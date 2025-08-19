Chico Trujillo encabeza la celebración de los 20 años de Oktoberfest Chile
El evento del 30 de octubre al 2 de noviembre, tendrá en su cartel a nombres como Fother Muckers, Kuervos del Sur, Zilleral Orquesta y número de comedia con Mauricio Palma.
El icónico encuentro en honor a la cerveza, Oktoberfest Chile, celebra sus 20 años con una edición recargada de música, cultura y nuevas experiencias para vivir como nunca antes esta tradicional fiesta de inspiración bávara.
Este año, el evento se extenderá por cuatro días del jueves 30 de octubre al domingo 2 de noviembre en el tradicional Centro de Eventos Múnich de Malloco . Las entradas ya se encuentran disponibles a través del sistema Punto Ticket .
Para conmemorar estas dos décadas, Oktoberfest Chile presenta una edición recargada de música, experiencias y tradición, con más de 40 cervecerías nacionales e internacionales , gastronomía típica, catas guiadas por expertos, un potente line up musical encabezado por Chico Trujillo y la presentación estelar de la querida Zillertal Orchester, banda bávaro-argentina que ha acompañado esta fiesta desde sus inicios.
Pero eso no es todo. En esta edición aniversario, el tradicional evento sorprenderá con innovadoras actividades orientadas a toda la familia, que darán vida a un verdadero carnaval cervecero de inspiración fantástica, con artistas itinerantes, concursos cerveceros, maquillaje flúor y temático, pinta caritas, stands con ambientación especial y una atmósfera carnavalera que invita a la alegría y la celebración, en sintonía con el espíritu del Oktoberfest.
Line up por día:
Jueves: Zillertal Orquesta y Kuervos del Sur.
Viernes: Zillertal Orchestre y Fothers Muckers.
Sábado: Zillertal Orquesta y Chico Trujillo.
Domingo: Zillertal Orquesta y Comedia con Mauricio Palma + Violento Parra
Además, en el marco de su celebración por los 20 años, Oktoberfest Chile 2025 estrenará dos nuevas experiencias exclusivas: Experiencia VIP y Experiencia Munich.
La Experiencia VIP da acceso a una zona especial, estacionamiento preferencial, catas guiadas, baños privados, regalos y más. Asimismo está la Experiencia Múnich: dentro del emblemático restaurante bávaro, con mesas reservadas, menú especial y servicio premium. Para este, hay que escribir a Reservasvip@munich.cl
