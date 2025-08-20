Así se prepara la serie del cerebro de Bebé Reno para HBO

Tras el éxito que alcanzó Bebé Reno en 2024, Richard Gadd tiene nueva serie, Half man. Al igual que con la miniserie de Netflix, el artista escocés ejerce como creador, productor, guionista y protagonista.

La ficción de HBO y BBC gira en torno a Ruben (Gadd) y Niall (Jamie Bell), dos hermanos distanciados. La inesperada aparición del primero en la boda de Niall causa una explosión de violencia que sirve como excusa para recorrer sus vidas.

El drama explora la compleja relación desde sus turbulentos años como adolescentes hasta su quiebre en la adultez, atravesando momentos buenos, malos, dolorosos, divertidos y desafiantes. Además, señala la sinopsis, “refleja la energía de una ciudad –y de un mundo– en constante transformación, al tiempo que reflexiona en lo que significa ser hombre”.

La serie abarca casi cuatro décadas, desde los años 80 hasta la actualidad, con Mitchell Robertson y Stuart Campbell interpretando a los protagonistas durante su juventud.

Half man se estrenará en 2026 en HBO y HBO Max. En tanto, estará disponible en el Reino Unido e Irlanda a través de BBC iPlayer, BBC One y BBC Scotland.

El reparto incluye a Neve McIntosh, Marianne McIvor, Charlie De Melo, Bilal Hasna, Julie Cullen, Amy Manson, Philippine Velge, Stuart McQuarrie, Piers Ewart, Scot Greenan, Charlotte Blackwood y Calum Manchip.

Además de ser un fenómeno de público y crítica, Bebé Reno obtuvo seis reconocimientos en los Emmy, incluyendo Mejor miniserie, Mejor actor de miniserie (Gadd) y Mejor actriz de reparto de miniserie (Jessica Gunning).

Revisa a continuación las otras imágenes de Half man: