Con cinco chilenos y Café Tacvba en el número uno: los 50 mejores discos de rock latino según Rolling Stone

Las listas siempre dan motivos para descubrir, discutir y analizar diversas variables. La revista Rolling Stones lanzó una nueva que ya está proporcionando abundante material de conversación: los 50 mejores álbumes de rock latino de todos los tiempos.

En la revisión hay grandes nombres de la música de la región, como Génesis, Os Paralamas do Sucesso, Carlos Vives, Andrés Calamaro, Fito Páez y Natalia Lafourcade.

Y se anotan cinco discos de origen chileno: Alturas de Macchu Picchu (1981), de Los Jaivas; Vida de perros (2005), de Los Bunkers; Fome (1997), de Los Tres; Vol. 1 (2015), de Mon Laferte, y Corazones (1990), de Los Prisioneros.

El top 3 lo dominan LP provenientes de Colombia (Aterciopelados, La pipa de la paz), Argentina (Gustavo Cerati, Bocanada) y México (Café Tacvba, Ré).

Como en todo ejercicio de este tipo, también hay ausencias llamativas (Jorge Drexler, Sui Generis, Serú Girán). El debate está abierto.

Revisa el listado a continuación:

50. Los Shakers, La Conferencia Secreta Del Toto’s Bar (1968)

49. Diamante Eléctrico, Mira Lo Que Me Hiciste Hacer (2021)

48. La Revolución de Emiliano Zapata, Revolución de Emiliano Zapata (1971)

47. Los Jaivas, Alturas de Macchu Picchu (1981)

46. Los Van Van, Los Van Van (1974)

45. Los Bunkers, Vida de Perros (2005)

44. Génesis, Génesis (1974)

43. Raul Seixas, Krig-ha Bandolo! (1973)

42. Juanes, Un Día Normal (2002)

41. Rita Lee & Tutti Frutti, Fruto Proibido (1975)

40. Zoé, Memo Rex Commander (2006)

39. Puya, Fundamental (1999)

38. Traffic Sound, Virgin (1969)

37. El Gran Silencio, Chúntaros Radio Poder (2001)

36. Banda Nueva, La Gran Feria (1973)

35. Él Mató a un Policía Motorizado, La Síntesis O’Konor (2017)

34. Os Paralamas do Sucesso, Selvagem? (1986)

33. No Te Va Gustar, Este Fuerte Viento Que Sopla (2002)

32. Los Tres, Fome (1997)

31. Eduardo Mateo, Mateo Solo Bien Se Lame (1972)

Gustavo Cerati

30. Santa Sabina, Santa Sabina (1992)

29. Los Hermanos, Ventura (2003)

28. Mon Laferte, Vol. 1 (2015)

27. Totem, Totem (1973)

26. Carlos Vives, El Rock de mi Pueblo (2004)

25. Molotov, ¿Dónde Jugarán Las Niñas? (1997)

24. Andrés Calamaro, El Salmón (2000)

23. Los Prisioneros, Corazones (1990)

22. Fito Páez, El Amor Después del Amor (1992)

21. Tribalistas, Tribalistas (2002)

20. Treinta Minutos de Vida, Moris (1970)

19. Roberto Carlos, Em Ritmo de Aventura (1967)

18. Sumo, Llegando los Monos (1986)

17. Karnak, Karnak (1995)

16. Soda Stereo, Canción Animal (1990)

15. Natalia Lafourcade, Hasta la Raíz (2015)

14. Los Amigos Invisibles, The New Sound of the Venezuelan Gozadera (1998)

13. Pescado Rabioso, Artaud’ (1973)

12. Caifanes, El Silencio (1992)

11. Santana, Abraxas (1970)

10. Julieta Venegas, Bueninvento (2000)

9. Charly García, Clics Modernos (1983)

8. Maldita Vecindad y los Hijos del Quinto Patio, El Circo (1991)

7. Babasónicos, Jessico (2001)

6. Os Mutantes, Os Mutantes’(1968)

5. Los Fabulosos Cadillacs, Fabulosos Calavera’(1997)

4. Milton Nascimento, Clube da Esquina (1972)

3. Aterciopelados, La Pipa de la Paz (1996)

2. Gustavo Cerati, Bocanada (1999)

1. Café Tacvba, Ré (1994)