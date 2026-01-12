“Hay que escuchar a todos los protagonistas”: la escena chilena de shows en alerta ante nueva disputa por el Nacional

Durante el pasado fin de semana, las presentaciones de Bad Bunny en el Estadio Nacional marcaron tendencia por la espectacularidad de su show, pero también dejó imágenes incómodas y controversias políticas.

Vecinos de Ñuñoa cuestionaron el cierre de calles como Avenida Grecia, Campos de Deportes o Pedro de Valdivia, cuyas calles aledañas también contaron con rejas que desviaron el transporte (incluso el ingreso de servicios de emergencia) y complicaron o impidieron el acceso de ciudadanos a sus casas. Esta medida de seguridad, tomada en relación a lo masivo del concierto, gatilló un conflicto de declaraciones en que el alcalde Sebastián Sichel expresó su descontento (manifestado directamente en el anuncio de un recurso de protección) no solo con la productora Bizarro, organizadora de los conciertos, sino con cómo el Instituto Nacional de Deportes (IND) gestiona el Estadio sin que la Municipalidad de Ñuñoa tenga influencia, una crítica que el político arrastra desde el año pasado.

Extraído de La Tercera

El 9 de enero, día del primer concierto, el edil de Ñuñoa acusó a Bizarro de tomar decisiones arbitrarias que afectan a los vecinos del recinto deportivo y anunció en su cuenta de X la presentación del recurso, luego de ser parte de una reunión con residentes del sector. “Presentamos recurso de protección y acciones legales por el cierre de calles y veredas que tiene a ñuñoínos encerrados en sus casas o sin poder acceder a ellas en 3 días por recital de Bad Bunny. Es absurdo cómo se está administrando el Estadio Nacional y decisiones que se toman para su uso. Urge que la Municipalidad sea parte”, afirmó en la red social.

Un día después, el alcalde complementó estas declaraciones con otra publicación en esta red social, acompañada por un video en que afirma que “usarán todos los recursos que les permite la ley para impedir la autorización (de nuevos eventos) hasta que no estén fijados los protocolos. (...) Tenemos que pedirle al nuevo gobierno del presidente José Antonio Kast que incorpore al municipio en la administración del Estadio, porque, como el impacto ocurre afuera, sería lógico que nosotros decidiéramos si se puede arrendar y cuándo se puede arrendar. (...) Hoy nos avisan (...) y pasa esto porque te avisan mal. Después nosotros, con recursos municipales, tenemos que corregir los errores que se cometen”:

Las declaraciones de Sebastián Sichel se expandieron durante el fin de semana en entrevistas con diferentes medios de comunicación. El alcalde de Ñuñoa profundizó su postura y cómo estos problemas se enmarcan en una participación escasa de la Municipalidad de Ñuñoa en la organización de eventos mediáticos en el Estadio Nacional, gestionado actualmente por el IND y con el municipio funcionando como operador.

En una entrevista en Teletrece a la Hora, el político explicó su posición: “Feliz de que haya eventos en el Estadio Nacional, pero se extendieron los anillos de seguridad y no puede ser que alguien no pueda llegar a su propia casa. (...) Las productoras se toman las calles por instrucción de la Delegación Presidencial y el IND y empiezan a impedir el libre tránsito de los vecinos. El estadio tiene un gran problema, lo administra el IND, que no está en la comuna, se lo arrienda a una productora que lucra y se piensa en el evento, no en el entorno. No tenemos que estar subsidiando estas actividades privadas y el gasto vecinal y municipal es grande".

“Que se acabe la idea que el arriendo del estadio incluye el arriendo de las calles. Advertimos 100 veces que no se pueden cerrar las calles. Mi llamado al Estadio Nacional es que se haga responsable de sus eventos y sus eventos ocurran adentro y no en las calles", enfatizó el alcalde.

Extraído de El Líbero

Respuesta de Bizarro

El director ejecutivo de Bizarro Live Entertainment, Daniel Merino, reaccionó a las declaraciones del Sichel a través de su cuenta de X. En respuesta directa a la publicación del alcalde, el productor dijo que, como responsables del concierto, tuvieron más de tres reuniones con el equipo del edil y acusó que “hablaba más una señora que representaba una concesión de estacionamientos que el equipo municipal”.

Luego declaró lo siguiente: “Empatizo profundamente con los vecinos del Estadio, pero los cierres son muy necesarios, para que incidentes graves de seguridad que tuvieron lugar en el pasado no se repitan, por supuesto que estos tienen un impacto negativo en quienes viven o trabajan en el sector, pero no hay otra forma de protegernos de las mafias de revendedores y comercio ambulante que busca reventar las puertas del evento”.

Merino explicó que él se había reunido con la administración pasada del municipio y la actual para ofrecer el pago de un sistema de enrolamiento de vecinos del Estadio, para que se emitieran credenciales permanentes que permitieran a los vecinos “circular libremente por las calles”, pero nunca tuvieron respuesta en torno a esa iniciativa.

“Le reitero la disposición a trabajar en conjunto, a buscar soluciones, estas son situaciones que se dan en todo el mundo cuando se hacen conciertos, lo importante es usar la tecnología y el trabajo público-privado para lograr que todo funcione de buena forma tanto para los asistentes a los grandes eventos, como para los vecinos del Estadio. Usted y su equipo tienen mi teléfono, y puedo pedir una reunión de Lobby cuando sea necesario”, concluyó el director.

