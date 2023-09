¿Vienen a Chile? Prensa brasileña dice que The Rolling Stones vuelven a Sudamérica en 2024.

A The Rolling Stones se les abrió el apetito. La semana pasada, una de las bandas más longevas en la historia de la música popular sacudió al planeta al retornar a escena con nuevo single, el afilado Angry, presentado en una atiborrada conferencia de prensa en Londres donde se hicieron cargo de su nueva vida.

Porque hoy el conjunto se cuenta de a tres: el cantante Mick Jagger, y los guitarristas Keith Richards y Ronnie Wood, elenco histórico aunque mermado luego del fallecimiento en 2021 del baterista Charlie Watts.

“A nuestra edad, si dejas de mover los dedos estás acabado... de hecho, estás acabado si no mueves todo”, soltaron los músicos en su cara a cara con los medios, donde también aprovecharon de entregar detalles de su próximo álbum, Hackney diamonds, con fecha de estreno para el 20 de octubre.

Se trata de su primer título con temas inéditos en 18 años, calificado ya por The Times -que lo escuchó por adelantado- como su mejor pieza en cuatro décadas y que servirá de trampolín para los planes inminentes del grupo.

Porque, claro, los Stones nunca se quedan quietos y siguen moviendo todo: los británicos se alistan para salir de gira y defender en vivo sus nuevas composiciones. Se trata de su primer periplo luego de Sixty, en 2022, cuando surcaron por Europa sin la presencia de Watts (antes, ya habían tenido fechas en Estados Unidos sin el histórico percusionista a sus espaldas, reemplazado por Steve Jordan, antiguo colaborador de la agrupación).

Esta vez, una de las posibles paradas inmediatas es Latinoamérica. Según pudo saber Culto a través de fuentes de la industria local de música en vivo, los hombres de Angie podrían pasar por la región en 2024.

REUTERS/Toby Melville

Una de las paradas casi fijas es Brasil, como ha sucedido con gran parte de las leyendas que han bajado al sur en el último tiempo. Por ejemplo, Paul McCartney hará siete conciertos en ese país entre noviembre y diciembre de esta temporada, pero no consideró otras plazas del continente.

El columnista Amaury Jr. reafirmó tal versión en su espacio en el sitio Uol, informando que el grupo es casi seguro que pasará por Brasil en marzo del próximo año. “Las negociaciones están muy avanzadas y deberían incluir una banda brasileña para abrir los shows. ¡Esperen noticias pronto!”, aseveró. La noticia fue ampliamente difundida por la prensa de su país.

En la industria chilena, desde hace meses merodea la posibilidad de que los Stones vengan a la capital en algún punto de 2024, con el Estadio Nacional como su opción más cercana. Por ahora, el estatus de una posible venida sólo apunta a sondeos y conversaciones.

2023. REUTERS/Toby Melville

La banda ha estado en Sudamérica en 1995, 1998, 2006 y 2016. En esas oportunidades, sólo en 1995 y 2016 pasaron por Santiago, en cada ocasión con un espectáculo en el coliseo central de Ñuñoa. El hecho demuestra que, pese a contar con fanáticos en el país, su impacto no es tan profundo como en otros mercados, particularmente Argentina.

De concretarse su visita al final del mundo, podría tratarse de su travesía final por estos lados. Aunque no han arrojado señales de retiro ni jubilación, sus integrantes ya se empinan por los 80 años, con Jagger festejando tal edad el pasado 26 de julio.

Según lo que mostraron en sus últimas fechas del periplo de 2022, los conciertos se inician con un homenaje a Watts, para luego desplegar 19 temas, partiendo con la incendiaria y sesentera Street fighting man, rematando sobre el final con los clásicos Sympathy for the devil y (I can’t get no) satisfaction.