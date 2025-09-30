SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Culto

Chase Infiniti, la revelación actoral del momento: “Trabajar con Paul Thomas Anderson fue una verdadera clase magistral”

Oriunda de Indianápolis, la actriz encarna a la hija de Leonardo DiCaprio en Una Batalla Tras Otra, la alabada nueva película del director de Magnolia y Petróleo Sangriento. Este año ya trabajó con el rapero Tyler, the Creator y fue reclutada por los productores del primer spin-off de The Handmaid's Tale.

Gonzalo ValdiviaPor 
Gonzalo Valdivia
Chase Infiniti, la revelación actoral del momento: “Trabajar con Paul Thomas Anderson fue una verdadera clase magistral”

Como parte del grupo radicalizado French 75, Bob Ferguson (Leonardo DiCaprio) peleó a favor de los oprimidos y contra las políticas del Estado. Liberó a migrantes de los centros de detención, ejecutó atracos a bancos y compartió un código de compañerismo que durante un tiempo parecía inquebrantable.

Pese a su ímpetu y a su compromiso con la causa, su revolución fracasó y, 16 años más tarde, Bob está en el sillón de su casa fumando marihuana y sin poder recordar la respuesta que su interlocutor al otro lado del teléfono le está pidiendo. Ha dedicado la última etapa de su vida a criar a Willa (Chase Infiniti), la hija que tuvo junto a la desaparecida Perfidia Beverly Hills (Teyana Taylor). Ya no es una niña que obedece órdenes, por lo que, cuando se enfrentan la paranoia del padre y el arrojo de la adolescente, saltan chispas en la pantalla grande.

Aunque no comparten demasiadas escenas juntos, Paul Thomas Anderson dedicó una generosa cantidad de tiempo a buscar a la actriz que acompañaría a DiCaprio al frente de su nueva cinta, la recién estrenada (y elogiada) Una batalla tras otra. Como suele ocurrir en su carrera –y en esta película particular–, no se equivoco en su elección.

Oriunda de Indianápolis, Chase Infiniti nunca había actuado en un largometraje hasta que el director de Magnolia (1999) apostó por ella. Su crédito más conocido era Se presume inocente, la serie de Apple TV+ que en su primera temporada abordó el caso del personaje interpretado por Jake Gyllenhaal. Sin embargo, su nombre parecía tener escrito Hollywood en letras doradas: sus padres se inspiraron en el personaje de Nicole Kidman en Batman eternamente (1995) –Chase Meridian– y en la frase más típica de Toy story (“¡Al infinito y más allá!”).

La actriz es categórica respecto a su experiencia en el filme. “Los sets de Paul son una clase magistral. Te da mucha libertad para experimentar y trabajar con los demás”, asegura en una conferencia en la que participa Culto, donde explica su colaboración con el director: “El poder trabajar con él, explorar el personaje de Willa y aprender más sobre él y su proceso, creo que eso fue lo que más me cautivó del proyecto”.

Además de DiCaprio y Taylor, la película cuenta con Sean Penn, Benicio del Toro y Regina Hall, un reparto del que cualquier talento joven puede incorporar lecciones que difícilmente se olvidarán.

“Siento que aprendí muchísimo de todos”, asegura. “Todos brindaron actuaciones increíbles y mostraron mucha empatía y confianza entre sí. Y Leo y Paul, en particular, mostraron un liderazgo muy sutil. Creo que todo lo que me enseñaron es muy valioso para mí y estoy muy agradecida”.

La actriz asegura que se sintió una alumna trabajando con ellos. “Cada día me sorprendía al ver cómo yo iba creciendo y desarrollándome de maneras que jamás hubiera imaginado. Poder observarlos (a los actores), ver cómo Paul interactuaba con el resto del equipo y observar el trabajo de los demás departamentos fue un verdadero regalo”.

Su carrera ya estaba al alza antes del estreno de Una batalla tras otra. El rapero Tyler, the Creator vio su trailer en el cine y decidió que fuera una de las protagonistas del videoclip de Darling, I, parte de su disco más reciente. Además, acaba de terminar el rodaje de The testaments, el primer spin-off de The handmaid’s tale. Y los medios especializados no la descartan en la lucha por un cupo como Mejor actriz de reparto en la próxima edición de los Oscar.

El fenómeno en torno a Chase Infiniti está recién comenzando.

Lee también:

Más sobre:CineChase InfinitiUna Batalla Tras OtraPaul Thomas AndersonLeonardo DiCaprioSean PennBenicio del ToroRegina HallTeyana TaylorOne Battle After AnotherAlana HaimTony GoldwynVinelandThomas PynchonSe Presume InocentePresumed InnocentTyler, the CreatorCine Culto

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Gobierno por supuesta deuda de US$ 1.000 millones del Minvu: “La cifra real es menos de 1/9 de ese valor”

Con Chini.png: 14ª Primavera del Libro reune más de 230 editoriales en Parque Estadio Nacional

Bajo nivel de lluvias, pero lo suficiente para asegurar el consumo de agua potable para la próxima temporada

Corte Suprema acoge recurso de Lotería de Concepción y ordena bloquear sitios de apuestas online

A lo Milei: el rol de Zandra Parisi en la campaña del abanderado del PDG

Un fuerte terremoto de magnitud 6,9 sacude el centro de Filipinas

Lo más leído

1.
Cyber Monday: cuándo y a qué hora comienza el evento de ofertas online

Cyber Monday: cuándo y a qué hora comienza el evento de ofertas online

2.
Dos funcionarios del Mineduc quedan en prisión preventiva por emitir más de 5.500 certificados falsos para licencias de conducir

