El proyecto Anthology de The Beatles vuelve a la vida con discos, libro, nuevo documental y tracks inéditos

La máquina de The Beatles nunca se detiene y parece infinita. A principios de esta semana, las cuentas de Instagram de la banda, y de sus propios integrantes, lanzó una suerte de adelanto en que misteriosamente mostraba las imágenes de los proyectos Anthology que lanzaron en los años 90.

Tres discos que recogían la historia de los Fab Four a través de demos, rarezas y tomas en vivo, acompañados de un documental, un libro, y los sencillos Free as a bird y Real love, donde la voz de John Lennon lucía póstuma al lado de sus ex compañeros. En los avisos de esta semana, la agrupación sumó un número 4, suponiendo que vendría una cuarta edición inédita de la iniciativa.

Finalmente, hoy cayó el telón y se reveló el misterio. La afamada saga Anthology vuelve efectivamente a la luz. Según se anunció, el 26 de noviembre se estrenará en Disney+ los ocho episodios del conocido y celebrado documental del mismo nombre que marcó los años 90, pero en versión mejorada, remasterizada y restaurada.

A ello se sumará un capítulo nuevo totalmente inédito, que incluye imágenes nunca antes vistas de la reunión de Paul, George y Ringo entre 1994 y 1995 para trabajar precisamente en los Anthology, además de reflexionar sobra su agitada vida en el cuarteto inglés.

La restauración ha sido supervisada por el equipo de producción de Apple Corps, en colaboración con los equipos de Wingnut Films y Park Road Post del director Peter Jackson -ya un habitual colaborador de los Fab Four, a cargo del anterior Get back-, junto con Giles Martin (hijo del legendario George Martin), quien ha creado nuevas mezclas de audio para la mayoría de la música incluida.

La magia también llegará en discos. Se lanzarán 12 vinilos y ocho CDs que contienen todas las 191 piezas incluidas en Anthology, a lo que se suma un volumen 4 con 13 temas inéditos, donde sobresalen versiones de While My Guitar Gently Weeps, In My Life, Nowhere Man, I’ve Just Seen A Face y If I fell. También incluye un ensayo inédito para la emisión de la BBC de All You Need Is Love.

Como si no fuera suficiente, hay nuevas mezclas de 2025 de Jeff Lynne -otro escudero habitual del grupo- de Free As A Bird y Real Love: en el primero, la voz de Lennon se escucha limpia, nítida, con mucha mejor definición que en la edición original.

A su vez, sitios de seguidores de la banda han dicho que se distingue una nueva línea vocal alternativa de George, donde en vez de cantar “the life that we once know” se escucha “the love that we once know”. A su vez hay variaciones en el final, como en el mensaje de John.

También, en su aniversario 25, se lanzará el libro The Beatles Anthology: estará disponible el 14 de octubre y en sus páginas los cuatro músicos rememoran sus historias más significativas, además de la palabra de colegas más cercanos, como Neil Aspinall, George Martin, Derek Taylor y otros. El exitoso libro de 368 páginas está bellamente ilustrado con más de 1300 fotos, documentos, ilustraciones y otros recuerdos de los archivos de la banda.

Todo su puede encargar aquí.