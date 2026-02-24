SUSCRÍBETE
    Bomba Estéreo: la banda colombiana que intenta conquistar la Quinta Vergara mezclando géneros

    La segunda noche del Festival de Viña recibe al grupo cafetero de música electrónica, rock, reguetón y rap. Su trayectoria, que incluye nominaciones a los Grammy y colaboraciones con artistas como Bad Bunny o Will Smith, pone al show del grupo como uno de los más llamativos del certamen.

    Por 
    Vicente Fontecilla
    Extraídas de FMDOS y Hollywood Bowl

    La edición número 65 del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar cerrará la noche de su segunda jornada con la presentación de Bomba Estéreo, el lunes 23 de febrero. La banda colombiana tendrá su debut en la Quinta Vergara, luego de tocar en otros eventos como Lollapalooza Chile y conciertos individuales.

    El grupo llega en su década de mayor apogeo, luego de más de veinte años consolidándose como representantes de una música que mezcla folclor colombiano, cumbia, reggae, rock y electrónica, a veces nombrada como “cumbia psicodélica” o “electro-tropical”. Su carrera ha estado marcada por un prestigio internacional ascendente y diversos períodos de experimentación.

    Orígenes y quiénes son

    Bomba Estéreo es una banda liderada históricamente por la vocalista Li Saumet, caracterizada por su voz rasgada y vestimentas coloridas, y el músico y productor Simón Mejía, aunque él ya no participa en los shows en vivo. Actualmente el grupo también incluye a Pacho Carnaval (percusionista) y a José Castillo (guitarrista).

    Sus orígenes se remontan a Bogotá en 2005, cuando Mejía empezó a experimentar mezclando sonidos de música electrónica con ritmos caribeños. Esto dio pie a un primer proyecto de estudio, llamado A.M 770, que inspiraría al productor a expandir la idea a algo más grande.

    Mejía conoció a Saumet, quien cantaba en una banda llamada Mister Gomes en Bombay, y pronto empezaron a colaborar musicalmente. Para llevar la voz cruda de la cantante y la música electrónica del productor a los escenarios, al proyecto se unieron Julián Salazar (guitarrista y encargado de los sintetizadores) y Kike Egurrola (baterista).

    Extraída de El Poblado en Historias

    Su primer álbum fue Vol. 1 (2006), producido por Polen Records, aunque fue Estalla (2008), su segundo disco, el que los puso en el mapa. El sencillo Fuego logró fama internacional y se consagró como una canción bailable famosa dentro de la música alternativa. Esta fama les valió el reconocimiento a “Mejor Nueva Banda del Mundo” en 2010, otorgado por MTV Iggy.

    Consagración

    Su prestigio internacional se consolidó con sus presentaciones en festivales importantes como el Roskilde Festival de Dinamarca (en 2009 y 2012), Coachella en Estados Unidos (2011) o Lollapalooza Chicago (2011). Esto dio pie a que su álbum Elegancia Tropical (2012) significase un salto total en su fama, logrando su primera nominación a los Latin Grammy.

    En 2015 sacaron el álbum que más cambió su carrera: Amanecer (2015). Bajo la destacada producción de Sony Music, Bomba Estéreo cosechó una nominación a los Premios Grammy a Mejor Álbum Latino de Rock, Urbano o Alternativo, además de arrasar con la mayoría de Premios Shock en 2016, una entrega de galardones colombianos.

    Esto marcó el inicio de una nueva época para la banda, ya que empezaron a sonar más pop y menos electrónicos. Un hito llamativo de 2015 fue que el actor Will Smith eligió una canción de Bomba Estéreo (Fiesta) para hacerle un remix con el grupo, luego de más de una década sin que el intérprete apareciera en proyectos musicales. Ese año también significó su debut en el legendario festival de Glastonbury, en Reino Unido.

    El periodo que pasó entre Amanecer y Ayo (2017), su siguiente álbum, implicó las salidas de Julián Salazar y Kike Egurrola de la banda. No hubo grandes polémicas al respecto y se dijo que el proceso sucedió por diferencias creativas; de hecho, Salazar formó Mitú, su propio proyecto. Tras esto, Pacho Carnaval y José Castillo se sumaron a Bomba Estéreo, con los focos apuntando principalmente a Simón Mejía y Li Saumet.

    La banda sacó los álbumes Ayo y Deja (2021), con buenos recibimientos en crítica y ventas. Sin embargo, sus hits más mediáticos fueron el remix de To My Love con el productor Tainy, que superó los mil millones de reproducciones en 2018, y la canción Ojitos Lindos, colaboración con Bad Bunny que estuvo en su álbum Un Verano Sin Ti (2022). Esta última fue un éxito mundial y se volvió la canción más conocida de Bomba Estéreo.

    Actualidad

    El último álbum de Bomba Estéreo salió en 2025 y se llamó ASTROPICAL, aunque tuvo la peculiaridad de ser hecho en colaboración con la banda venezolana Rayawana. De hecho, los grupos anunciaron su “fusión” en 2025 bajo el nombre homónimo al disco. Li Saumet y José Castillo representaron a Bomba, mientras que Beto Montenegro y Andrés “Fofo” Story dieron la cara por el otro grupo.

    Extraída de Spotify

    Este proyecto marcó por primera vez la distancia que ha tomado Simón Mejía de los últimos hitos de Bomba Estéreo. No se ha anunciado oficialmente su separación del grupo, pero la iconografía de la banda, tanto en redes sociales como en los anuncios de sus shows en vivo, muestra públicamente solo a Li Saumet como el rostro principal del proyecto. Además, Mejía ha profundizado en su faceta de documentalista y activista ambiental, sin estar presente en los últimos conciertos de la banda.

    Más allá de eso, Bomba Estéreo se mantiene como una de las bandas colombianas más escuchadas y respetadas del mundo. Nominados más de diez veces a los Latin Grammy (aunque todavía no ganan ninguno) y con colaboraciones de primer nivel, el grupo tiene una historia destacada que buscará reflejarse en el escenario de la Quinta Vergara el próximo lunes.

    Copyright: THE SUPER MANIAK Autor: María José Govea
