Pedro Pascal frente a Jeremy Strong y Gary Oldman: la reñida carrera por los Globos de Oro

Gladiador 2 es el proyecto que por estos días mantiene ocupado a Pedro Pascal. Tras el término de la huelga de actores, la secuela de la cinta del año 2000 acaba de retomar sus filmaciones en Malta, permitiendo el reencuentro del actor chileno con el director Ridley Scott y con sus compañeros de elenco, entre los que se encuentran Paul Mescal, Denzel Washington, Connie Nielsen y Djimon Hounsou.

Mientras está concentrado en el trabajo en esa ambiciosa película, hoy el intérprete coronó su gran 2023 con la primera candidatura de su trayectoria a los Globos de Oro. La premiación lo incluyó entre los candidatos a Mejor actor de serie de drama, en reconocimiento a su celebrado rol en la primera temporada de The last of us, la ficción de HBO en la que encarna a un duro sobreviviente que debe proteger a una adolescente que podría ser la última esperanza de la humanidad.

Foto: HBO

Ese personaje, Joel Miller, le reportó algunos de los mejores comentarios de su carrera y lo terminó de consolidar como una de las mayores estrellas del Hollywood actual, luego de ascender en la industria gracias a su labor en las series The Mandalorian, Narcos y Game of thrones.

“Su trabajo es impresionante en una serie de género que le permite a Pascal interiorizar sus emociones y confiar en sus gestos físicos para crear un personaje tridimensional”, opinó Variety sobre su desempeño en The last of us, que comenzará el rodaje de su segundo ciclo en los próximos meses.

En los Globos de Oro el nombre de Pascal está acompañado de pesos pesados. La excelente Succession, que batió el récord de nominaciones en las categorías de televisión (nueve), logró la inclusión de Brian Cox, Jeremy Strong y Kieran Culkin, el patriarca y dos de los hermanos de la historia sobre la familia Roy.

Foto: HBO

Esa triple presencia es una prueba de la admiración que genera la producción que concluyó en HBO en mayo pasado, pero también es un arma de doble filo, porque podría suponer la dispersión de votos. Los dos primeros ya obtuvieron el galardón en distinción a su labor en el drama creado por Jesse Armstrong, Cox por la segunda temporada y Strong por la tercera. Y Culkin acaparó comentarios favorables durante la última tanda de episodios, donde transitó por las diferentes etapas del duelo. Curiosamente, Pascal se enfrentará con los tres (además de Bob Odenkirk y Jeff Bridges) en los Emmy, que se entregarán el próximo 15 de enero.

A esa competencia se le une Gary Oldman. Si bien el actor de El quinto elemento (1997) es un nombre que ingresó hace poco al radar de los Globos de Oro –apareció por primera vez hace seis años, con Las horas más oscuras–, viene respaldado por una trayectoria que concita amplio respeto. Esta vez fue considerado por Caballos lentos, alabada serie de espionaje de Apple TV+ en que encarna a Jackson Lamb, un personaje que puede ser tan desagradable como brillante. Se defiende por sí sola en cada episodio, pero siempre que él está en pantalla el resultado es electrizante.

Aunque recientemente ha dividido opiniones, The Crown logró encumbrarse entre los títulos más nominados de esta edición de la premiación. Esta vez compite en Mejor actor de serie de drama con Dominic West, quien da vida al príncipe Carlos tanto en el quinto como en el sexto ciclo. La estrella de The wire no ha alcanzado el nivel de elogios que consiguió Josh O’Connor asumiendo el mismo papel (ganó en 2021), pero firma un trabajo competente. Aunque nada se puede descartar cuando se trata de los Globos de Oro (el año pasado sorprendieron al reconocer a Kevin Costner por Yellowstone), pareciera tener menos opciones que el resto de los aspirantes.

Foto: Keith Bernstein

A la larga, la carrera por el galardón está abierta y admite múltiples predicciones. Una situación similar se registra en Mejor actriz de serie de drama. En la disputa por ese premio Bella Ramsey –Ellie en The last of us – se mide ante Helen Mirren (1923), Imelda Staunton (The Crown), Sarah Snook (Succession), Emma Stone (La maldición) y Keri Russell (La diplomática), una selección de figuras donde la inglesa es la más joven pero también la dueña de una de las interpretaciones más aclamadas del último año.

La ceremonia de la 81° edición de los Globos de Oro se realizará el domingo 7 de enero en Beverly Hills, California.