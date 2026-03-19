Cancamusa reimagina un clásico con su versión de “Entre mis recuerdos”

Cancamusa lanza la primera versión de su carrera. Y la canción elegida para reinventar es un clásico; Entre mis recuerdos, original de Albert Hammond, pero popularizada por la española Luz Casal.

Esa canción fue la que la artista conoció. "Cuando era niña la escuchaba mucho en la radio. No entendía todo lo que decía, pero ya conectaba con esa nostalgia tan profunda y con la calidez de su voz. Era una canción que me hacía sentir muchas cosas… aunque en ese momento no sabía cómo explicarlas”, dice.

“La frase 'busco entre mis recuerdos’ simboliza ese acto tan humano de mirar hacia atrás para encontrar fuerza en las vivencias pasadas y así poder enfrentar el dolor del presente. Y quizás por eso esta canción siempre volvió a mí“, agrega.

Y volvió a partir de la palabra ajena. Una sugerencia fue la que le encendió el ánimo. “Un día una persona que escucha mi música con mucho cariño me escribió por Instagram y me dijo: ‘Deberías cantar Entre mis recuerdos’“.

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Cancamusa escuchó la canción y la pudo comprender desde su presente. “Sentí que ahora sí tenía algo que decir a través de ella. Así que decidí reversionarla, llevarla un poquito a mi mundo, a mi forma de sentir y de contar las historias”.

Fue entonces que se animó a grabarla. Para ello recurrió a su círculo. “Le conté a Francis Durán y me dijo que le encantaba la canción. Le pregunté si quería producirla y a los dos días ya estábamos en el estudio de nuestro amigo Felipe Castro en Ciudad de México. La grabamos y fue una experiencia maravillosa”.

La artista produjo la canción junto a Durán. Además de cantar, grabó la batería y las percusiones en el estudio Novena. Por su lado el músico de Los Bunkers se ocupó de las guitarras y los teclados, Rohnda en el bajo. Hay además un arreglo de cuerdas escrito por Martín Benavides y tocado por el Cuarteto Austral.

Para Cancamusa, interpretar una canción ajena fue toda una experiencia. “Ha sido un gran ejercicio interpretarla porque nunca había sentido tan profundamente una canción que no hubiera sido escrita por mí. La letra es tan íntima y tan profunda que me ha ayudado a atravesar momentos difíciles. Representa una realidad personal que viaja conmigo desde hace mucho tiempo”.

La canción es un ejercicio que es coherente con la sonoridad que ha desarrollado Cancamusa, de alguna forma dialoga con lo que propuso en su más reciente disco Dopamina. Cuando se le pregunta por el significado de la canción para ella, se explaya: “Esta canción es mirar hacia atrás, no para quedarse en la tristeza, sino para encontrar fuerza”.

“Los recuerdos no son solo nostalgia -sigue-. También son una forma de sostenernos cuando la vida cambia. Por eso esta canción siempre me ha acompañado tanto. Porque buscar entre los recuerdos no es quedarse en el pasado… es encontrar en lo que fuimos la fuerza para seguir adelante. Quizás por eso Entre mis recuerdos significa tanto para mí. Porque cuando la canto siento que vuelvo, por un momento, a esa casa, a esa niña, a esa familia… y recuerdo que crecí rodeada de amor. Y ese amor todavía me sostiene. Espero que las personas puedan viajar en el tiempo cuando escuchen esta canción. Que recuerden esos momentos importantes en los que se han sentido amados. Momentos de conexión con sus seres queridos, con su familia. Es una canción para reencontrarse con el amor del pasado. Y ojalá que cuando la escuchen también los abrace un recuerdo hermoso. También espero que esta canción llegue a nuevas generaciones, porque su letra es atemporal y siempre será un himno a la superación y a la memoria“.

Entre mis recuerdos llega a poco de iniciar una gira por Chile el próximo mes de mayo con presentaciones en el Teatro Cervantes de Valdivia (15), Teatro Municipal de Viña del Mar (20),Teatro Biobío de Concepción (23) y Teatro Nescafé de las Artes de Santiago (24). Las entradas están disponibles a través de www.cancamusa.cl.