Meryl Streep da vida a una actriz del montón: así es su rol en Only Murders in the Building

En 2019, en medio de alta expectación, Meryl Streep hizo su debut en Big little lies. La serie de HBO le concedió el rol de Mary Louise Wright, la suegra del personaje de Nicole Kidman, y una suerte de antagonista de la segunda temporada. Si bien ese ciclo no despertó la recepción unánime del debut, uno de los placeres que entregó fue ver a la estrella de La decisión de Sophie (1982) compartiendo escenas con el sólido elenco femenino de la ficción.

Tras una aparición puntual en Extrapolations (Apple TV+), Streep reaparece en el streaming con una actuación generosa en diversión y elementos autoparódicos. En la vuelta de Only murders in the building, la elogiada serie de misterios y comedia que se estrenó en 2021, se pone en la piel de Loretta Durkin, una figura que es exactamente lo opuesto a la tres veces ganadora del Oscar: una actriz mayor que lo ha intentado todo para obtener la oportunidad de su vida, pero que ha sido rechazada permanentemente, sin poder lograr que su carrera despegue.

Foto: Patrick Harbron/Hulu

El primer capítulo de la tercera temporada (ya disponible en la plataforma Star+) muestra que logra convencer a Oliver Putnam (Martin Short). Él prepara su gran retorno a Broadway con una obra ambientada en un faro en Nueva Escocia en el que el único testigo de un asesinato es un bebé. Aunque llega al teatro sin aparecer en la lista de los postulantes (y según, la encargada de casting, “es capaz, nada extraordinario”), Loretta tiene una audición exitosa que le permite quedarse con el papel de la niñera de la historia.

De ese modo, la serie creada por Steve Martin y John Hoffman introduce a la intérprete en la enrevesada trama del tercer ciclo. Una tanda de episodios que gira en torno a la búsqueda del asesino de Ben Glenroy (Paul Rudd), la fanfarrona estrella que protagoniza la obra dirigida por Oliver, y la manera en que los personajes de Short, Martin y Selena vuelven a trabajar en conjunto.

Siguiendo la fórmula de la ficción (hoy en carrera por 11 categorías de los Emmy), prácticamente todos los integrantes de la ficción son potenciales sospechosos de haber cometido el crimen. La mujer a la que interpreta Streep también tiene sus motivos: durante los preparativos de la producción, Ben intentó forzar su despido, debido a un desempeño bochornoso en la lectura de guiones.

Foto: Patrick Harbron/Hulu

Ella podría o no ser la culpable. Eso probablemente se despejará en el final de la temporada. Por mientras, la serie se entretiene explorando la relación que se forja entre Loretta y Oliver, dos personajes para los que la obra en cuestión significa demasiado y que pronto se conocen más íntimamente.

The Guardian llamó al fichaje de la actriz “una inclusión que se siente como un sueño hecho realidad”. Y añadió: “Streep, como era de esperar, interpreta a Loretta maravillosamente, realmente conectando con la agonía de una mujer que se enfrentó a una vida de rechazos, pero de alguna manera mantuvo vivo su sueño”.

“No sorprenderá a nadie que Meryl Streep sea maravillosa en todo lo que se le pide que haga aquí, como una mujer que obtiene su gran oportunidad tras décadas de esfuerzo (incluso tiene otra ocasión de sacar su hermosa voz para cantar)”, reseñó la revista Rolling Stone.

Foto: Patrick Harbron/Hulu

“Después de todo el alboroto en torno a la aparición de Streep en la temporada dos de Big little lies, es a la vez discordante y refrescante verla ocupar enérgicamente un lugar en un elenco más grande”, opinó Variety. El mismo medio destacó otra particularidad: “Loretta es un auténtico talento que a veces no puede resistirse a agregar un acento donde el guión no lo requiere. A la luz de los últimos papeles protagónicos de la carrera de Streep, hay un toque de autoparodia en el impulso de Loretta por la grandilocuencia”.

Tras el lanzamiento de sus dos primeros episodios en Star+, Only murders in the building agregará un nuevo capítulo cada martes.