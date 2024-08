Estos son los mejores MTV Unplugged de la historia según Rolling Stone

15.- Caifanes (1994)

Fue la primera banda mexicana en grabar en grabar para MTV Unplugged. Con canciones como Los dioses ocultos, El animal, La célula que explota y Afuera, eligieron como broche de oro La Negra Tomasa. El álbum, publicado en 1997, salió a la venta a dos años de la separación de la banda.

14.- Kiss (1995)

A mediados de los 90 Kiss ya no causaba el furor de sus días más glamorosos y maquillados, Kiss Army incluida. Si bien Gene Simmons y Paul Stanley aceptaron a regañadientes la exigencia de MTV de grabar junto a sus viejos compañeros Peter Criss y Ace Frehley, el resultado fue exitoso. Sencillos como Beth, Nothin’ to Lose, y Rock and Roll All Nite resonaron en una noche más íntima.

13.- Oasis (1996)

Mientras los Gallagher reventaban la paciencia de los productores y los periodistas en la gira de su exitoso (What’s the Story) Morning Glory?, se dieron una pausa para grabar una sesión unplugged desde el Royal Festival Hall de Londres. Sin embargo, fue inevitable que causaran revuelo por motivos diferentes a la música. A último minuto, Liam Gallagher apeló a un dolor de garganta para no cantar. Entonces Noel tomó el rol de vocalista y el show siguió adelante. Mientras, Liam bebía y fumaba en el palco.

12.- Paul McCartney (1991)

A fines de los ochenta, cuando el ex Beatle no pasaba por su mejor momento, se aventuró a la sesión desenchufada. Optando por covers por sobre sus hits en solitario, interpretó algunos temas como Good Rockin’ Tonight, clásicos como Blue Moon of Kentucky, y temas de sus primeros años solista como Every Night, That Would Be Something y algún guiño Beatle con And I love her. El mismo año publicó el álbum de su show bajo el nombre The Official Bootleg.

11.- Café Tacvba (1995)

Fue en el marco de la gira promocional de su celebrado disco Re, el segundo de su carrera, que la banda mexicana voló a Miami para ser parte de las sesiones de MTV. El aparato, Esa Noche, La Ingrata y Las Flores sonaron en una larga sesión marcada por los instrumentos acústicos y los invitados, que le dieron un toque muy latino a la sesión. En 2019 repetirían la experiencia con Un segundo MTV Unplugged, el que inlcuyó temas como Olita del altamar y Eres.

10.- Neil Young (1993)

El cantautor canadiense ya había hecho presentaciones unplugged, pero tenía un historial de shows que lo dejaron inconforme. El Teatro Ed Sullivan de Nueva York vio cómo Young abandonaba la presentación sin explicación, y con Last Trip to Tulsa se negó a publicar el resultado. Al ser convocado por MTV en Los Ángeles, hizo nuevas versiones de Stringman y Like a Hurricane, las cuales sí vieron la luz.

9.- Alicia Keys (2005)

Si bien el auge de los MTV Unplugged fueron los 90, en el segundo milenio sí hay shows destacados. Uno de ellos es del Alicia Keys en el Brooklyn Academy of Music. Con dos álbumes en el cuerpo, interpretó clásicos como If I ain’t got you, A woman’s worth y el cover Wild horses de los Rolling Stones en un dueto con Adam Levine.

8.- Soda Stereo (1996)

Gustavo Cerati no quería hacerlo, pero la insistencia de MTV pudo más. En medio de los rumores de separación, los argentinos viajaron a Miami e interpretaron 13 canciones en una sesión más relajada, no estrictamente unplugged, posteriormente publicadas bajo el nombre Comfort y música para volar. Con la colaboración de Andrea Echeverri (Aterciopelados) en En la ciudad de la furia y un guiño a Luis Alberto Spinetta en Té para tres, Soda Stereo alistaba su despedida.

7.- Mariah Carey (1992)

En medio de rumores que cuestionaban su habilidad como cantante en vivo, Mariah Carey aceptó el desafío de MTV y cantó en Kaufman Astoria studios en Queens. Éxitos como Vision of Love, Emotions y un vibrante cover de I’ll Be There de los Jackson Five, la cantante dejó en claro su poderosa capacidad como intérprete.

6.- LL Cool J/ A tribe Called Quest / De La Soul (1991)

Bajo el nombre Yo! Unplugged Rap, MTV presentó un show especial de rap con tres bandas invitadas, las cuales marcan la llegada del género a este formato televisivo. Los Tribe Called Quest demostraron su poderío como uno de los grupos más interesantes de su generación.

5.- Eric Clapton (1992)

Para comienzos de los 90′, el legendario guitarrista era un artista del recuerdo, golpeado por el alcoholismo y la trágica muerte de su hijo Conor. Aún así, fue convocado a una sesión unplugged, en que despachó una de las sesiones más memorables. Las versiones de Tears in heaven y Layla, sonaron definitvas, aunque se concentró más su material más ochenteno. Pero también incluyó clásico del blues como Walking blues y Rollin’ & tumblin.

4.- Alice in Chains (1996)

La banda llevaba más de dos años sin presentarse en vivo, pero rompieron esa racha al tocar en la la Academia de Música de Brooklyn. Con un Layne Staley muy afectado en su adicción a las drogas, el grupo demostró toda su capacidad instrumental, en bien trabajadas versiones para temas como Rooster, Down in a Hole, No excuses, Over Now y otros tantos. Una joya de los unplugged.

3.- Jay-Z (2001)

El rapero cantó en los estudios MTV en Nueva York junto a la banda The Roots. "Big Pimpin'", "Can I get A…" y "Hard Knock Life" tuvieron una segunda vida en el show íntimo que actualmente solo está registrados en formato físico (no disponible en plataformas como Spotify o Youtube).

2.- Pearl Jam (1992)

Los liderados por Eddie Vedder fueron a los estudios Kaufman Astoria cuando comenzaban a adquirir reconocimiento a partir de su debut Ten. Si bien no tuvieron mucho tiempo para ensayar para su puesta en escena en MTV, básicamente lo que hicieron fue llevar Ten a las guitarras acústicas; así sonaron temas como State of love and trust, Black, Jeremy, Last kiss, entre otras, ante una fanaticada que ya mostraba su particular conexión con la banda.

1.- Nirvana (1993)

El show “desenchufado” de los liderados por Kurt Cobain es el mejor de la historia por diversos motivos. El setlist fue arriesgado, con apenas clásicos de su repertorio y oscuros covers. Aún así destacan las desgarradoras versiones de Come as you are y All apologies, además de la poderosa interpretación de Cobain de The man who sold the world, que supera a la original de David Bowie. La puesta en escena creó un ambiente solemne que anticipó el trágico final de su líder. Grabada en medio de la gira de In Utero, fue una de las últimas presentaciones de Nirvana antes de la prematura muerte de Cobain a los 27 años.