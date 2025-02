El comediante venezolano Esteban Düch habla del fracaso de George Harris: “No es el tipo de comedia para la Quinta”

El nombre de Esteban Düch se viralizó luego de la fallida rutina de George Harris en Viña 2025. El comediante venezolano reside hace 10 años en Chile y se presenta exitosamente a lo largo del país, gracias a su rutina Turista Permanente. Sus seguidores lo postulan como una carta para el certamen de 2026, asegurando que su humor sí resuena con el público nacional.

El humorista publicó ayer martes en sus redes sociales una extensa reflexión sobre la presentación de su compatriota en el Festival, afirmando que aún está un poco abrumado.

El comediante George Harris se presentó en la primera noche del Festival de Vina del Mar 2025. Foto: Sebastian Cisternas/Aton Chile

“Quiero, en primera instancia, enviarle mi cariño y admiración a George. Fue una decisión valiente venir y seguir con el show en pie después de todo lo que se generó. La comedia premia siempre a los valientes. Repudio el actuar de los medios de comunicación y cómo manejaron toda la situación desde el primer anuncio. Ningún artista merece eso”, escribió en una publicación.

El comediante continuó con una crítica constructiva. “También opino que faltó estudio de la sociedad chilena, de la contingencia. Había claramente un elefante en la sala que decidió obviar. El material no fue adecuado; no es el tipo de comedia que se premia en la tarima de la Quinta. También quiero destacar que es muy difícil darle vuelta a un show cuando se comienza con pifias, pero comediantes anteriormente han demostrado que, con humildad y una buena rutina, es posible hacerlo”.

Además, Duch agradeció las muestras de cariño del público que lo postula para el certamen. “Quiero agradecer a cada una de las personas que me han escrito aludiendo a que debí ser yo el comediante venezolano en Viña del Mar. Me siento muy halagado por recibir esa tremenda validación, lo que demuestra que mi trabajo en el humor va por buen camino. Ya habrá oportunidades para mí; mi trabajo me llevará ahí. Mientras tanto, seguiré con mis shows en pequeños bares por todo Chile, conectando con el público que disfruta el humor intercultural, cuyo único propósito es unir nuestras culturas a través de la risa”, redactó para cerrar.

Este miércoles, el comediante George Harris hizo sus descargos en redes sociales, acusando que se vivió xenofobia en el evento. . “¡Muchachos no es FOME es BOICOT! No es FOME, es Xenofobia. Vamos a llamar las cosas por su nombre. #FestivalViñaDelMar”, dijo en X.