Con traje gigante incluido: escucha la versión de Paramore a Burning down the house de Talking Heads

Ya está disponible la versión que los estadounidenses Paramore grabaron de la clásica Burning down the house, original de Talking Heads. Se trata del primer sencillo que el grupo lanza en medio de crecientes dudas sobre su futuro.

La versión de Paramore es parte de un álbum tributo Stop making sense (1984), una de las más reconocidas películas de conciertos de la historia, la que el año pasado se exhibió en las salas chilenas, a tono con la reedición por su aniversario número 40.

El videoclip, tiene a la cantante Hayley Williams vistiendo una réplica del legendario traje gigante que usó Byrne en esa película, además de tributar algunos momentos, como la entrada en solitario con la radiocassetera.

Además de Paramore, otros 16 artistas tributan cada uno de los tracks originales del aquel memorable álbum en vivo.

El lanzamiento llega en medio de dudas sobre el futuro de la banda. Durante las últimas semanas se informó de las cancelaciones de shows agendados para este año en distintos países de Sudamérica. Entre estos, el Festival Estereo Picnic en Colombia, Vive Latino de México y el Lollapalooza de Brasil.

Además, antes de anunciar su salida de los festivales, la banda eliminó el contenido de sus redes sociales y página web. Una de las teorías que podrían explicar la repentina noticia, es el cambio de disquera por el que estaría pasando el grupo de rock alternativo. Según anunció Variety, Atlantic, a pesar de haber producido This is why –su álbum más reciente–, no seguiría trabajando con Paramore este 2024.