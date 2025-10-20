Así lucirá el actor que dará vida a Sylvester Stallone en nueva película
I Play Rocky es el título del largometraje del director Peter Farrelly sobre la trastienda de Rocky (1976), que ya inició sus filmaciones. Anthony Ippolito interpreta al protagonista y Stephan James encarna a Carl Weathers.
Rocky (1976), la icónica cinta protagonizada y escrita por Sylvester Stallone, volverá próximamente a la pantalla grande, pero no de una manera convencional.
La intensa trastienda del largometraje que ganó el Oscar a Mejor película es el foco de I play Rocky, una producción dirigida por Peter Farrelly y escrita por Peter Gamble, que tiene al actor Anthony Ippolito en el rol principal y que actualmente está en rodaje.
“El filme cuenta la historia real de Sylvester Stallone y su inquebrantable convicción de que no sólo estaba destinado a escribir Rocky, sino a ser Rocky Balboa”, indicó Amazon MGM Studios, la compañía a cargo del proyecto.
Este lunes el estudio liberó la primera imagen de Ippolito en el papel, una fotografía que muestra al protagonista entrenando a la orilla de la playa.
Stephan James es Carl Weathers, quien interpretó a Apollo Creed, el implacable rival de Rocky; AnnaSophia Robb es Sasha Czack, la entonces esposa de Stallone, y Jay Duplass es John G. Avildsen. También participan Matt Dillon, Toby Kebbell, P.J. Byrne y Tracy Letts,
I play Rocky aún no tiene fecha de estreno.
