¿Quién es Victoria Monét? La mejor artista nueva en los Grammy

Victoria Monét ganó el premio a Mejor artista nueva durante la reciente ceremonia de los Grammy, además de dos galardones por Jaguar II –Mejor ingeniería de álbum no clásico y Mejor álbum R&B–.

En esta misma instancia recibió cuatro nominaciones más: Mejor canción R&B y Canción del año por On my mama, Mejor interpretación R&B tradicional por Hollywood y Mejor interpretación R&B por How Does It Make You Feel.

Jaguar II es su segundo álbum de estudio, el anterior tenía por nombre simplemente Jaguar. Previamente había lanzado algunos EP, pero su último lanzamiento fue en 2020.

Foto: David Swanson

La cantante había estado nominada previamente a tres premios Grammy. Hace cuatro años en Grabación del año por 7 rings de Ariana Grande y Mejor álbum del año por Thank u, next de la misma artista. En la versión 63, compitió en la categoría Mejor canción R&B por Do it, de Chloe x Halle.

Desde 2014, se desempeñó principalmente como compositora. Algunas de sus composiciones se vendieron a Ariana Grande, Kendrick Lamar, Kanye West, Diddy Dirty Money, entre otros artistas.

En octubre del mismo año firmó un contrato con Atlantic Records, discográfica con la que publicó sus EP.

Foto: Mario Anzuoni

En 2016, la intérprete de God is a woman estaba en medio del Dangerous Woman tour. Fue la misma cantante que escogió a Monét para protagonizar el acto de apertura en conjunto con Little Mix. Así mismo, cumplió el mismo rol en los conciertos de México de la gira.

La artista también fue parte del tour de Fifth Harmony durante el mismo año. Alcanzando más reconocimiento entre la fanaticada del pop.

En mayo de 2017 ocurrió el atentado en Manchester durante uno de los conciertos de Grande. Varios artistas se reunieron para grabar el disco One Love Manchester, en el que se incluye la canción Better Days, por Ariana y Victoria Monét, cantando por primera vez en conjunto.

Durante la ceremonia de los Grammy de este año, asistió con su familia y se llevó tres estatuillas, uno de los números más altos entre los presentes.

“Este premio fue una búsqueda de 15 años. (...) Mis raíces han estado creciendo bajo tierra sin ser vistas durante tanto tiempo. Y siento que hoy finalmente estoy brotando en la superficie”, comentó en el discurso mientras recibía su galardón.