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    Culto

    Así será la edición más grande de Ch.ACO (y cómo alista su llegada a Valparaíso)

    La Feria Internacional de Arte Contemporáneo de Chile inicia esta semana su versión número 16, la más amplia y ambiciosa de su historia. Elodie Fulton, fundadora y directora de la instancia, comparte a Culto los detalles de su cambio de sede y adelanta su desembarco en regiones para fin de año.

    Gonzalo ValdiviaPor 
    Gonzalo Valdivia
    10.03.2026 Elodie Fulton Foto Pablo Vásquez R. Pablo Vásquez R.

    “Como Lollapalooza, cada día hay diferentes actividades”, afirma Elodie Fulton. Sentada en la cabecera de una larga mesa en su casa en Providencia, la galerista de origen francés –residente en Chile desde 1995– comenta el diseño general de la 16° edición de Ch.ACO, la iniciativa que fundó en 2009 junto a Irene Abujatum y que continúa su ampliación a paso firme.

    En la antesala al inicio de la versión 2026 de la Feria Internacional de Arte Contemporáneo de Chile, que se realizará entre el miércoles 25 y el domingo 29 de marzo en Vitacura, Fulton cierra detalles de un evento que contará con 5.500 m², albergando mayor cantidad de galerías y más espacio de exhibición para las obras. Por tanto, está a las puertas de inaugurar su encarnación más grande, “en cuanto a su superficie, a su cantidad de expositores y a su diversidad”, precisa.

    michellebossynicolai@gmail.com

    Esa amplitud va en sintonía con las dimensiones de su nueva sede, el Metropolitan Santiago (Casapiedra hasta 2022). El espacio regresa a la comuna donde nació y se aleja del centro de la ciudad después de dos ediciones consecutivas en el GAM. Un punto del que también se hace cargo en esta entrevista con Culto.

    El catálogo presentado congrega a más de 250 artistas, curadores, directores de museos, coleccionistas y agentes culturales provenientes de 11 países y seis regiones. Y por primera vez Palestina estará presente a través de Espacio MNWA. Desde el centro cultural independiente surgido en la diáspora palestina en Chile, indican que reunirá a “artistas cuyas obras dialogan con el genocidio en Gaza” y que “abordan la memoria, el duelo, la ruina y la resistencia frente a las catástrofes políticas de nuestro tiempo”.

    Acorde a su dimensión internacional, entre los invitados a la versión número 16 destacan representantes de instituciones como el Solomon R. Guggenheim Museum, el Denver Art Museum, el Saint Louis Art Museum y el Museo de Arte de Lima (MALI).

    En su misión más esencial, “Ch.ACO está para internacionalizar el arte chileno y crear redes”, subraya la fundadora y directora. Pero para el público general, con mayor o menor poder adquisitivo, la propuesta contempla conversatorios, performances, puntos para comer y beber, encuentros profesionales y talleres infantiles.

    Estrellas de libertad y humanidad, de Luz María Vivar (parte de las Arpilleras de Chiloé)

    “Nos interesa que la gente quiera venir a la feria a pasar todos los días una experiencia imperdible y a estar el día completo. Ningún día es igual a otro”. Y advierte: “Tienes que ir el primer día porque no sabes si al cuarto las obras ya se habrán vendido”.

    En rigor, el jueves 26 está reservado para la inauguración protocolar, actividad en la que se espera la presencia de Francisco Undurraga, actual ministro de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

    Sería un reconocimiento de parte del ministro de que este es un evento donde se congrega la cultura”, apunta.

    -Cuando se instalaron en el GAM, en 2024, declaró que pensaba que esa sería la sede de Ch.ACO a largo plazo. ¿Qué cambió?

    En ese minuto había una apuesta con la dirección del GAM para transformar el lugar donde estábamos en un centro ferial. Nosotros éramos el proyecto pionero para esa instalación, pero al cabo de la segunda edición seguíamos siendo el único. Por lo tanto, estábamos en permanente reconquista de un lugar que no se estaba implementando. Eso fue lo que pasó.

    Pablo Vásquez R.

    -¿Fue durante el segundo año que concluyó que no iba a haber una tercera edición en el GAM? ¿O fue una decisión que se tomó posteriormente?