Respuesta de Sichel

Frente a la contestación de Merino, el alcalde de Ñuñoa respondió directamente a sus comentarios. En una entrevista con The Clinic, el político afirmó lo siguiente: “No sé a quién se le ofreció (las iniciativas de Bizarro), pero tampoco ese es el tema. Ellos no pueden hacer lo que la ley no les autoriza. Acá el problema es de descoordinación, de hecho, yo no pude ingresar en algún minuto en uno de los lugares porque guardias privados se toman atribuciones que no les corresponden, que básicamente es seleccionar quién puede entrar o no, sea con credencial hecha por la Municipalidad o hecha por quien sea. Por lo tanto, la primera respuesta obvia es que tomarse la vía pública no es un derecho de nadie. (...) Nadie que realice una actividad privada comercial puede decidir quién circula o no circula libremente por la vía pública. Y ese es el problema de fondo que tenemos. Aquí no es un privado quien oferta cosas al Estado, es el Estado el regulador.”

Sin embargo, el jefe municipal también expuso que “Bizarro es una gran productora” y explicó que “los anillos de seguridad que decidió la Delegación fueron mucho más amplios”, por lo que se cerró por primera vez Pedro de Valdivia. “Yo creo que, en el nerviosismo por la seguridad del evento, se pasaron de las atribuciones que les da la ley”, explicó Sichel.

Bad Bunny en Chile. Foto: Pedro Rodríguez.

Rol municipal

Jorge Ramírez, presidente de AGEPEC (Asociación Gremial de Empresas Productoras de Entretenimiento y Cultura), la entidad que agrupa a algunas de las más importantes compañías de conciertos del país, plantea: “En todos los eventos hemos trabajado de la mano de la Delegación Presidencial y de la Municipalidad respectiva, por tanto, son ellos los llamados a resolver esta clase de instancias y problemas. Es importante ponernos de acuerdo en estos puntos, donde ya se ha mostrado el enorme aporte productivo de la industria de conciertos al país. Pero entre ambas autoridades deben armonizar los manuales de procedimiento para poder ejecutar de forma más permanente y técnica lo que se ha establecido, logrando así una mejor convivencia entre los shows que se hacen en el Nacional y los vecinos. Hay que escuchar a todos los protagonistas, sobre todo tras un concierto de este fin de semana que no tuvo ninguna externalidad, que salió todo impecable, que no pasó nada”.

Las críticas directas del alcalde de Ñuñoa sobre la organización de espectáculos en el Estadio Nacional tienen su último precedente en diciembre de 2025, tras la descoordinación entre la final del Mundial Sub 21 de Hockey y la realización del Festival Loserville.

Este último evento, que tenía como invitada a la banda estadounidense Limp Bizkit, estaba programado para la misma hora y el mismo lugar que la final del Mundial Sub 21 de la disciplina mencionada anteriormente, lo que desembocó en que el festival se cancelara y que luego se trasladara al Estadio Santa Laura.

En declaraciones al medio El Dínamo realizadas el pasado diciembre, el jefe municipal explicó que “el Estadio Nacional y su ampliación fue concebida como un espacio para las prácticas deportivas, pero simultáneamente se ha ido transformando en un centro de eventos masivos. Ambas gestiones no están siendo compatibles con los impactos que genera el entorno, ni con el uso eficiente del estadio. Hay un incentivo económico perverso para el Ministerio del Deporte de obtener más rentas por el arrendamiento local que hacen que se sobreexplote el espacio público”. Además, Sichel detalló que el estadio genera ingresos anuales de 3.600 millones de pesos, pero denunció una “inversión desproporcionada” de esos ingresos.

El alcalde también se ha referido anteriormente al impacto concreto que tienen estos eventos sobre los vecinos de la comuna, explicando que hay un impacto “gigante” ligado a los cortes de calles, comercio ilegal y la “cantidad de delitos que se cometen asociados a este volumen de personas”. “Solo la cantidad de dotación en materia de seguridad que tengo que poner a ese lugar hace que deje otro lugar de la comuna desprotegido y eso significa mayores recursos humanos. Eso duplica los gastos diarios del municipio… cada evento nos debe costar entre 20 y 50 millones. Lo que más indigna es que todo esto implica un aumento de los gastos municipales sin que se hayan concretado las inversiones que se habían prometido”, señaló durante el pasado diciembre.

Respecto a posibles soluciones, el alcalde ha opinado en distintas entrevistas que “yo creo que hay que armar un directorio que administre el Estadio Nacional y que al menos tenga tres partes: el gobierno central, el IND y la municipalidad de Ñuñoa, y que ese directorio tome las decisiones fundamentales, como por ejemplo cuándo se arrienda, a quién se arrienda, por cuánto tiempo se arrienda, cuáles son los protocolos de cierre de cada uno de los lugares, y que no vivamos este absurdo que media hora antes, a veces, o un día antes, saltan desde Carabineros o la Delegación Presidencial protocolos de seguridad, y nosotros como Municipalidad nos enteramos por los medios de cuándo se arrienda el Estadio”.

Próximos conciertos en el Estadio Nacional

Las críticas a la saturación del recinto con eventos mediáticos coincide con una agenda de conciertos masivos ya establecida para los próximos meses de 2026. Ejemplos de esto son el recital Futttura de la cantante argentina Tini, que se realizará el 12 de febrero; el concierto Bailemos Otra Vez de Chayanne, a presentarse el 14 de febrero; el Festival de la Memoria (MUDA), que reunirá a artistas como Ana Tijoux, Javiera Mena o Inti-Illimani el 7 de marzo; el PWR UP TOUR de AC/DC, a realizarse el 11 y 15 de marzo; el regreso de Cris MJ al Estadio Nacional, agendado para el 17 de abril; y, ya para fin de año, está programado el Run For Your Lives World Tour 2026 de Iron Maiden, para el 31 de octubre y 1 de noviembre.