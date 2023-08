Encuentro con funcionarios y un llamado al Bafona: las primeras gestiones de Carolina Arredondo al frente de Culturas

Todavía no completa su primera semana al frente del Ministerio de las Culturas, tras asumir el pasado 16 de agosto, pero Carolina Arredondo ya ha desplegado sus primeras reuniones para conocer a los representantes de los gremios de la secretaría de Estado, además de realizar contactos para atender algunas urgencias que se vienen arrastrando desde la gestión anterior.

En su primer entrevista, concedida al medio El Desconcierto, la ministra detalló que su interés es recomponer el diálogo. En el caso del Bafona, aún con parte de su elenco movilizado desde marzo, Arredondo tomó la iniciativa. ”Me comuniqué telefónicamente con el BAFONA para poder reunirnos a la brevedad para poder tomar las demandas y darles curso. Eso es lo más importante, poder agilizar y entender cuál es el fondo de esa problemática porque lo que necesitamos todas y todos, y así también me lo manifestaron ellos, es poder retomar sus labores”, señaló.

Fuentes consultadas por Culto, detallan que Arredondo habló con representantes del Ballet Folklórico el sábado por la mañana. En la llamada, que se extendió por unos cincos minutos, se habló de las complicaciones a nivel interno, en particular por la presencia de la jefa de departamento de ciudadanía, Marianela Riquelme, como interlocutora. En el ballet consideran que dicha funcionaria no es una interlocutora válida ya que fue denunciada ante la contraloría por “por someterlos a trabajar en condiciones indignas para la persona humana”, como explicaron en un comunicado. Por ahora, dicen, el asunto no lo van a llevar a tribunales, aunque no lo descartan “si no se hace algo pronto”.

Además, le plantearon una situación que afecta a uno de los bailarines. Señalan que a este se le descontó el 60% por la figura de inasistencia injustificada entre el 8 al 18 de abril de este año. El detalle es que el bailarín en cuestión, habría justificado la ausencia en marzo debido a su participación en el Encuentro cultural internacional Colores del Mundo. Una situación que desde el Bafona consideran irregular.

No ha sido el único encuentro. El pasado 18 de agosto, Arredondo se reunió vía telemática con la asamblea de nacional de la asociación gremial Anfucultura, reunida en la ciudad de La Serena. En la ocasión la acompañó la recién asumida subsecretaria de las culturas y las artes, Noela Salas. El encuentro, dicen, tuvo un carácter más bien protocolar, pero la ministra manifestó el ánimo de generar diálogos de cara a terminar de buena manera el complejo proceso de instalación de la nueva orgánica del ministerio, un asunto que ha sido uno de los aspectos de resolver durante el período Boric, que estuvo en el corazón del proceso de paro de los funcionarios hace un tiempo.

“Ella ya nos había citado vía mail a una reunión conjunta con el resto de organizaciones sindicales del ministerio está semana para comenzar a trabajar. Le confirmamos nuestra participación ya que para nosotros es muy importante que se de continuidad a los acuerdos alcanzados con las autoridades de gobierno en cultura tras el paro nacional, para finalizar de una vez por todas la implementación del ministerio a través del Plan de Fortalecimiento Institucional”, comenta Jorge González San Martín, presidente nacional del gremio.

En la reunión, los funcionarios también le expresaron a la ministra su interés que haya una continuidad de los acuerdos del plan de fortalecimiento institucional, detallado en el protocolo de acuerdo al que se llegó tras la pasada movilización. Además solicitaron que se ejecute una evaluación de las autoridades y jefaturas del Ministerio, particularmente de la Subsecretaría, además de conformar un gabinete “con un número razonable y austero de asesores”. Asimismo, como un gesto, le manifestaron su apoyo “frente a los ataques misóginos de sectores conservadores y retrógrados por su trayectoria como actriz”.

La misma ministra Arredondo se refirió a esa demanda en su charla mencionada. “Lo que se necesita hacer es ordenar la dotación de funcionarios y funcionarias, y ese es un diálogo que estamos teniendo y que vamos a tener idealmente la próxima semana con distintas asociaciones para ver cómo trabajamos en conjunto para dar respuesta a las demandas. Porque mientras la institución por dentro funcione bien, podremos dar todas las respuestas hacia afuera”.