    Afortunadamente en ese minuto nos vino a buscar el Metropolitan. Cuando te vienen a invitar a instalarte en un lugar en Vitacura, que definitivamente es el mejor centro ferial de la ciudad, lo tomamos como una invitación agradable y la seguimos. El proyecto no podía crecer donde estaba. Y ellos (Metropolitan Santiago) tenían la voluntad de tener un evento cultural que busca justamente mezclar el mercado, lo corporativo, lo institucional. Entonces, nos pareció un desafío muy interesante. Lo que no significa que a lo largo del año Ch.ACO siga desarrollando cosas con el GAM y con otros espacios feriales. Ch.ACO no tiene por qué concentrarse solamente en estos cinco días.

    -¿Asumen que, por la comuna en la que se instalan a partir de este año, parte del público que podría haber llegado a Santiago Centro tal vez va a tener más dificultades para llegar a Vitacura?

    Ch.ACO nació ahí y ha viajado. Entiendo que Vitacura es una comuna bastante transversal en sus visitas. El Parque Bicentenario es el lugar más visitado de todas las comunas de Santiago. Nuestro reto es asegurarnos de que exista una accesibilidad real. Es una preocupación que tenemos no solamente nosotros, sino que el Metropolitan.

    Fulton se atreve a hacer una proyección: “Lo he dicho varias veces, por lo que temo decirlo de nuevo, pero creo que hemos llegado a un lugar donde Ch.ACO se puede instalar por varios años, por la capacidad de expansión que tiene. Pero también creo que es real que Ch.ACO tiene una reputación que permite que la gente llegue sí o sí. Por tanto, la gracia de moverla consiste en ir conquistando público nuevo, gente que eventualmente no habría bajado al GAM o nunca más iría a la Estación Mapocho”.

    Debut en regiones

    Desde hace algún tiempo que Ch.ACO no se limita a los cinco días de feria. Ch.ACO+, la membresía y plataforma que permite acceder a distintos eventos durante todos los meses, ya va por su segundo año. Y ahora la instancia alista su aterrizaje en regiones, un objetivo que Elodie Fulton siempre tuvo entre sus sueños a cumplir.

    Según adelanta su fundadora, en octubre se celebrará su primera edición en Valparaíso y tendrá el foco tanto en galerías locales como en galerías ligadas al Pacífico (su nombre completo será Ch.ACO Valparaíso: Turismo cultural hacia el Pacífico).

    Pablo Vásquez R.

    “El motivo por el cual lo hacemos es porque sentimos que Valparaíso puede tener un mercado real. Hay una organización, hay una masa crítica de artistas, galerías y espacios de arte que te permiten pensar en desarrollarlo. No es algo que estamos imponiendo; es algo en lo que estamos trabajando con ellos desde hace más de un año y medio. Es algo muy normal para mí, porque en una editorial de 2011 o 2012 escribí que Ch.ACO debía mirar al Pacífico”, cuenta.

    -¿Cómo recuerda los primeros años de la feria, cuando cierto sector del arte local se resistió a participar?

    Claro. Pero es un poco ingenuo pensar que una bienal no vende. Cualquier artista quiere que su obra tenga un destino. Lo interesante es que uno nunca sabe cuál va a ser la alquimia que se va a generar entre esta galería o esta obra de arte (...) La gente que no va a la feria, no va, y no es tan gravitante. Si una galería muy consagrada no quiere ir, no se puede alterar la voluntad de los otros (de querer participar). En Ch.ACO vas a ver gente que no ves durante el año, a un artista que te puede explicar su obra. Lo importante es que es un lugar de encuentro humano.

    Luego piensa y agrega: “Este modelo siempre existió, pero el mundo del arte tenía el pudor de dejar estas reglas menos expuestas. Son reglas muy complicadas, pero en realidad el cine tiene sus reglas, el tenis tiene sus reglas. Algunas apuran el proceso y otras lo atrasan”.

    -¿Cree que, a partir de ahora, comienza una suerte de nueva era de Ch.ACO?

    Esto lo hablaba con una amiga... Creo que Ch.ACO de alguna manera se reinventa todos los años. Los cinco días son agradables porque es el clímax del año, pero preparar esto también tiene su placer (...) Lo interesante es que es bien made in Chile. Siento que estamos haciendo algo muy sui géneris desde Chile hacia el exterior y eso se está empezando a entender.

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