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    Culto

    “A los pies del árbol”: Patricia Rivadeneira habita la cabeza de Humberto Maturana en GAM

    Teatro, ciencia y música en vivo se unen en esta intervención teatral para hacer del pensamiento biológico una experiencia sensible y colectiva. Con dramaturgismo y dirección de Manuela Oyarzún, la obra tendrá cuatro únicas funciones en GAM, del 11 al 14 de junio.

    Por 
    Equipo de Culto
    PATRICIO MELO_

    A cinco años de la muerte de Humberto Maturana (1928-2021) vuelve A los pies del árbol, experiencia escénica que pone en relieve uno de sus planteamientos más trascendentes, el de la “autopoiesis”. La pregunta que obsesionó al Premio Nacional de Ciencias durante toda su vida —¿qué es lo vivo?— revive en esta pieza.

    Inspirada en “El árbol del conocimiento”, el libro que Maturana escribió con Francisco Varela y que circuló por el mundo, la obra despliega sus fragmentos en un dispositivo escénico con luz y música en vivo.

    La coproducción GAM (2023) es una creación de Manuela Oyarzún, quien dirige a Patricia Rivadeneira y asume el desafío de llevar a escena el planteamiento del recordado biólogo y filósofo.

    La autopoiesis, tesis central de Maturana, postula que todo ser vivo está continuamente creándose a sí mismo: reparándose, manteniéndose, modificándose. En un momento en que la pregunta por lo humano es más urgente que nunca, la obra hace de este concepto una pregunta escénica.

    “Humberto Maturana fue un destacado científico que con los años se convirtió en humanista, acercando la lógica de la ciencia y la razón, al reino del corazón y la conciencia. Hoy, el trabajo artístico puede conceder un espacio en el cual integrar ambas dimensiones, contribuyendo a la toma de conciencia de los procesos de desarrollo humano y su despliegue en nuestra cultura”, ahonda Manuela Oyarzún, su directora.

    El público verá a una actriz dentro de un dispositivo escénico como si estuviera dentro de la cabeza de Maturana. Acompañada del equipo creativo, ella intentará resolver las preguntas esenciales que hizo el filósofo, acompañándonos a conocer más sobre nosotros mismos, sobre los seres vivos y sobre el amor.

    A los pies del árbol es una performance filosófica que propone que tanto ciencia como arte son formas de conocer e interpretar el mundo. El teatro, por tanto, es una parte inherente a nuestra evolución como especie, y en el ejercicio de este, se crean vínculos y espacios donde crece el saber", comenta Oyarzún.

    Coordenadas

    11 al 14 Jun

    Ju a Sá— 19.30 h

    Do— 18.30 h

    Entradas en gam.cl

    Más sobre:ArteTeatroPatricia RivadeneiraHumberto MaturanaGAMArte Culto

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