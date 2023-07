La actriz Sinéad O’Connor: la historia de la película en que encarnó a Emily Brontë

1992 fue un año bisagra para Sinéad O’Connor. Fue la temporada en que lanzó su tercer disco, Am I not your girl?, y en que dio la vuelta al mundo con su presentación en Saturday Night Live, denunciando el abuso sexual infantil en la iglesia católica y destrozando la imagen del papa Juan Pablo II.

Apenas 13 días después de su episodio en televisión, el público del Madison Square Garden la abucheó cuando subió al escenario en el tributo a los 30 años de carrera de Bob Dylan. Nada volvió a ser igual a partir de entonces.

También fue el año en que se estrenó su debut cinematográfico. Adaptada en reiteradas ocasiones a la pantalla, Cumbres Borrascosas fue llevada al cine con Ralph Fiennes y Juliette Binoche como protagonistas. El primero asumió el papel del señor Heathcliff y la actriz francesa encarnó un doble rol, primero como Catherine y luego como su hija, Cathy.

Ambos trabajaron bajo las órdenes del británico Peter Kosminsky, un realizador con experiencia en televisión que ofició como director de la cinta basada en la novela de Emily Brontë. Una obra que antes había tenido su adaptación más reconocida en 1939, con Laurence Olivier y Merle Oberon al frente del reparto.

Por entonces, la imagen de O’Connor ya había quedado inmortalizada en el video de Nothing compares 2 U (1990), la conmovedora pieza en que transita entre la rabia y la pena y bota una lágrima. Los realizadores de la película pensaron en ella para interpretar a Brontë en un segmento de la historia. La idea era poco convencional, pero gustó a la cantante irlandesa, quien se desplazó hasta Yorkshire del Norte, Inglaterra, donde se desarrollaron las filmaciones.

Titulado en inglés Emily Brontë's Wuthering Heights, el largometraje comienza con la irlandesa ocupando una capa azul y atravesando el páramo. Mientras se dirige a una casa aparentemente abandonada, la cámara la sigue de lejos y luego captura su rostro. Comienza una narración en off con su voz y, cuando ingresa al lugar, se descubre sus facciones angelicales. Es la introducción a la intensa historia de romance, violencia y obsesión que la escritora británica imaginó en el siglo XIX.

Su participación como la autora es una de las mayores particularidades de la adaptación dirigida por Kosminsky y escrita por la guionista Anne Devlin. La otra es que una sola actriz, Juliette Binoche, da vida a los dos personajes femeninos principales de la ficción, Catherine, y la hija de ella, Cathy.

Años después, The New York Times la llamó “la más dinámica e inteligente Cumbres Borrascosas filmada hasta ahora”. Sin embargo, la recepción inicial fue más bien tibia. No fue un éxito en su llegada a los cines de Reino Unidos, en octubre de 1992, y su estreno en Estados Unidos se produjo recién en 1994. Y fue directo a la televisión, sin un un paso previo por la pantalla grande.

Fiennes y Binoche se reencontraron en El paciente inglés (1996) y consolidaron sus respectivas carreras, mientras que Peter Kosminsky se recluyó en la televisión. Curiosamente, Sinéad O’Connor no repitió la experiencia en un largometraje. Fue una incursión de una sola vez.