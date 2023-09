La vida sana de The Rolling Stones para seguir activos a los 80 años: ejercicios, frutas y nada de drogas

Después de John Lennon y Paul McCartney, los cerebros de The Beatles, con mucho la mejor dupla compositiva de la historia de la música popular, el puesto siguiente en el podio corresponde a un binomio todavía incombustible: Mick Jagger y Keith Richards, de The Rolling Stones. Sus satánicas majestades.

Jagger cumplió 80 años el pasado 26 de julio, y salvando los obstáculos propios de la edad, aún es el frontman ágil que el mundo conoció. Por su parte, Richards también se convertirá en octogenario bastante pronto, el próximo 18 de diciembre, y todavía se mantiene tocando en escena con su clásica Fender Telecaster. Pero a diferencia de sus años salvajes, en los 60 y 70, ambos han adoptado una forma de vida mucho más saludable. En parte porque se encuentran en el grupo etario de la Tercera Edad, el cuerpo cambia y han dejado de ser los jóvenes afiebrados que tocaban (I can’t get no) Satisfaction.

Hace unos días, Richards dio cuenta de eso abiertamente. En charla con el matutino británico The Telegraph comentó que está “tratando de disfrutar siendo heterosexual”, en un momento de su vida en que, reconoce, ha dejado las drogas y los cigarrillos. Sus compañeros de años.

“Los cigarrillos que dejé en 2019. No los he tocado desde entonces. Dejé la heroína en 1978. Dejé la cocaína en 2006″. Aunque eso sí, reconoce que todavía no hace lo mismo con el alcohol. “Todavía me gusta tomar una copa de vez en cuando, porque no voy a ir al cielo pronto, pero aparte de eso, intento disfrutar de ser heterosexual. Es una experiencia única para mí”.

FILE - Keith Richards of The Rolling Stones performs at the Desert Trip music festival on Friday, Oct. 7, 2016, in Indio, Calif. On Friday, Richards is releasing a limited edition box set of his 1988 concert at the Hollywood Palladium taken during his first solo tour. (Photo by Chris Pizzello/Invision/AP, File)

Es que Richards ya está lejos de sus tiempos de locura, en que incluso reconoció haber esfinado las cenizas de su propio padre en medio de un jolgorio. “¿La cosa más rara que he intentado esnifar? Mi padre. Me esnifé a mi padre”, reconoció a NME en 2007. “El fue incinerado y no pude resistir a darme una pequeña esnifada con él (sus cenizas). A mi padre no le habría importado”, agregó.

Pero ad portas de sus 80 años, Richards confesó al matutino que se está tomando el hecho de ser octogenario con bastante deportividad: “Tal vez tengo la suerte de que físicamente esto siga funcionando. Hasta ahora, no tengo ningún problema real con envejecer. Hay algunas cosas horribles que puedes ver en el futuro, pero tienes que llegar allí”.

Mick Jagger (Photo by Kamil Krzaczynski / AFP)

Por su lado, Mick Jagger ha tomado un rumbo similar. Si bien hay que hacer la salvedad que al igual que otros íconos de rock, como Ozzy Osbourne, en los últimos años ha presentado algunas complicaciones de salud. En abril de 2019, tuvo un problema al corazón. El problema obligó a The Rolling Stones a cancelar sus shows en Estados Unidos y Canadá de la gira No Filter y le significó al lenguaraz Jagger una operación donde se le implantó una endoprótesis vascular conocida como “stent”, se trata de un tubo de malla de metal que impide que una arteria colapse nuevamente. Además, en junio de 2022 dio positivo por coronavirus.

Sin embargo, con 80 años a cuestas, Jagger mantiene una disciplina deportiva que se quisiera cualquier mozalbete. “Las drogas no producen satisfacción”, comentaba The Rolling Stones años atrás a The Sunday Times. Concretando el mensaje de parte del rockero, este agregaba a sus palabras que “cuando nosotros experimentamos con drogas, poco se sabía de sus efectos”.

Jagger trabaja para mantenerse en forma con el profesional Torje Eike, un fisioterapeuta que también ha trabajado con atletas olímpicos para sus entrenamientos y lleva más de 20 años velando por el estado del artista. Con él, practica yoga y natación, se dedica a correr 12 kilómetros por día y también tiene clases de baile, con lo que suma tres horas diarias en seis días por semana.

Hijo de un profesor de Educación Física, Jagger se ha tomado en serio el tema del movimiento corporal. Así lo detalló en charla con Culto su biógrafo, el inglés Philip Norman. “Es sabido que antes de salir al escenario Jagger suele hacer activación física y que incluso durante sus vacaciones se lleva pistas con música de los Stones para cantar y mantener su voz en actividad. Así es como Mick se ha mantenido en esta increíble forma física porque en el escenario, cuando todo el mundo pensaba que todo era sexo, drogas y rock and roll, él solía hacer flexiones, calentar, mantenerse en forma. Y así es como podía seguir y aún puede seguir durante dos horas en el escenario. Estaba y sigue estando increíblemente en forma”.

Como si fuera poco, ad portas del concierto de los Rolling Stones en Hyde Park, en 2022, la coordinadora Heather Foster Kjollesdal comentó a Express cómo se prepara físicamente Jagger para los recitales. “Realiza un entrenamiento durante cuatro o cinco minutos y luego bajaba su ritmo cardíaco. Es por eso que él puede cantar una canción, correr por el escenario, y luego la canción termina y está hablando con la multitud y no se queda sin aliento”.

Además, el cantante tiene una dieta enfocada en consumir frutas y verduras frescas, cereales integrales, legumbres, pollo y pescado. Solo consume alimentos orgánicos desde que lo convenció su ex esposa, Jo Wood. Si sigue así, tendremos Jagger/Richards para un buen rato más. Quién sabe si los tendremos el 2024 en Chile.

Por lo pronto, acaban de lanzar su nuevo single, Sweet sounds of heaven, en colaboración con Lady Gaga y Stevie Wonder, el que puedes escuchar aquí: