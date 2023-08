Poker Face: cómo es una de las series más alabadas de 2023

Rian Johnson está disfrutando su momento. Contagiado por su amor por la obra de Agatha Christie, el director y guionista ya ha lanzado dos películas centradas en Benoit Blanc, el detective encarnado por Daniel Craig, y tiene en desarrollo una tercera cinta con el mismo personaje. A comienzos de este año, el cineasta trasladó esa inquietud a la televisión, estrenando la primera temporada de Poker face, su serie encabezada por Natasha Lyonne.

La fórmula de esa producción también rinde tributo al pasado montando una historia plagada de diversión y vitalidad. Esta vez el cineasta de Star Wars: Los últimos jedi (2017) se inspira en títulos como Columbo, la icónica serie que en cada capítulo tenía al actor Peter Falk resolviendo un asesinato diferente. Un clásico televisivo que Johnson vio durante horas cuando era joven y que intentó replicar a su modo en 2023.

Foto: Karolina Wojtasik/Peacock

La fórmula a la que se ciñe necesita imperiosamente un protagonista carismático. El suyo es Charlie, una antigua jugadora de póquer (Lyonne) que ahora se dedica a trabajar en un casino de Nevada liderado por Sterling (Adrien Brody), el hijo del dueño. En un giro de los acontecimientos, se transforma en prófuga de la justicia y recorre Estados Unidos aplicando su particular habilidad: sabe identificar al instante si una persona le está mintiendo. Ella utiliza ese don para descubrir al culpable de diferentes homicidios que se encuentra en el camino.

Y, tal como exige el libreto, ocurre un nuevo asesinato con altísima frecuencia. Cada episodio de la serie empieza con la muerte de un personaje y luego revela el vínculo de Charlie con la escena del crimen, para finalmente plantear una resolución. La gracia del asunto es que tanto la actuación de Lyonne como la escritura de Johnson y sus colaboraciones funcionan a un nivel sobresaliente.

También están la extensa lista de estrellas invitadas que aparecen y desaparecen de la historia. Chloë Sevigny interpreta a la experimentada líder de una banda de heavy metal, Ellen Barkin da vida a una estrella de la actuación que tuvo que adaptarse a su nueva realidad, y Hong Chau encarna a una camionera solitaria con la que Charlie hace buenas migas. El único actor que se asoma con cierta regularidad es Benjamin Bratt, quien se pone en la piel del jefe de seguridad del casino que va detrás de ella.

Foto: Phillip Caruso/Peacock

Precedida por elogiosos comentarios, Poker face finalmente se estrena en el país este jueves 17, a través de Universal +. Un debut que también llega después de que cosechara cuatro nominaciones a los Emmy, incluyendo Mejor actriz de serie de drama, en reconocimiento a la labor de la intérprete de Orange is the new black.

“Qué alivio y placer es ver una serie de televisión que realmente quiere ser una serie de televisión, y que sabe cómo hacerlo a este alto nivel”, celebró Rolling Stone.

“Despliega los mejores elementos del pasado, pero de una manera que hace que la serie se sienta completamente moderna, de la misma manera que Entre navajas y secretos (2019) y Glass Onion: Un misterio de Knives out (2022) están inspirados en los misterios de Agatha Christie sin parecer piezas de época polvorientas”, añadió el medio.

“Poker face, a pesar de toda su inteligencia y actitud moderna, es tan sencilla como puede ser, realizada de manera simple y experta para ser disfrutada: comida reconfortante, no ‘elevada’, sino deliciosa”, argumentó Los Angeles Times.

Foto: Evans Vestal Ward/Peacock

Según la revista Time, “Lyonne obviamente tiene talento y belleza, pero más que eso, tiene un carisma distintivo en pantalla que te hace querer pasar tiempo en su presencia (...) De los muchos toques personalizados que hacen de Poker face un verdadero regalo de invierno, el mayor placer es ver a un personaje extraordinario, interpretado por una actriz extraordinaria, abrirse camino a través de los misterios sin fondo de la psique humana”.