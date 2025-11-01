OFERTA ELECCIONES $990
Culto

Aimee Lou Wood y Saoirse Ronan se unen al elenco femenino que interpretará a las parejas de The Beatles en el cine

El proyecto The Beatles — A Four-Film Cinematic Event, dirigido por Sam Mendes, explorará la vida de cada integrante de la legendaria banda de Liverpool en cuatro películas. Tras meses de especulaciones, la producción confirmó al elenco femenino que interpretará a las esposas de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr.

Por 
Equipo de Culto
Aimee Lou Wood y Saoirse Ronan se unen al elenco femenino que interpretará a las parejas de The Beatles en el cine

El pasado 31 de octubre se reveló el elenco femenino que se incorpora a The Beatles — A Four-Film Cinematic Event, ambicioso proyecto del director Sam Mendes compuesto por cuatro películas —una dedicada a cada integrante del grupo— que abordará la vida de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr.

Entre las nuevas incorporaciones figuran Mia McKenna-Bruce, quien dará vida a Maureen Starkey, la primera esposa de Starr; Saoirse Ronan, en el rol de Linda McCartney; Anna Sawai, como Yoko Ono, y Aimee Lou Wood, en la piel de Pattie Boyd, la primera esposa de Harrison.

Estas actrices se unen al elenco principal ya confirmado para encarnar a los Fab Four: Harris Dickinson (Lennon), Paul Mescal (McCartney), Barry Keoghan (Starr) y Joseph Quinn (Harrison) a quienes se podrá ver en la pantalla grande en abril de 2028.

Harris Dickinson (Lennon), Paul Mescal (McCartney), Barry Keoghan (Starr) y Joseph Quinn (Harrison).

Quién es quién en las biopics de The Beatles

Las mujeres en la vida de los cuatro de Liverpool jugaron un papel crucial. Esto se evidencia en el documental Get Back, donde tanto Linda McCartney como Yoko Ono aparecen apoyando a sus parejas en momentos difíciles, previos a la separación de la banda.

Linda McCartney, Yoko Ono, Pattie Boyd y Maureen Starkey.

“Maureen, Linda, Yoko y Pattie son cuatro figuras fascinantes y únicas por derecho propio, y estoy encantado de que hayamos logrado convencer a cuatro de las mujeres más talentosas del cine actual para unirse a esta increíble aventura”, expresa el director Sam Mendes en el comunicado.

Linda McCartney

Saoirse Ronan será Linda McCartney

La actriz irlandesa Saoirse Ronan (31) interpretará a la fotógrafa Linda McCartney (de soltera Eastman). Reconocida por películas como Lady Bird, Little Women, Atonement y Brooklyn, Ronan ha sido nominada cuatro veces al Oscar.

Linda conoció a Paul McCartney en 1967, y rápidamente se convirtieron en una pareja inseparable. Paul adoptó a la hija de un matrimonio anterior, Heather, y juntos tuvieron tres hijos: Mary, Stella y James.

Además de su relación personal, Linda se unió a Wings, la segunda banda de Paul tras la disolución de The Beatles. La pareja permaneció junta hasta 1998, cuando la fotógrafa falleció de cáncer.

Yoko Ono

Anna Sawai interpretará a Yoko Ono.

El papel de la artista será interpretado por la actriz y cantante japonesa Anna Sawai (33). Nacida en Nueva Zelanda, Sawai participó en la serie Shōgun, recibiendo reconocimientos en los Emmy y Golden Globes.

En la historia de The Beatles, Yoko Ono es la segunda esposa de John Lennon. Se conocieron en una galería de arte en 1966 y se casaron en 1969 tras la separación de Lennon con Cynthia Lennon.

La pareja se convirtió en activista realizando múltiples acciones de protesta. También colaboraron musicalmente en proyectos como Plastic Ono Band.

Si bien su relación sufrió algunas intermitencias, la pareja tuvo un hijo, Sean Lennon, y permanecieron juntos hasta 1980 cuando el músico fue asesinado en las afueras del edificio Dakota en New York.

Pattie Boyd

Aimee Lou Wood interpretará a Pattie Boyd.

La británica Aimee Lou Wood (31) interpretará a Pattie Boyd, la modelo que conquistó a George Harrison en 1964 mientras filmaban A Hard Day’s Night. Wood ha alcanzado reconocimiento por su participación en la tercera temporada de The White Lotus y su papel en Sex Education.

Pattie Boyd trabajaba como modelo para firmas como Mary Quant cuando conoció a George Harrison en 1964. Se casaron en 1966 y permanecieron juntos hasta 1974, cuando surgieron rumores de infidelidad por parte del beatle y la exmodelo inició una relación el músico Eric Clapton con quien se casaría años después.

Maureen Starkey

Mia McKenna-Bruce (28) interpretará a la primera esposa de Ringo Starr, Maureen Starkey (Cox de soltera). La actriz recibió en 2023 un Premio BAFTA por su participación en How to Have Sex.

Maureen Cox era fan de The Beatles cuando conoció a Ringo en el club The Cavern en 1962. Se enamoraron y se casaron en 1965, esperando a su primer hijo de tres que tuvieron en total. El matrimonio terminó en 1975, rodeado de rumores de infidelidad por ambas partes.

