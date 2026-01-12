Apesanteur, la nueva obra callejera y gratuita de Royal de Luxe que trae Teatro a Mil: lee aquí las coordenadas

El Festival Internacional Teatro a Mil vuelve a recibir a la compañía de teatro callejero Royal de Luxe y a su director Jean-Luc Courcoult. El equipo europeo es reconocido por su trabajo en 2007 y 2010 en las exhibiciones de La pequeña gigante, espectáculo de muñecos enormes que cautivó las calles de Santiago. Ahora, más de 15 años después, traen Apesanteur, un espectáculo gratuito que se presentará en distintas comunas de la región Metropolitana luego de exitosos estrenos en Antofagasta e Iquique.

La nueva presentación trae mayores pretensiones narrativas, esta vez centradas en la historia del inspector Yuri Gagarin (el primer hombre enviado al espacio en 1961), quien ha sido enviado por su oficina de investigación para cooperar con el inspector Froussard en un crimen que los obligará a buscar un culpable a través del tiempo. Así, con elementos de thriller cinematográfico, historias de policías y comedia absurda, Jean-Luc Courcoult toma un formato distinto mientras no cambia su objetivo principal: habitar la ciudad, convertirla en escenario y recordarnos que, incluso en medio del caos contemporáneo, el teatro puede seguir siendo un lugar de pausa, encuentro y reflexión.

Extraído de Teatro a Mil

En declaraciones a las que Culto tuvo acceso a través de Teatro a Mil, Courcoult destaca cómo Apesanteur refleja problemáticas complejas de la sociedad moderna (como los femicidios, tema presente en la historia) a través del tiempo y cómo este parece no afectarlas. “En esta aventura está en juego, ante todo, la relación con el tiempo y cómo algunas cosas no cambian a pesar de haber cambiado. La superposición de estos tres planos temporales, tratando los mismos crímenes, reflejan la banalidad con la que se trata a los femicidios que, desgraciadamente, siempre han ocurrido. El mundo actual me parece de gran inestabilidad. De la misma forma, este espectáculo toma senderos caóticos en su rodaje”, explica el francés.

A través del teatro callejero, Jean-Luc Courcoult ha construido una carrera de más de 40 años de trayectoria con Royal de Luxe, donde siempre ha utilizado las calles y las multitudes para construir una inmersión diferente a la que se construye en un escenario cerrado. Luego de las “inmensas dificultades financieras para este tipo de performance” (según sus palabras), la logística detrás de cada plano, lugar, calle, curva día, horario, orden de circulación, estacionamiento y ensayo, planificada siempre con mucha antelación, el director cree que se construye un experiencia que otorga a las imágenes un “sentido legendario” y una magia que “se crea en la mirada de la multitud”.

Extraído de Teatro a Mil

“Me parece siempre interesante que un espectáculo se inscriba dentro de una situación: en una sala de teatro, el público finge creer en la escenografía. Desde las butacas, sabemos que nos encontramos dentro de un departamento o sobre el lomo de una colina. En el exterior, en cambio, una “situación” permite incluir a la ciudad o la plaza como contexto para enmarcar la obra”, opina el tirititero galo.

De manera similar a cómo declaró a La Tercera en 2010 que “era un hombre enamorado de Chile”, Courcoult recuerda con cariño los espectáculos que han organizado en nuestro país a lo largo de las décadas. Su primera presentación fue Roman Photo, en 1985, que fue continuada por Dos espectáculos por el precio de uno en 2004. “En esa oportunidad pasamos por pueblos del Altiplano, en el norte del país. Recuerdo que en aquella época tuvimos una pausa de unos diez días en la gira. Por falta de oxígeno, nuestro camión tenía muchas dificultades para subir y ubicarse en las plazas. Entonces decidimos actuar en pequeños pueblos del desierto de Atacama, con la ayuda de un generador. Fue un momento grandioso, para nosotros y también para los habitantes, que estaban sorprendidos, pero felices de descubrir este tipo de teatro en su localidad”, afirma el director.

Fechas de Apesanteur

13 y 14 de enero, a las 19:30 horas, en la Plaza de la Constitución, Santiago.

17 y 18 de enero, a las 19:30 horas, en el Patinódromo Municipal de Puente Alto. Previo retiro de invitación.

22, 23 y 24 de enero, a las 19:30 horas, en el Parque Amengual, Pudahuel. Acceso por orden de llegada.