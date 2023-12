Con Benjamín Labatut incluido: Barack Obama comparte sus libros favoritos del año

Como todos los años, el expresidente de los Estados Unidos, Barack H. Obama, compartió su lista con sus libros favoritos del 2023. En rigor, es algo que suele hacer dos veces cada año, puesto que comparte una en el verano boreal y otra, al final de los 365 días.

“Aquí están los libros que he disfrutado leyendo. Si está buscando un libro nuevo durante las vacaciones, pruebe uno de ellos. Y si puede, compre en una librería independiente o consúltelos en su biblioteca local”, señaló el exmandatario al momento de compartir el listado.

Este año, el listado incluyó al escritor chileno Benjamín Labatut, con su notable novela MANIAC (Anagrama), que en inglés se titula The MANIAC. Como sabemos, actualmente es el escritor chileno más reconocido en el mundo, finalista del Booker Prize y del National Book Award.

MANIAC es una novela sólida, ágil, brutal y que sacude al lector. En sus páginas, son varios narradores los que van contando la historia del científico, en un estructura coral. Con los límites y el desborde de la razón como norte, hay más de una capa de lectura. Los delirios, las obsesiones, los terrores. En sus páginas, narra la vida de John von Neumann, un genio matemático. “La persona más lista del siglo XX”, según se repite en diversos lugares de la web. Padre de la Teoría de juegos -usada hasta en la ciencia económica-, parte del Proyecto Manhattan -el que desarrolló la Bomba Atómica-, y sobre todo, influyente en el desarrollo de la informática.

Sobre el personaje, Labatut lo abordó así en una reciente entrevista con este medio: “Von Neumann tocó prácticamente todas las áreas de la ciencia moderna. Descubrirlo fue un regalo para mí, porque su vida me permitió abordar gran parte de mis obsesiones personales: los límites de la razón, la crisis en los fundamentos de las matemáticas, los delirios de la inteligencia artificial, los teoremas de Gödel, las paradojas del infinito, el descubrimiento del caos, la creación de la vida digital, el abismo al centro de la lógica, el regreso de los dioses, y los múltiples fantasmas que habitan nuestra tecnología. Y eso no está ni siquiera cerca de agotar todo lo que él hizo”.

No es la primera vez que Labatut aparece en este singular listado. Obama lo mencionó también en 2021 con su libro inclasificable Un verdor terrible (Anagrama, 2020). Traducido al inglés como When we cease to understand the world y publicado por la editorial inglesa Pushkin Press, y tal como ahora, fue el único de un escritor latino en la lista.

Asimismo, MANIAC fue mencionado en la lista de los mejores libros del 2023 que realizó Culto. “Es el libro que todos los lectores estaban esperando después de Un verdor terrible. Labatut vuelve a los temas que lo hicieron reconocido, este cruce entre biografía e investigación con la ciencia, en este caso con las matemáticas. Muestra personajes que para llegar a la creación caen en la locura y la desesperación. Es una gran novela, muy bien escrita, muestra el talento indudable de Labatut, con soltura narrativa. Va a ser una de las novelas del verano”, dijo el librero Sergio Parra en la ocasión.

Sin embargo, esta clase de reconocimientos -y de cualquier especie- Labatut los toma con cierta distancia. Así lo comentó en la citada entrevista: “La literatura no tiene que ver con el reconocimiento, sino con el descubrimiento. Escribir sirve para dar vueltas alrededor de una epifanía que puede no ser tuya, que tal vez nunca logres alcanzar, y que probablemente jamás entiendas, pero que te puede dar acceso a una visión mayor, o llevarte de vuelta al mundo de la niñez, donde todo está imbuido de magia y horror. El éxito es muy agradable, es bueno saber que te leen, pero nada de eso te va a mostrar al Odradek en el último peldaño de la escalera. Y los libros son para eso. Para conocer lo invisible”.