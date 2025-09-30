Chase Infiniti, la revelación actoral del momento: “Trabajar con Paul Thomas Anderson fue una verdadera clase magistral”

Como parte del grupo radicalizado French 75, Bob Ferguson (Leonardo DiCaprio) peleó a favor de los oprimidos y contra las políticas del Estado. Liberó a migrantes de los centros de detención, ejecutó atracos a bancos y compartió un código de compañerismo que durante un tiempo parecía inquebrantable.

Pese a su ímpetu y a su compromiso con la causa, su revolución fracasó y, 16 años más tarde, Bob está en el sillón de su casa fumando marihuana y sin poder recordar la respuesta que su interlocutor al otro lado del teléfono le está pidiendo. Ha dedicado la última etapa de su vida a criar a Willa (Chase Infiniti), la hija que tuvo junto a la desaparecida Perfidia Beverly Hills (Teyana Taylor). Ya no es una niña que obedece órdenes, por lo que, cuando se enfrentan la paranoia del padre y el arrojo de la adolescente, saltan chispas en la pantalla grande.

Aunque no comparten demasiadas escenas juntos, Paul Thomas Anderson dedicó una generosa cantidad de tiempo a buscar a la actriz que acompañaría a DiCaprio al frente de su nueva cinta, la recién estrenada (y elogiada) Una batalla tras otra. Como suele ocurrir en su carrera –y en esta película particular–, no se equivoco en su elección.

Oriunda de Indianápolis, Chase Infiniti nunca había actuado en un largometraje hasta que el director de Magnolia (1999) apostó por ella. Su crédito más conocido era Se presume inocente, la serie de Apple TV+ que en su primera temporada abordó el caso del personaje interpretado por Jake Gyllenhaal. Sin embargo, su nombre parecía tener escrito Hollywood en letras doradas: sus padres se inspiraron en el personaje de Nicole Kidman en Batman eternamente (1995) –Chase Meridian– y en la frase más típica de Toy story (“¡Al infinito y más allá!”).

La actriz es categórica respecto a su experiencia en el filme. “Los sets de Paul son una clase magistral. Te da mucha libertad para experimentar y trabajar con los demás”, asegura en una conferencia en la que participa Culto, donde explica su colaboración con el director: “El poder trabajar con él, explorar el personaje de Willa y aprender más sobre él y su proceso, creo que eso fue lo que más me cautivó del proyecto”.

Además de DiCaprio y Taylor, la película cuenta con Sean Penn, Benicio del Toro y Regina Hall, un reparto del que cualquier talento joven puede incorporar lecciones que difícilmente se olvidarán.

“Siento que aprendí muchísimo de todos”, asegura. “Todos brindaron actuaciones increíbles y mostraron mucha empatía y confianza entre sí. Y Leo y Paul, en particular, mostraron un liderazgo muy sutil. Creo que todo lo que me enseñaron es muy valioso para mí y estoy muy agradecida”.

La actriz asegura que se sintió una alumna trabajando con ellos. “Cada día me sorprendía al ver cómo yo iba creciendo y desarrollándome de maneras que jamás hubiera imaginado. Poder observarlos (a los actores), ver cómo Paul interactuaba con el resto del equipo y observar el trabajo de los demás departamentos fue un verdadero regalo”.

Su carrera ya estaba al alza antes del estreno de Una batalla tras otra. El rapero Tyler, the Creator vio su trailer en el cine y decidió que fuera una de las protagonistas del videoclip de Darling, I, parte de su disco más reciente. Además, acaba de terminar el rodaje de The testaments, el primer spin-off de The handmaid’s tale. Y los medios especializados no la descartan en la lucha por un cupo como Mejor actriz de reparto en la próxima edición de los Oscar.

El fenómeno en torno a Chase Infiniti está recién comenzando.