SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Culto

Arquitectura Neoandina: creador de los cholets de Bolivia ofrecerá charla en la Usach

El arquitecto e ingeniero Freddy Mamani viene al país como parte de la quinta edición del festival Cultura Migrante de la Universidad de Santiago, el que está dedicado a Bolivia. Lee aquí las coordenadas.

Por 
Equipo de Culto
rquitectura Neoandina: creador de los cholets de Bolivia ofrecerá charla en la Usach Diego Del Carpio

El arquitecto e ingeniero boliviano Freddy Mamani (54), referente mundial de la llamada arquitectura Neoandina, llegará a Santiago para ofrecer una charla magistral en la Universidad de Santiago de Chile como parte de la programación de la quinta edición del Festival Cultura Migrante Usach, que este año está dedicado a Bolivia como país invitado en el marco de su bicentenario.

La cita será el martes 26 de agosto a las 11:00 horas en el Teatro Aula Magna Usach, con entrada gratuita previa descarga vía Portaldisc. La conversación será presentada por la periodista Denisse Espinoza de la revista Palabra Pública.

Mamani es conocido por haber transformado el paisaje urbano de la ciudad de El Alto con sus célebres cholets: edificios multicolores que integran formas geométricas inspiradas en la cosmovisión andina y que han sido considerados una verdadera revolución estética y cultural en la arquitectura contemporánea.

Con más de 100 construcciones, su trabajo ha sido objeto de estudios académicos, documentales y exposiciones internacionales, en tanto que sus palacetes han traspasado las fronteras del altiplano para instalarse en la conversación global sobre cómo la arquitectura puede expresar identidad, memoria y orgullo cultural.

Nacido en la comunidad de Catavi en La Paz, Mamani inicia su trayectoria a la temprana edad de 13 años como asistente de albañil, lo que lo lleva a realizar estudios como ingeniero civil y arquitecto de formación, destacándose por fusionar elementos de la cosmovisión andina con recursos de la arquitectura contemporánea.

Cultura Migrante Usach Bolivia 2025

La participación de Freddy Mamani se suma a la diversa programación gratuita del Festival Cultura Migrante Usach 2025, organizado por el Departamento de Extensión Usach que durante la semana del 25 al 30 de agosto y en el campus universitarios presenta cine, música, artes visuales, gastronomía y diálogos interculturales.

Luzmila Carpio, Elvira Espejo, Sandra de Berduccy, Elisa Loncon y un ciclo de cine dedicado a Jorge Sanjinés, entre otros, son parte de los nombres que forman parte de la quinta versión de este festival. Toda su información la encuentran en las redes sociales de @extensionusach.

“La visita de Mamani no solo constituye una oportunidad de encuentro único para estudiantes, arquitectos, artistas y diseñadores y aficionados de la cultura boliviana, sino también un gesto de diálogo cultural entre Chile y Bolivia”, dice un comunicado .

Más sobre:ArquitecturaUsachArteBoliviaFreddy MamaniArte culto

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Antiguo líder del Cartel de Sinaloa “El Mayo” Zambada se declara culpable por crimen organizado en EE.UU.

Quién era Verónica Echegui, la estrella del cine español que falleció a los 42 años

Declaraciones de esposa de Kaiser contra Kast tensionan pacto con republicanos

Contactan a Daddy Yankee para el cierre de la Teletón en el Estadio Nacional y descartan su paso por el Festival de Viña

Echecopar deja la Segpres y se suma a Hacienda como jefe de gabinete de Grau

Hospital Nasser y nuevo asesinato de periodistas: el dramático historial de ataques contra el mayor hospital del sur de Gaza

Lo más leído

1.
Seremi de Salud confirma que pescado enlatado chino vendido como jurel en realidad era carne de caballa

Seremi de Salud confirma que pescado enlatado chino vendido como jurel en realidad era carne de caballa

2.
Lautaro Carmona critica gestión de Mario Marcel en Hacienda y exige al gobierno que se transparenten motivos de su salida

Lautaro Carmona critica gestión de Mario Marcel en Hacienda y exige al gobierno que se transparenten motivos de su salida

3.
Crece tensión en Venezuela: Machado advierte a Maduro que Trump “no está jugando” tras despliegue militar

Crece tensión en Venezuela: Machado advierte a Maduro que Trump “no está jugando” tras despliegue militar

4.
Detienen en Antofagasta a sujeto que acopiaba una gran cantidad de baterías y cerca de una tonelada en cables de cobre

