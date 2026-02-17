Cineasta palestino ganador del Oscar vuelve a ser agredido por colonos y soldados israelíes

A través de un comunicado difundido en redes sociales, el cineasta palestino Hamdan Ballal expresó que fue víctima el domingo pasado de una nueva agresión por colonos y soldados de Israel, mientras se encontraba en su casa en Susiya, en el sur de Cisjordania. El realizador fue uno de los cuatro directores de No Other Land (2024), película ganadora del Premio Oscar 2025 a Mejor Documental.

La declaración, difundida por Yuval Abraham y Basel Adra, los otros codirectores y protagonistas del filme, explica lo siguiente: “Esta tarde, cerca de un año después de que ganáramos el Óscar, el mismo colono que me atacó poco después de que volviera de Los Ángeles (Shem Tov Lusky) lideró de nuevo un ataque contra mi casa y mi familia. Cuatro miembros de mi familia están arrestados en este momento y uno está en el hospital”.

Shem Tov Luvsky es un líder colono de la zona. Ballal lo acusó de liderar el ataque violento que sufrió el 24 de marzo de 2025, cuando un grupo liderados por el sujeto lo atacó por sorpresa en su casa, hiriéndolo y destruyendo propiedades del sector. Luego, mientras recibía atención médica tras el ataque, el cineasta fue detenido por militares israelíes, quienes lo mantuvieron incomunicado durante horas.

“Hace dos semanas logramos obtener una decisión del tribunal israelí de que el área alrededor de mi casa estuviera cerrada a los no residentes, pero los colonos rompen esa orden y aún vienen con sus rebaños casi todos los días”, profundiza el comunicado de Ballal.

“Se supone que la decisión del tribunal israelí iba a calmar un poco las cosas para nosotros. Pero ha ocurrido todo lo contrario. Los colonos han intensificado su acoso y las autoridades israelíes no han hecho nada para hacer cumplir la decisión, y hoy se han unido a los colonos en el ataque”, afirma el cineasta en el texto.

Según la declaración de Ballal, su hermano llamó a la policía por la incursión de los colonos en su casa. Tras esto, los primeros en llegar a su propiedad fueron soldados del Ejército israelí, quienes irrumpieron en la casa y atacaron a todos sus residentes. Los soldados arrestaron violentamente a dos hermanos, un sobrino y un primo de Ballal. Uno de los hermanos del director está en el hospital “gravemente herido”.

Precedentes

Hamdan Ballal ha indicado que, desde que ganó el Oscar, ha recibido múltiples ataques. “La situación ha empeorado... al igual que en toda Cisjordania”, comentó el cineasta.

La afrenta que padeció en 2025 surgió cuando el grupo israelí, liderado por Shem Tov Luvsky, irrumpió en la celebración del iftar en la localidad palestina. Su esposa, Lamia, relató que Ballal salió de la casa para grabar la confrontación entre sus vecinos y los colonos, cuando los agresores comenzaron a golpearlo. El director expresó al respecto que “iban a matarlo” y que “le patearon la cabeza como si fuera una pelota de fútbol”.

Luego de la golpiza, que lo dejó sangrando, Ballal pudo llamar a una ambulancia, pero esta fue interceptada por soldados israelíes que vendaron y detuvieron al director. Las fuerzas de Israel detuvieron a tres palestinos y un israelí bajo sospechas de “lanzar piedras” contra las fuerzas de seguridad, aunque no mencionaron a Ballal en ningún comunicado.

El cineasta estuvo incomunicado hasta el día siguiente, lo que despertó alarmas en todo el mundo. Al final, fue liberado tras un interrogatorio en una base militar y derivado a un hospital en Hebrón para atender sus heridas.

¿De qué trata No Other Land?

No Other Land se centra en la historia de Basel Adra, un joven activista palestino que lleva desde su infancia documentando la destrucción sistemática y la expulsión forzada de su comunidad en Masafer Yatta (Cisjordania). Las autoridades israelíes declararon esta zona como un campo de entrenamiento militar, lo que dio inicio a una campaña de demolición de hogares, escuelas y pozos de agua.

En medio de esta lucha, Basel conoce y forma una inesperada alianza con Yuval Abraham, un periodista israelí que se une a su causa para intentar visibilizar la crisis. El documental exhibe el crudo registro de las demoliciones junto a la evolución de la amistad entre ambos, en la cual se evidencian los privilegios de Yuval y los peligros a los que se enfrenta Basel.

La película fue filmada a lo largo de cinco años (2019-2023). En su año de lanzamiento fue aclamada internacionalmente, llevándose galardones como el premio a Mejor Documental y el Premio del Público en el Festival de Berlín de 2024 y, como fue comentado antes, el Oscar a Mejor Documental de 2025.