George Harris en la previa a su show en Viña: “No dejemos que las redes sociales nos dividan, porque ganan los malos”

A las 14.14 horas ingresó George Harris al salón dispuesto para las ruedas de prensa en el hotel Sheraton Miramar. Sonriente, y diciendo que estaba “chévere”, y de inmediato debió enfrentar los cuestionamientos a su persona. “Empezamos con el material duro”, respondió risueño el venezolano.

“Había querido estar desde hace mucho tiempo, y este ha sido el país que me ha permitido llenar Arenas más rápido...cuando recibí la invitación me llené de emoción, estaba en España cuando me invitaron. Luego empezó toda una situación de redes, yo no lo sabía...empieza una investigación ‘de quién es este señor, yo no lo conozco’...eso empezó a llegarme, ‘y quién es él’, y hay un tema de xenofobia con los venezolanos acá, son 4-5 personas que hacen daño acá, pero eso no nos daña a todos”.

“Habían twits de hace mil años sobre el presidente Allende, fue la hoguera, hablé con la organización del festival, yo ni me acordaba de eso, no sabía que había puesto ese tweets hace 3 años...donde vivo en Miami está llenito de venezolanos, eso significa que estamos huyendo de un gobierno hace 25 años, entonces todo a lo que los venezolanos nos suene de un lado, nos nos gusta, a veces sin saber lo juzgamos porque huimos de eso, el venezolano no está de turismo. Yo hice ese tweet hace mucho tiempo y sé que eso lastimó a una parte de una sociedad chilena, pero quiero que nos entiendan a nosotros, por eso pedí disculpas, no tengo rollo con eso, porque todos nos equivocamos”.

“Yo creo que más allá de las diferencias, somos pueblos hermanos, aunque nosotros seamos del Caribe y ustedes del sur, hablamos el mismo idioma. La cultura anglo o la cultura europea no se parece a nosotros”. Y agregó: “Se que fue un tweet controversial, pero déjenme decirle que tenemos muchísimas cosa que nos unen y no dejemos que las redes sociales nos dividan, porque con la división solo ganan los malos”.

Y sobre la adaptación de su show -muy caribeño- para el público chileno, dijo: “Siento que el tema de la jerga, el modismo, la palabra de tu país, a veces nos hace mucho ruido en la cabeza. Pero amigos, todos consumimos el Chavo del 8, yo no sabía lo que era la torta de jamón, pero en México emparedado se dice torta. Vimos a Cantinflas todo el continente y él hablaba complicadísimo, pero el humor siempre rompe las fronteras”.

Asimismo, Harris comentó que tuvo una asesoría desde la producción del Festival, “al guión le cambiaron tres palabras”, luego comentó que grabó su rutina en video y a la organización “le encantó”. “Te dan una asesoría completa, te dicen que vieron tu rutina, te dan ideas, seguí todas las recomendaciones del festival porque ellos tienen toda la experiencia, porque todo lo que se hace en el escenario es para que la gente lo goce”.

Harris, por supuesto, ha escuchado hablar del “Monstruo”. “El público de la Quinta quiere algo rápido, eso es algo que uno no sabe, y cuando te dan esas recomendaciones, que son Facts, pero que sirven tanto. ‘Haz esto, quita el video, vete con algo rápido, rompe el hielo’, todas esas cosas son para que el disfrute del público sea algo rápido. Yo me vine con tiempo para empaparme del lugar, estuve una noche en Santiago luego nos vinimos a Viña”.

Sobre su rutina, asegura que la gente “se identifica con mis temáticas, todos hemos tenido terror”, sobre todo en las nuevas generaciones. “A todo el mundo le dio un mal golpe en un momento dado, cuando uno lo habla los de otra generación dicen ‘no lo sabía’, y las nuevas generaciones les parece delirante, divertido”.

“Voy a hablar mucho del pasado, me he dedicado a hablar mucho de la educación nuestra, de los 80, los 90, comparar la vida tecnológica de hoy día...todos veíamos dos o tres canales en los 80 y los 90. Veíamos la teleserie del momento, hoy estás perdido en el TikTok, la abuela ya es tiktoker, de eso hablo yo en el show, de la comparación del pasado con el presente”. Y agregó: “cuando hablo de mi madre, hablo de todas las madres, de eso la gente se ríe”.

Sobre la posibilidad de que le vaya mal, Harris señaló: “No lo he pensado de esa manera, pero también hay que estar preparados para vivir la frustración, pero mi generación está preparada para enfrentar la frustración. Eso la sé manejar, respetaría la decisión del público si deciden no tenerme en el escenario, pero eso hay que lucharlo, yo no creo que haya que demostrar nada, sino que hacer honor a lo que ya eres. Y te inviten para que la gente disfrute de tu trabajo...Nunca me he sentido amenazado por el público chileno”.