manifestó que Oasis debiera volver a reunirse y que los hermanos Gallagher necesitaban “crecer y reformarse”. El autor de Don’t look back in anger respondió llamándolo “imbécil boquiabierto”.

“No veo el punto. Fue un momento en el tiempo y si te lo perdiste, mierda dura. Extrañaba a los Sex Pistols, y he logrado superar eso. Así que la gente debería superarlo”, cerró Noel.