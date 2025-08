BBS Paranoicos se suma como invitado al show de Green Day en Chile

Se suman los detalles para el show de Green Day en Chile. Los chilenos BBS Paranoicos, icónica banda punk nacional, se suma como banda invitada al espectáculo junto a los ya anunciados Bad Nerves.

Con más de tres décadas de trayectoria, BBS Paranoicos se han consolidado como referentes del género. En 2024, tras el fallecimiento de Omar Acosta, sumaron a Ignacio “Nachoko” Ibarra como nueva voz, dando inicio a un nuevo ciclo musical. Con esta formación renovada lanzaron Claroscuro” su décimo disco de estudio, reafirmando su vigencia en la industria criolla.

Por su parte, Green Day vendrá a promocionar su más reciente álbum Saviors, el cual fue lanzado el 19 de enero de 2024. El LP incluía los sencillos The American dream is killing me, Look Ma, No Brains!, Bobby Sox, One Eyed Bastard y Dilemma.

Las críticas positivas no se dejaron esperar y NME lo catalogó como el mejor álbum de Green Day desde American Idiot, además de “un acto de desafío recibido con humildad; una banda que dice: ‘Seguimos aquí y seguimos jodidos’”.

Las últimas entradas para ver a Green Day en Chile están disponibles en Ticketmaster.cl.