Adam Sandler revela su gusto por un disco clásico de Hole

Adam Sandler reveló su gusto por Live Through This, el álbum clásico publicado en 1994 por Hole, la banda de Courtney Love.

La estrella conversó con NME, junto a George Clooney, con quien protagoniza Jay Kelly, filme recién estrenado en la plataforma Netflix.

A los actores se les preguntó por un disco al que siempre regresan. Rápido, Sandler respondió sin dudar: “¿Sabes qué álbum escuché completo? Sin problema. Live Through This, de Hole”.

Sandler, quien interpreta al mánager del personaje de Clooney en el filme, recordó la primera vez que escuchó el disco. “Recuerdo que estaba de gira. Estaba haciendo monólogos y, eh, ese álbum acababa de salir. Pasaba mucho tiempo en el coche y escuché la primera canción [Violet] y pensé: ‘Ooh, eso fue Nasty’. Con la segunda [Miss World], pensé: ‘Dos de dos’. Y luego pensé: ‘Supongo que todo este álbum va a ser genial’“.

También detalló la vez que fue a ver a Hole en un show, y terminó encontrándose con su colega, Drew Barrymore. “Vi [a Hole] cuando estaba en Missouri. Tenía un concierto de comedia y terminé y un amigo me dijo: ‘Deberías venir a tal o cual teatro. Dan Hole’. Yo le dije: ‘¿Hole está aquí? Vamos’. Y fui allí y Drew Barrymore estaba saliendo con el guitarrista en ese momento. Recuerdo que estaba sentado en la parte de atrás, el concierto era increíble, y Drew salió. Presentaron a Drew y ella salió. Pensé: ‘Conozco a esa chica’ y fue una noche genial”.

Publicado apenas cinco días tras la muerte de Kurt Cobain, el esposo de Courtney Love, el segundo álbum de Hole es considerado una cumbre del grupo. Con temas como Doll Parts, Violet, Jennifer’s Body, entre otros, le granjeó buenas críticas a la banda.