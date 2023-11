El chileno que hizo enfurecer a Bad Bunny: “Soy la próxima estrella mundial después de él”

Fue un mensaje en el canal de difusión de WhatsApp de Bad Bunny el que alertó a Mauricio Bustos (30). Solo habían pasado unos días desde que el productor musical, responsable del proyecto Flow GPT, publicó la canción NostalgIA, la que había incorporado la voz del boricua recreada con Inteligencia Artificial. En otras palabras, tenía a la estrella en su canción, aunque en versión IA.

Pero al puertorriqueño la idea no le gustó nada. “Si a ustedes les gusta ese fiasco de canción que está viral en TikTok, sálganse de este grupo ahora mismo. Ustedes no merecen ser mis amigos y por eso mismo hice el nuevo disco, para deshacerme de gente así”, advirtió, con un tono severo que no dejaba lugar a dudas. Bustos, quedó atónito. Ahí acabó por comprender el alcance de su creación. “De repente veo el WhatsApp y me aparece este mensaje -recuerda al teléfono con Culto-. Me emocioné. Fue como ‘guau, ahora es cuando’”.

Bad Bunny

Bustos hace música. De forma oficial firma como Mauryceo, pero su identidad paralela como FlowGPT tomó un vuelo inesperado. Se trata de un proyecto que a partir del uso de la IA genera pistas de voz de estrellas mundiales, tal como en el caso de NostalgIA. De allí que el GPT del nombre, alguna forma sea un guiño al ChatGPT, pero en su su caso significa Generador Preentrenado de Temazos. “Flow GPT es un personaje ficticio -explica Bustos-. O sea, igual es una persona que va a andar conmigo, está físicamente en este mundo, pero dentro del contexto artístico de un personaje ficticio que es un robot que hace canciones”.

Para Mauricio, la música es su vida. Nacido en Temuco, se crió en un ambiente en que su padre era un cantante que participaba en Festivales locales. De niño tenía sus artistas favoritos. “Fui muy fanático de Los Prisioneros, incluso cuando se juntaron los pude ver en mi ciudad. El reggaetón me empezó a gustar cuando entré al Liceo, ahí apareció Daddy Yankee y toda la cultura alrededor de eso”. Autodidacta, comenzó a escribir canciones y a interiorizarse en el uso de softwares. Incursionó en la música, pero cuando surgió la posibilidad de trabajar con IA, notó que había una nueva oportunidad.

“Al principio había que instalar programas, usar códigos, era difícil de usar -recuerda-. Las voces no quedaban bien, pero después empezaron a salir mejores herramientas y ya cuando caché que la cosa estaba sonando bien, me iluminé y dije ‘voy a inventar un personaje que haga esto’. Me basé un poco en Gorillaz, una ficción alrededor de de un artista ficticio, y ahí se terminó materializando Flow GPT”.

En rigor, lo que hace Mauricio es componer una canción como cualquier otra, pero al momento de grabar las voces entra en juego la IA. Según él, es clave la habilidad para imitar. “Lo único que se hace con inteligencia artificial es una transformación del timbre de voz. Yo canto e imito al artista, y la voz se transforma por una página web que se llama Kits, hay muchas páginas de este tipo. Tú subes un MP3 con la voz y depende de qué tan bien imites si queda bien o mal”.

Daddy Yankee

Por ello dedica mucha atención a perfeccionar las interpretaciones de los artistas. Así lo hizo con Bad Bunny. “Me pongo a escucharlo, voy al gimnasio, me pongo los audífonos, lo escucho, lo escucho, le cacho los modismos, o sea, el cómo imposta la voz, el estilo que tira, la pronunciación, todo eso”.

El experimento de Flow GPT replica una lógica que se ha repetido alrededor del mundo. A comienzos de este año un usuario de twitter llamado Ghostwriter977, hizo noticia al crear una canción llamada Heart on My Sleeve, la que incluía las voces de Drake y The Weeknd generadas por IA. Fue un éxito y se volvió viral, pero a los dos cantantes en cuestión el asunto les molestó. La canción finalmente fue eliminada de las plataformas de streaming y un vocero de la major Universal Music Group advirtió, en una declaración para Billboard, el peligro sobre el contenido infractor creado con IA.

La situación ha generado debate en el mundo de la música. Así como Drake, The Weeknd y Bad Bunny han manifestado su molestia, otros, como la cantante canadiense Grimes han visto una oportunidad. Ella lanzó su propio software de IA, llamado Elf.Tech, que permite generar pistas de voz que suenan como la artista. Es decir, la IA no es solo para recrear cruces imaginarios de artistas fallecidos; también permite expandir las posibilidades creativas.