Dos funcionarios del Mineduc quedan en prisión preventiva por emitir más de 5.500 certificados falsos para licencias de conducir

3.
Tras difícil tramitación, Congreso aprueba históricas reformas para restringir sufragio extranjero y multar a chilenos que no voten

Tras difícil tramitación, Congreso aprueba históricas reformas para restringir sufragio extranjero y multar a chilenos que no voten

4.
Diputada Pizarro manifiesta inquietud por actuar del gobierno ante descubrimiento de detenida desaparecida con vida en Argentina

Diputada Pizarro manifiesta inquietud por actuar del gobierno ante descubrimiento de detenida desaparecida con vida en Argentina

5.
Directivo de Contraloría revela seguidilla de mensajes del jefe de gabinete de la exsenadora Allende para acelerar venta de Guardia Vieja

Directivo de Contraloría revela seguidilla de mensajes del jefe de gabinete de la exsenadora Allende para acelerar venta de Guardia Vieja

Portada del dia

🎉 La Tercera celebra 75 años ✈️ Suscríbete y entra al sorteo por 2 pasajes a Buenos Aires.

Plan digital $990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Quiénes eran Brenda, Morena y Lara, las tres jóvenes que fueron asesinadas en Argentina

Quiénes eran Brenda, Morena y Lara, las tres jóvenes que fueron asesinadas en Argentina

Cuál es el fármaco “milagroso” y multimillonario que descubrieron en Isla de Pascua (y por qué carga una historia oscura)

Cuál es el fármaco “milagroso” y multimillonario que descubrieron en Isla de Pascua (y por qué carga una historia oscura)

13 factores que aumentan los riesgos de padecer demencia, depresión y un ACV, según un nuevo estudio

13 factores que aumentan los riesgos de padecer demencia, depresión y un ACV, según un nuevo estudio

Calor extremo y lluvia: el caótico tiempo que le espera a Santiago los próximos días

Calor extremo y lluvia: el caótico tiempo que le espera a Santiago los próximos días

Servicios

Dónde y a qué hora ver a Pafos vs. Bayern Múnich por la Champions League en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Pafos vs. Bayern Múnich por la Champions League en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Olympique de Marsella vs. Ajax por la Champions League en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Olympique de Marsella vs. Ajax por la Champions League en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Inter de Milán vs. Slavia Prague por la Champions League en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Inter de Milán vs. Slavia Prague por la Champions League en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Pafos vs. Bayern Múnich por la Champions League en TV y streaming
Chile

Dónde y a qué hora ver a Pafos vs. Bayern Múnich por la Champions League en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Olympique de Marsella vs. Ajax por la Champions League en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Inter de Milán vs. Slavia Prague por la Champions League en TV y streaming

Gobierno por supuesta deuda de US$ 1.000 millones del Minvu: “La cifra real es menos de 1/9 de ese valor”
Negocios

Gobierno por supuesta deuda de US$ 1.000 millones del Minvu: “La cifra real es menos de 1/9 de ese valor”

Bajo nivel de lluvias, pero lo suficiente para asegurar el consumo de agua potable para la próxima temporada

Corte Suprema acoge recurso de Lotería de Concepción y ordena bloquear sitios de apuestas online

Por qué los principales investigadores de Inteligencia Artificial abandonaron OpenAI, Meta y Google
Tendencias

Por qué los principales investigadores de Inteligencia Artificial abandonaron OpenAI, Meta y Google

13 factores que aumentan los riesgos de padecer demencia, depresión y un ACV, según un nuevo estudio

Cuál es el fármaco “milagroso” y multimillonario que descubrieron en Isla de Pascua (y por qué carga una historia oscura)

En vivo: el Real Madrid visita al Kairat Almaty por la Champions League
El Deportivo

En vivo: el Real Madrid visita al Kairat Almaty por la Champions League

La cantera de la Sub 20: la nueva generación de la Roja deja atrás a los tres grandes y desarma una tendencia histórica

Parte médico detalla la evolución de Patricio Toledo tras sufrir un infarto

Primavera del Libro 2025: editoriales, lanzamientos y música en vivo con entrada gratis
Finde

Primavera del Libro 2025: editoriales, lanzamientos y música en vivo con entrada gratis

Con Claudio Narea, Los Viking’s 5 y más: lo detalles del Oktoberfest del Maipo 2025

Desde Pink Floyd hasta Lana del Rey en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para octubre

Chase Infiniti, la revelación actoral del momento: “Trabajar con Paul Thomas Anderson fue una verdadera clase magistral”
Cultura y entretención

Chase Infiniti, la revelación actoral del momento: “Trabajar con Paul Thomas Anderson fue una verdadera clase magistral”

Con Chini.png: 14ª Primavera del Libro reune más de 230 editoriales en Parque Estadio Nacional

De “es un poco forzado” a “las mejores expectativas”: el debate que abre el regreso de Soda Stereo con un Cerati virtual

Un fuerte terremoto de magnitud 6,9 sacude el centro de Filipinas
Mundo

Un fuerte terremoto de magnitud 6,9 sacude el centro de Filipinas

Las dudas sobre el plan de paz de Trump para Gaza: las líneas rojas de Netanyahu y Hamas

Trump sugiere usar ciudades estadounidenses como “campos de entrenamiento” para militares

Más que moda: Claudia Poblete y el poder de crear desde la cárcel
Paula

Más que moda: Claudia Poblete y el poder de crear desde la cárcel

Tobillera electrónica: la deuda pendiente en la protección de las mujeres

HAES o salud en todas las tallas: el enfoque que propone dejar de medir la salud en kilos