Bring it on down: escucha el nuevo registro en vivo de la gira de reunión de Oasis

Un nuevo registro en directo de la gira de reunión de Oasis, llega a las plataformas digitales. Esta vez, la interpretación de Bring it on down.

La canción, original del álbum debut del grupo, Definitely Maybe (1994), es parte del set que se ha estado tocando en la gira de reunión de los íconos del britpop.

En esta versión, la canción suena muy similar a la que fue grabada en estudio. Se registró el pasado 9 de agosto durante la presentación de Oasis en la segunda de sus 3 noches en el Scottish Gas Murrayfield Stadium, de Edimburgo, la capital de Escocia.

Además de Bring it on down, la banda liderada por los hermanos Noel y Liam Gallagher ha liberado una canción por cada ciudad en que han tocado en su gira de reunión; Slide away en Cardiff, Cigarettes & alcohol en Manchester y Little by Little en Londres.

Este fin de semana, Oasis comenzará sus fechas en Norteamérica, presentándose en Toronto, Canadá. y luego se dirigirá a Norteamérica.

Posteriormente, recorrerán México, Japón, Corea del Sur y Australia, para finalizar en Sudamérica en noviembre. En Chile tocarán en el Estadio Nacional, el 19 de noviembre.

Escucha Bring it on down a continuación