La furia de Benito

Flow GPT subió su primera canción el 8 de mayo de este año. Se llama Demo 1: Karol e incluye las voces recreadas de las estrellas Anuel AA y Feid. Un mes después llegó Demo 2: TQuilas, que imagina un insólito cruce entre Peso Pluma y Luis Miguel. “Si tú te das cuenta, lo bonito de este proyecto es que la tecnología ha ido avanzando con los demos -explica Mauricio-. O sea, el primero es el que peor suena, porque ese era los principios de esta tecnología. El segundo ya fue mejorando porque habían herramientas nuevas. Ese se viralizó harto en México. Ahí noté que estaba prendiendo”.

Le siguieron los demos 3 y 4 que ganaron más seguidores. Este último, titulado BellaK.O además resultó una proeza porque incorporó a 17 voces de artistas recreadas con IA, entre estas, las de Rauw Alejandro, Chencho Corleone, Quevedo, Karol G, Feid, Wisin y Yandel, Myke Towers, Rosalía, El Jordan 23, Don Omar y varios otros.

Pero cuando salió Demo 5: NostalgIA, la bomba acabó por estallar. Ahí incluyó a Bad Bunny, Daddy Yankee y Justin Bieber. “Quería meter a Bad Bunny con Daddy Yankee, porque son los que mejor imito. Me quedaban muy bien los versos de ellos, porque los escucho harto también y los tengo más mimetizados”.

A los pocos días la canción fue bajada de algunas plataformas como Spotify. En ese momento Flow GPT grabó un video en que le respondió al puertorriqueño. “Hola Benito (Martínez, el nombre real de Bad Bunny), espero que estés bien. Aunque te noto algo molesto. Nunca era mi intención que esto pasara, yo solo soy un robot creado para experimentar nuevas tecnologías y traer colaboración al mundo de la música”, señaló.

El músico reconoce que la reacción de Bad Bunny y la bajada de su música lo remeció. “A mí nadie me notificó, nada. Se supone que te tienen que notificar -dice Mauricio-. Hay gente que me dice ¿te diste cuenta que cambiaste la historia?, y yo todavía no lo asimilo ¿de verdad cambié la historia? pero hasta ahora solo me han bajado las canciones. Ni siquiera sé por qué las bajaron. Estoy tratando de investigar para ver qué puedo hacer. Me estoy asesorando con un abogado”.

Mauricio asegura que toda su acción es legal, aunque reconoce que se mueve en un terreno pantanoso. “Yo igual soy bien precavido, entonces me puse a investigar porque sé que soy bueno y en algún momento puede viralizarse algo fuerte. Me puse a investigar, pero aquí nadie tiene la certeza de nada. Esto es algo totalmente nuevo, y el abogado que aparezca no va a saber bien qué hacer con esto. Ni yo mismo, sé que estoy nadando en el agua. Vamos a ver qué pasa. Y todos, hasta los jueces no saben qué hacer”.

Como sea, el impacto de Flow GPT fue tal que asegura que le han llegado ofertas para presentarse en vivo. “Tengo ofertas de festivales en España, en México, de todos lados. Y son festivales grandes, increíbles. Estoy esperando la invitación a la tele acá, pero no tengo nada armado, tengo que ir armando. El tema me pilló muy encima. Pero sí, dentro del concepto de Flow GPT, quiero que haya eventos, quiero que haya shows. He estado viendo muchos shows de DJs, porque ese es el futuro, con muchas pantallas, muchas luces. Entonces, eso me imagino yo para Flow GPT, mucha tecnología en el escenario. Ya va a llegar un momento donde se va a poder usar esta tecnología en vivo. Todo eso va a sumar”.

Si te llegaras a encontrar con Bad Bunny en persona ¿qué le dirías?

Va a pasar. En algún momento va a pasar. Flow GPT es la próxima estrella, el próximo fenómeno mundial después de Bad Bunny. Lo tengo mentalizado y va a ser así. Entonces, como esa próxima estrella obviamente se va a topar. Hay lugares donde se van a topar y lo único que le voy a decir a Benito es gracias. Yo no sé si él estará mal o bien con esto, pero no me queda más que agradecerle, me dio una palestra tremenda y yo la estoy aprovechando. Tengo un catálogo de más de 100 canciones guardadas que son iguales de buenas, incluso mejores que NostalgIA. Voy a seguir ahí pensando en qué hacer a futuro. Este es el salto más grande de mi vida, lo juro.