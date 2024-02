¿Efecto Alejandro Fernández?: las razones de por qué ya no hay modelos entregando las gaviotas del Festival de Viña

Alejandro Sanz fue el encargado de abrir la 63° versión del Festival de Viña. Tras cantar sus mejores éxitos, el público pidió la Gaviota de Plata para el autor de Corazón partío. Sin embargo, un detalle sorprendió a los presentes y a los televidentes en sus hogares: la animadora María Luisa Godoy entregó el galardón al español.

¿Y la modelo? Fue la pregunta que surgió la primera noche de esta edición, lo que reveló un ajuste en el formato del tradicional evento. En conversación con Culto, el animador de la instancia, Francisco ‘Pancho’ Saavedra, se refirió a ese momento. “Nosotros durante el año, en algún momento, con el equipo, dijimos, oye, ¿por qué tiene que ser siempre una mujer? ¿No puede ser una mujer y un hombre? Como por un tema de paridad” comenzó explicando.

“Después se resolvió que la entregáramos nosotros por la cercanía y por la conexión con el artista, porque pensábamos que, en un momento tan formal, muy propio como de Sábado Gigante, de Martes 13, de estelares más de los 80... Creíamos que le restaba cercanía y queremos hacer un festival mucho más cercano. Entonces sentíamos que era bonito que nosotros mismos fuéramos a buscar esto y se lo entregáramos al artista, porque la Gaviota finalmente es eso, es cariño y es agradecimiento”, terminó de explicar el presentador debutante del certamen.

Con Alison Mandel se repitió la dinámica y, si bien las razones esgrimidas por la comisión organizadora hacen sentido, también es importante recordar el incidente del año pasado con Alejandro Fernández y Rubia Soares, la modelo encargada de entregarle el reconocimiento en la tercera noche del certamen.

El momento fue ampliamente criticado. “Ay, qué gaviotota. ¿Tú eres la morenaza gaviota?”, dijo el cantante mexicano. Ya previo a su espectáculo, el músico generaba animadversión su tema Mátalas, cuestionado por la letra acusada de promover la violencia contra las mujeres.

Después, ante una pregunta del animador de ese entonces, Martín Cárcamo, Alejandro Fernández dijo: “Algo me está temblando entre las piernas”. Catalogado como machista, Alejandro Fernández fue objeto de críticas en redes sociales, donde también se cuestionó la presencia de modelos en la instancia.

Rubia Soares, la principal involucrada, le bajó el perfil a las palabras del cantante. “La gente se pone como: ‘no, es que la modelo, es que la están denigrando´. No pasa nada. Yo soy modelo, yo trabajo de esto, yo me dedico hace años a hacer esto. Para mí ese comentario no me afecta en nada”, indicó.