Álvaro Henríquez: “Gustavo Cerati me dijo que La Espada & la Pared era la obra maestra de Los Tres”

Álvaro Henríquez recuerda que ese minuto epifánico en que se dio cuenta que el destino se inclinaría a su favor, llegó cuando les presentó el primer tema a sus compañeros en Los Tres.

“Uno de los primeros recuerdos muy claros que tengo es cuando tocamos con ‘Titae’ Déjate caer por primera vez ante los muchachos. El arreglo fue muy espontáneo, fue una canción que salió fluidamente y muy rápido. Es un recuerdo muy vívido de ese momento de la canción recién hecha”, cuenta a Culto el cantante, rememorando ese preciso pasaje de 1995 en que despegaba la travesía de La espada & la pared.

“Eso sí, no creo que Déjate caer sea el tema más relevante escrito por Los Tres”, matiza ahora Henríquez, para luego redondear: “Lo que sí creo es que esa canción es un himno latinoamericano”.

Como fuere, ese álbum -que salió hace 30 años, el 17 de marzo de 1995- consolidó la identidad del cuarteto gracias a su fusión de rock and roll, blues, jazz, pinceladas de la nueva ola y letras características que sangraban tanto desamor e incertidumbre como crónica roja, además de afianzarlos como un suceso multiventas y un colectivo capaz de asestar impacto radial y cultural. Tras ese trabajo, epítome de la era noventera chilena, que llevó al vocalista a pintarse el pelo de rojo y para algunos su obra cumbre, nada volvería a ser lo mismo para los penquistas.

“Es un disco importante, porque tiene una cantidad de temas que son memorables. Estábamos tocando mucho juntos y había una gran comunicación en torno a cómo llevar a cabo y desarrollar las letras del Álvaro, cómo trasladarlas a un clímax. Estábamos muy aceitados y sonábamos súper bien. Existe una mezcla maravillosa entre guitarras acústicas y guitarras eléctricas. Y hay unos tracks que son increíblemente bien ambientados por la banda entera”, postula por su lado el baterista Francisco “Pancho” Molina, repasando piezas como Hojas de té, Tírate, Moizefala o Me rompió el corazón.

Aunque el resultado definitivo hoy sabe a victoria, su génesis no fue fácil. Los Tres venían de una segunda producción (Se remata el siglo, 1993) que trabajaron con el productor argentino Mario Breuer y que no acumuló el aplauso unánime ni de los fans ni de la crítica ni de ellos mismos: su sonido más fiero y rudo aún hace arquear la ceja a Henríquez y en los últimos años ha llegado a admitir que se trata del disco que menos le gusta de su conjunto.

Para La espada & la pared, el sello Sony Music los empujó a trabajar con el mismo Breuer, lo que acentuó las naturales tensiones con Henríquez. Si había sido áspera la faena anterior, los nuevos rumbos no tenían por qué ser diferentes. En entrevistas de la época, el cantante comentaba que lo que más había aprendido del álbum era “como no debe ser producido un disco”.

El calendario ha hecho lo suyo y hoy el músico observa esos días con otra temperatura: “En ese tiempo, me la pasaba componiendo para tener siempre canciones para un nuevo disco de Los Tres. Me encanta componer canciones y las de La espada & la pared son muy buenas; fueron canciones que salieron súper fluidas y casi listas desde la cabeza; una vez compartidas con los muchachos, las versiones definitivas no demoraron nada en quedar. Se dieron buenas colaboraciones con Titae en la composición. Yo creo que nos consagró, por el sonido característico del grupo, la temática de las líricas, se notaba una banda con sus convicciones musicales muy claras. La espada & la pared es un disco histórico, me siento orgulloso de él”.

Como si se tratara de testigos convocados a participar de ese hito, La espada… contó con invitados que fortalecieron el nuevo perfil de la banda.

Por ejemplo, facturaron el cover de Tu cariño se me va junto a Buddy Richard, cantante de los días de la nueva ola que por ese entonces ni siquiera gozaba de un rol protagónico en los medios; es más, la misma nueva ola parecía una expresión obsoleta que no estaba en condiciones de ser rescatada. Pero Los Tres lo hicieron y declararon el tema como una carta de presentación de su ADN creativo, la muestra de que se podía conectar el pasado con una mirada contemporánea.

Molina recuerda: “La llegada de Buddy Richard fue espectacular, el Álvaro lo llevó al estudio. Fue un hito, porque Buddy es una figura que estuvo siempre presente en nuestra infancia, sobre todo en la TV y con el temazo ese que siempre resonó en nuestras casas. Era impactante tenerlo en nuestro estudio y grabando con nosotros, que éramos mucho más jóvenes, y él no nos conocía tanto. Fue un momento alto de la grabación”.

Con el número mayoritario de canciones grabadas en Santiago, el grupo partió después a Buenos Aires para realizar doblajes de guitarras, percusión y voces en el estudio La diosa salvaje, propiedad de Luis Alberto Spinetta.

Henríquez sigue: “Cuando estábamos en el estudio en Buenos Aires en esa ocasión no solo me prestó su guitarra acústica el mismísimo Luis Alberto Spinetta, sino que también la afinó. Fue un gesto que nunca olvidaré, un honor conocerlo y saber que le gustó la música de Los Tres”.

Molina reafirma el hecho: “Sí, apareció Spinetta muy de pasada. Yo estaba practicando en la sala y pasó y me miró y me dijo ‘guau’. Y escuchó la música y estaba feliz. Nos dijo: ‘aprobado, un siete muchachos’. Yo quedé bien impactado con eso”.

Como si la vida fuera circular, casi una década más tarde La espada & la pared recibió la reverencia de otro ídolo argentino. En 2006, Henríquez a bordo de la segunda vida de Los Tres ofreció un concierto junto a Zoé y Gustavo Cerati en Ciudad de México. “Me acuerdo que en esa gira, Gustavo me confesó que consideraba a La espada & la pared como la obra maestra de Los Tres”.

El disco ya en la calle alcanzó el estatus de disco de oro y posteriormente de platino en poco más de un mes, totalizando casi 50 mil copias vendidas. Cimentó la internacionalización del cuarteto y fue clave para el MTV Unplugged que registrarían al año siguiente. Durante este 2025, el grupo planea revivirlo de manera íntegra en alguno de sus espectáculos, como un homenaje a sus tres décadas. Por lo pronto, pese a la esencia chilena de sus canciones, Pancho Molina prefiere usar un anglicismo para resumir su huella indudable: “Se trata de una masterpiece de Los Tres”.