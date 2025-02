De Trump y Edmundo González a los “niños de cristal”: así fue la última rutina de George Harris antes de Viña

El comediante venezolano George Harris será el encargado de inaugurar el Festival de Viña 2025. Con una carrera consolidada en el extranjero, especialmente en Miami, donde reside, Harris debutará en la Quinta Vergara tras más de 17 años de trayectoria en el stand-up. En Chile, ya ha demostrado su éxito al llenar el Movistar Arena con su show El pueblo de uno, el mismo espectáculo con el que se presentará ante el exigente “Monstruo”, según su sitio web.

Su llegada al evento ocurre en medio de la controversia, luego de que se viralizaran antiguos tuits publicados en X (antes Twitter). En ellos, Harris criticaba la figura de Salvador Allende, el socialismo y al presidente Gabriel Boric, además de mostrar simpatía por la campaña de Javier Milei. Ante la polémica, el humorista ofreció disculpas en el programa OnlyFama de Mega:

“Eso es algo que escribí hace muchísimo tiempo. Obviamente, uno olvida lo que escribió en una red social y, bueno, llegó el momento en que lo sacaron. Me arrepiento porque, como dije al principio, yo no viví la época de Allende. Recuerdo a los chilenos que migraron a Venezuela y crecí en una zona de Caracas con muchos extranjeros. Entiendo que hay un dolor respecto a la historia, un dolor que yo no conozco, y ahí es donde incurrí en el error”.

A pesar de la controversia, Harris mantuvo su participación en el festival y se presentará este domingo 23 de febrero, la misma noche que Marc Anthony y Bacilos. Según sus redes sociales, ya se encuentra en Chile.

La última presentación de George Harris antes de Viña

Su más reciente presentación disponible en YouTube data del 13 de febrero y se titula El Show de George Harris. Este, realizado en Miami, congregó a público local y turistas de Venezuela, otras partes de Estados Unidos e incluso España. Antes de comenzar, Harris envió un saludo a los espectadores chilenos: “Estamos grabando el previo a Viña del Mar, así que saluden a la gente de Chile. Un saludo a la gente de Chile que nos va a recibir este próximo fin de semana”.

Estrenada en la plataforma el 17 de febrero, la rutina aborda diversos temas, desde la vida de los latinos en Estados Unidos hasta la crianza en América Latina, un tópico recurrente en su repertorio. Este fue el tema central de una de sus presentaciones titulada Hijo único.

“Nuestra generación ha fallado como padres (…) Nuestros padres nos criaron de una manera muy plana, a coñazos. Ahora, con la vaina de que el niño es lo máximo y la comunicación… Los carajitos hoy son candela, porque son unos niños de cristal. Primero pienso: ¿Quién se los va a coger? Solo este lado del planeta, porque yo no veo a los musulmanes hablando con los niños o comunicándose con los niños. A coñazos los llevan. Y esa gente pare que jode”, comentó en el espectáculo.

La rutina comienza abordando la situación de los migrantes en EE.UU.: “Estoy deseando que esta situación con los papeles se nos arregle. Pedimos, Señor”, expresó. Aprovechando la cercanía con el Día de San Valentín, Harris bromeó sobre enamorarse y casarse con un estadounidense para obtener documentos de residencia.

También tocó temas como la moda del Ozempic para bajar de peso: “Aquí las inyecciones de esa verga son un dineral, ahora todo el mundo se mete esa vaina”.

Otro de sus temas frecuentes son las redes sociales. Crítico del fenómeno de la sobreexposición digital, cuestionó a quienes comparten su vida en Internet y dan consejos de estilo de vida: “¿Cómo te puedes grabar? Me provoca decirle: perra. La gente que sale a trotar para joder la vida al otro. Si estás trotando… trota sola, marico. Piensa en tus cosas, en tu soledad…”.

“Todo el mundo es coach en esas redes sociales, y las redes sociales aguantan toda esa vaina”, agregó.

Su show se basa en la experiencia del latino en el extranjero y la contrasta con la vida en América Latina: “Aquí uno está agradecido”, dijo, antes de describir con tono frenético el caos del día a día en la región. “Uno vive en Latinoamérica y no vive una vida, vive como 18 vidas a la vez. Es un drama. Se te va la luz, quedas preñado, pero lo pierdes, luego vuelves a quedar preñado, pero te viola una gente, pero te viola y ya estabas preñada, entonces no sabes quién es el padre… Son tantas cosas a la vez…”.

La política también tiene espacio en su rutina. Con un tono serio, declaró: “Nosotros tenemos un presidente nuevo, se llama Edmundo González Urrutia”, lo que desató aplausos del público. Sobre la política estadounidense, Harris mencionó que pensaba que Kamala Harris ganaría las elecciones: “No era mi preferida, pero dije: ‘Bueno, marico, ¿qué vamos a hacer? Hemos llevado tanto coñazo, un coñazo más, un coñazo menos’”.

También hizo referencia a Trump y Elon Musk, proyectando una foto de ambos en el escenario: “Esta pareja han sido Batman y Robin”.

Siguiendo la estructura clásica del stand-up comedy, Harris hilvana relatos y reflexiones cotidianas con humor irreverente y observaciones ácidas que, por las risas del público, parecen resonar con su audiencia.

Revisa aquí la rutina completa: