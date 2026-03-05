Ahora sí: Asskha Sumathra se presentará en el Gran Arena Monticello con “Lo que no se vio en Viña”

Después del abrupto final en su presentación del Festival de Viña del Mar 2026, Asskha Sumathra presentará su show “Lo que no se vio en Viña”. El 24 de abril, será el debut de la comediante transformista en el Gran Arena Monticello. Las venta de entradas comenzará el 6 de marzo a las 14:00 horas por Ticketmaster.

La comediante ganó el programa Coliseo de Mega. El premio de la hazaña fue el espacio para contar su rutina en el Festival de Viña del Mar. Con esto, se convirtió en la primera comediante transformista en presentarse en la Quinta Vergara por el certamen.

Asskha Sumathra marcó la última edición del certamen con su humor rápido e improvisado que juega con el público. Al punto que, tras su salida, el “Monstruo” se despertó por primera vez en todo el festival. Esto fue visible por las pifias después de que se terminó su rutina.

Su función comenzará a las 21:00 horas. La rutina promete ser única y renovada, basada en su paso por el certamen viñamarino.