Las definiciones de Andrés Parra: “La gente que está jodida es la que más me gusta interpretar”

Entre la escasez de agua potable, los crímenes y la corrupción, la ciudad luce como una olla a presión. En ese contexto, el periodismo también está acorralado, aunque el reportero Frank Lobos se las arregla para maniobrar y descubrir la verdad.

Es el mundo que describe Los iniciados, una película de Prime Video inspirada en las novelas del escritor colombiano Mario Mendoza, en particular en Lady Masacre (2013). Andrés Parra conocía su obra desde antes de que le ofrecieran el proyecto, en 2020.

“Coincidimos en un momento personal un poco complejo, por lo que creo que en ese instante teníamos una energía muy parecida. Estábamos transitando por ciertos dolores y eso lo hizo muy orgánico, muy tranquilo. Casi que había simplemente que estar ahí. Estar, sin estorbar. En eso consistió más bien el trabajo: no interferir”, señala Parra a Culto.

El actor describe a su personaje como “un outsider total, tratando de encontrar una verdad y enfrentándose al sistema” y cuenta que afinó su preparación leyendo todas las novelas de Mendoza sobre el personaje: La melancolía de los feos (2016), Diario del fin del mundo (2018) y Akelarre (2019).

“Lidia con su enfermedad, con su adicción al alcohol, con su soledad, con no pertenecer, con no poder encajar del todo, con la culpa”, plantea a propósito de Lobos, quien se obsesiona con el crimen de una colega que le pidió ayuda para investigar un caso. “Hay autodestrucción todo el tiempo, pero, al mismo tiempo, es imposible comprar a Frank”.

Parra asegura que la historia que narra la cinta resuena en los distintos rincones de América Latina. En sus palabras, “países en manos de dos o tres familias, que controlan absolutamente todo, las movidas políticas, la economía, todo”.

“A esos son los que se enfrenta Frank, solo, sin esquema de seguridad, sin escoltas, sin camionetas blindadas. Al final del día, la película es un gran homenaje a ese periodismo que ha sido víctima de eso; periodistas que han desaparecido y han asesinado, que se han tenido que ir porque se han atrevido a ponerle nombre y apellido a los innombrables, a los intocables”.

-Ha interpretado a roles de diversos orígenes. ¿Cuál es el tipo de personajes que más disfruta interpretar?

Los personajes tipo Frank Molina son los que más me gustan. Esos tíos que uno no invita a Navidad. Los segregados, las minorías, los outsiders, a mí me gusta mucho los outsiders. Los rotos, los que están profundamente dolidos, los alcohólicos. La gente que está jodida es la que a mí más me gusta interpretar.

-Luego de dos temporadas, ¿siente que ya cerró una etapa interpretando a Sergio Jadue en El Presidente?

Yo creo que sí. Yo no sé si Prime Video tenga pensado hacer una tercera temporada de eso. Si la hiciera, voy, porque lo disfruto mucho. Yo me rio mucho de Sergito. No me rio; me divierte.

-¿Cuáles son sus siguientes proyectos?

En este momento, todo está puesto en Los iniciados. Y de ahí para allá, trabajar lo menos posible. Ese es el gran objetivo. Que salga poquito trabajo. Que haya harto tiempo patra no hacer nada.