Detienen en Antofagasta a sujeto que acopiaba una gran cantidad de baterías y cerca de una tonelada en cables de cobre

5.
Venezuela anuncia la destrucción de campamentos de grupos armados colombianos en su territorio

Venezuela anuncia la destrucción de campamentos de grupos armados colombianos en su territorio

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

La lupa de cuatro exministros de Hacienda a la gestión de Mario Marcel

La lupa de cuatro exministros de Hacienda a la gestión de Mario Marcel

Las 8 mejores películas en lo que va del año, según la BBC

Las 8 mejores películas en lo que va del año, según la BBC

Nuevas visas laborales para trabajar en Chile superan las 100 mil a junio

Nuevas visas laborales para trabajar en Chile superan las 100 mil a junio

Kojima para las nuevas generaciones: el regreso de Metal Gear Solid 3

Kojima para las nuevas generaciones: el regreso de Metal Gear Solid 3

Servicios

Últimos días con restricción vehicular en la RM: revisa los dígitos y cuándo termina

Últimos días con restricción vehicular en la RM: revisa los dígitos y cuándo termina

Gobierno lanza campaña para convocar nuevas familias de acogida

Gobierno lanza campaña para convocar nuevas familias de acogida

Rating del domingo 24 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del domingo 24 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Declaraciones de esposa de Kaiser contra Kast tensionan pacto con republicanos
Chile

Declaraciones de esposa de Kaiser contra Kast tensionan pacto con republicanos

El portazo de 5 universidades privadas al Mineduc tras caso Marcela Cubillos: declinaron informar sus sueldos

Echecopar deja Interior y se suma a Hacienda como jefe de gabinete de Grau

Socovesa reporta caída en ingresos, aunque reduce sus pérdidas y su deuda
Negocios

Socovesa reporta caída en ingresos, aunque reduce sus pérdidas y su deuda

Asesores económicos de candidatos se enfrentan por recortes fiscales y Briones tilda de “populismo” la cifra de republicanos

Las otras propuestas económicas de Kast: limitar envío de remesas y cambios administrativos al SEIA

Cortes de pelo prohibidos y consecuencias por no cumplir: el reglamento de Bukele que enseña modales a los estudiantes
Tendencias

Cortes de pelo prohibidos y consecuencias por no cumplir: el reglamento de Bukele que enseña modales a los estudiantes

5 fraudes digitales comunes que usualmente van dirigidos a adultos mayores y cómo evitarlos, según Kaspersky

Venezolanos se enlistan en la milicia en respuesta a las amenazas de Estados Unidos

La U no abandona a sus hinchas hospitalizados en Argentina: el presidente y el abogado de Azul Azul viajan con camiseta autografiada
El Deportivo

La U no abandona a sus hinchas hospitalizados en Argentina: el presidente y el abogado de Azul Azul viajan con camiseta autografiada

Los testimonios claves del árbitro y del oficial de la Conmebol que marcarán el futuro de Independiente y la U

Rahm gana de nuevo: el Torque de Niemann y Pereira termina sexto en el LIV Golf por equipos

Kamasi Washington y Snarky Puppy encabezarán el Tiny Fest 2025: estos son los artistas que se presentarán cada día
Finde

Kamasi Washington y Snarky Puppy encabezarán el Tiny Fest 2025: estos son los artistas que se presentarán cada día

La Dulcería Apoquindo: calor de hogar

Mi panorama: eludir el frío en SANFIC

Quién era Verónica Echegui, la estrella del cine español que falleció a los 42 años
Cultura y entretención

Quién era Verónica Echegui, la estrella del cine español que falleció a los 42 años

Contactan a Daddy Yankee para el cierre de la Teletón en el Estadio Nacional y descartan su paso por el Festival de Viña

Arquitectura Neoandina: creador de los cholets de Bolivia ofrecerá charla en la Usach

Antiguo líder del Cartel de Sinaloa “El Mayo” Zambada se declara culpable por crimen organizado en EE.UU.
Mundo

Antiguo líder del Cartel de Sinaloa “El Mayo” Zambada se declara culpable por crimen organizado en EE.UU.

Hospital Nasser y nuevo asesinato de periodistas: el dramático historial de ataques contra el mayor hospital del sur de Gaza

Trump habló con Putin sobre la posibilidad de limitar sus respectivos arsenales nucleares

Bullying escolar: el costo del silencio institucional
Paula

Bullying escolar: el costo del silencio institucional

Los desafíos que persisten para erradicar el trabajo infantil en Chile

Elke Schüttler y el desafío de investigar al fin del mundo