Rubio navega entre la electrónica y la música docta en su nuevo single

Con el lanzamiento del sencillo Lo que no hablas, la cantautora chilena Fran Straube, quien firma con su alias Rubio, continúa el camino a un nuevo álbum de estudio titulado Venus & Blue, que verá la luz bajo el alero de Fama Collective.

La artista, que hace unos días debutó en el Auditorio BB de Ciudad de México con uno de sus shows más imponentes de su carrera, visita rincones biográficos en su nuevo lanzamiento. Una propuesta musical que alterna territorios entre la nobleza de lo docto y la aventura de la electrónica.

“Es una de mis canciones favoritas del disco -dice en un comunicado-. Creo que la letra es muy necesaria, que le va a hacer sentido a mucha gente también. Todos tenemos algo que no hablamos con nadie, todos tenemos algo que sanar con eso. Espero que los sanemos y que podamos estar bien con aquello que no decimos. Es una letra que me toca en lo personal, me acuerda de cosas de chica, hay una honestidad importante en la lírica”, cuenta la artista que por estos días se encontrará tocando en festivales como El Sonido Live en Seattle y Tecate Coordenada en Guadalajara.

“Es una canción bien experimental sonoramente. Mezclo mucho la música clásica con lo electrónico, hay muchos samplers de piano, creo que es muy rica en cuanto a su sonido”, detalla Rubio sobre una de las primeras canciones que salieron en el proceso de Venus & Blue, trabajado junto a Pablo Stipicic en la producción.

Esta mixtura sonora se encuentra con un coro emotivo, que resuena profundo, épico y absoluto; todo acompañado por un beat álgido que no da tregua durante más de tres minutos. “Es una canción que me enriquece el alma en cuanto a sonoridad y letra”, reflexiona sobre este segundo sencillo, que además viene acompañado por video a cargo de Caco Marshall y protagonizado por Maya Luna Boren.