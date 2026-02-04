A24 consigue los derechos de La masacre de Texas y prepara nueva serie sobre la franquicia

Durante la jornada de hoy, 4 de febrero de 2026, se confirmó que A24 adquirió los derechos de La masacre de Texas (1974), el clásico de terror dirigido y escrito por Tobe Hooper, tras una puja que se extendió durante los últimos meses. Ahora, según reporta Empire, la productora estadounidense tiene planes confirmados para el futuro de la saga de Leatherface, con una serie y una película en primeras fases de producción.

El estudio tras películas como Luz de luna (2016), Todo en todas partes al mismo tiempo (2022), Vidas pasadas (2023) y Marty Supremo (2025) ha construido un prestigio alto durante los últimos años, al equilibrar producciones de autores incipientes (sobre todo del género de terror) con películas premiadas, siempre apostando por directores independientes que consiguen fama por sus lanzamientos con la productora. Su aproximación a una franquicia preexistente globalmente conocida como La masacre de Texas, con más de cinco filmes en su haber, es un hito en la filmografía de A24.

La adquisición de los derechos fue apoyada por Kim Henkel, guionista de la primera película de la saga, quien ha señalado que “el historial de A24 trabajando con proyectos que desafían límites creativos fue determinante” para que salieran victoriosos en la puja.

Futuro de Leatherface

En primer lugar, Empire confirmó que el estudio está desarrollando una serie ambientada en el universo de la franquicia, la cual será producida por el actor Glen Powell, conocido por películas como Top Gun: Maverick (2022), Con todos menos contigo (2023) y El sobreviviente (2025). No se ha discutido sobre la participación del intérprete en el elenco, pero se anunció que ejercerá como productor ejecutivo a través de su compañía Barnstorm.

El actor ha declarado que La masacre de Texas es una de sus películas favoritas, además de enfatizar que es una obra emblemática del estado texano, lugar de origen de Powell. El intérprete formará parte del equipo de productores junto a Dan Coche, Roy Lee y el propio Kim Henkel.

La serie se encuentra en primeras fases de desarrollo y se anunció que será dirigida por JT Mollner, director de la película Strange Darling (2023) y guionista de la reciente adaptación de Stephen King Camina o muere (2025). El realizador aclaró que su intención y la de A24 no es rehacer la película original de 1974, sino expandir la mitología que rodea a Leatherface y su mundo.

“He dicho públicamente que no me interesa rehacer películas perfectas y la original La masacre de Texas es perfecta. Siento un profundo respeto por Tobe Hooper y Kim Henkel porque crearon algo audaz, transgresor y verdaderamente fundamental que se mantiene incluso hoy como en estándar dorado del terror. Cuando se me ocurrió la idea de una exploración larga a este mundo, la vi como una forma innovadora de adentrarme en él, además de honrarlo y construir sobre su folclore existente. Era la única forma en que quería hacerlo, y no puedo imaginar mejores socios para este concepto que A24”, comunicó Mollner al respecto, según Empire.

Como proyecto totalmente separado de la serie, A24 también está trabajando en una nueva película de la saga, aunque en segundo plano y hay pocas cosas definidas en torno al proyecto, ya que está en fases muy tempranas de desarrollo. Lo poco que se sabe es que compartirá equipo de producción con la serie y JT Mollner no será el director del filme.