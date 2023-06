Festival OH! Stgo tendrá una nueva edición en agosto del 2023 en alianza con el Gobierno de Santiago

Con una programación totalmente gratuita, se realizará entre el 17 y 27 de agosto, la sexta edición del Festival Open House Santiago (OH! Stgo). El festival es parte de una red internacional de más de 50 ciudades del mundo en los 5 continentes agrupadas en la red Open House Worldwide. Este evento es organizado por Fundación Aldea desde el 2017 y esta edición 2023 se realiza en alianza con el Gobierno de Santiago.

OH! Stgo busca ser un espacio plural para reflexionar sobre los desafíos de la ciudad contemporánea. Por primera vez, en esta sexta edición se contemplan actividades en las 52 comunas para abordar la convivencia urbana y rural de la región Metropolitana. Durante diez días, OH! Stgo ofrecerá una variedad de actividades orientadas a todo público, tales como recorridos en barrios en diversas comunas de la región, aperturas de edificios que normalmente no son accesibles al público, talleres para la familia enfocados en aprender sobre ciudad y el medio ambiente, cicletadas y conversatorios que buscan reunir a arquitectos y arquitectas, vecinos, vecinas, activistas, estudiantes, artistas, cultores, familias, actores públicos, privados y comunitarios que influyen en la calidad de vida de nuestra ciudad y región.

“Nuestro deseo es que la ciudad de Santiago se convierta en una metrópolis referente a nivel continental y este es el momento oportuno para mostrar su fascinante riqueza, que abarca desde la planificación de ciudad, su arquitectura, pasando por talleres de ciudad y medioambiente hasta las memorias de una historia que debe ser parte de la construcción de nuestro futuro”, comenta el Gobernador de Santiago, Claudio Orrego.

Este evento, que ha llegado a reunir a más de 17.000 visitantes en ediciones anteriores, crea instancias de reflexión, diálogo, disfrute y aprendizaje directamente desde los espacios y lugares que conforman lo urbano y rural de la región, a la vez que promueve buenas prácticas de diseño y planificación que contribuyen a la calidad de vida de los y las habitantes de nuestra región.

Museo Macul.

En esta ocasión, el festival llevará como temática central, La ciudad y sus memorias, con el fin de reflexionar sobre el rol de la memoria y el olvido en la construcción de nuestros entornos y de la ciudadanía. Esta temática se enmarca en la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado de 1973. Entre las muchas iniciativas que serán parte del OH! Stgo 2023, tendrá un lugar especial la participación de sitios de memorias, rutas de derechos humanos, recorridos en torno a las resistencias culturales y proyectos que surgieron a partir de la visión urbana que venía desarrollándose en Chile desde los años 40 y que fue truncada y transformada luego de 1973.

Por otro lado, también ofreceremos un especial de memorias rurales, realizando actividades en las 18 comunas rurales de la región Metropolitana para dar cuenta de la diversidad de sus arquitecturas, su dimensión medioambiental y su configuración identitaria a través de su patrimonio cultural material e inmaterial. Por último, el agua y sus memorias también serán parte de esta versión a través de recorridos por el río Mapocho y visitas a humedales urbanos y rurales. Todo esto con el fin de aportar la visibilidad de estos espacios en el contexto de la crisis climática y el rol del agua para la sostenibilidad de la vida.

“Las memorias que conforman las diferentes capas históricas y del paisaje de nuestra región son fundamentales para comprender las dinámicas urbanas y rurales en el presente. La memoria es un recurso esencial para proyectar un futuro más justo, inclusivo y sostenible de nuestra región.”, señala Soledad Diaz de la Fuente, co directora del Festival y directora ejecutiva de Fundación Aldea.

Por otro lado, a la ya tradicional línea de apertura de espacios de arquitectura contemporánea, se suman lugares como espacios de arte y oficios; proyectos de intervención del patrimonio e iniciativas de infraestructura como el programa de trenes para Chile de EFE, un especial de arquitectura postmoderna y una programación dedicada a la participación de niños y niñas.

Toda la programación de OH! Stgo, que contará con cerca de 150 actividades durante los 10 días del festival, la encontrarás disponible pronto en su sitio web www.ohstgo.cl y las redes sociales del evento y Fundación Aldea.