Claudio Michaux, Pato Pimienta y Cote Quiroz: quién es quién en el regreso del Club de la Comedia

Chilevisión confirmó la parrilla de humoristas que estará en el Club de la Comedia. El icónico programa, que se transmitió hasta 2014, regresa a las pantallas del canal en marzo de 2026.

El Club de la Comedia se tomará las señales los jueves en el horario prime. Uno de los humoristas más recordados de la primera versión del programa, estará a cargo de la dirección creativa de los capítulos a estrenar: Patricio “Pato” Pimienta.

Chilevisión decidió terminar con la emisión del programa humorístico Detrás del Muro. Tras esto, la mayoría de su elenco llegaron al canal Mega. Sin embargo, dos de los actores de este programa ya están confirmados para el Club de la Comedia: María José “Cote” Quiroz y Kurt Carrera.

Una de las grandes incorporaciones de esta versión del programa es el react oficial de Gran Hermano Chile, Claudio Michaux. El artista y streamer llega en un gran momento de su carrera y ha tenido presentaciones exitosas en el Festival de Olmué y el Festival de Las Condes.

Otra persona que tenido éxito en redes es otro de los confirmados: Gonzalo Trujillo, quien inició en Instagram publicando videos con su hija y actualmente tiene más de 600 mil seguidores. Actualmente, se encuentra en una gira por Chile presentando su show.

Para el programa está confirmada la participación de comediantes con un gran recorrido como el caso de Diddier “Bodoque” Marín, quien se ha presentado en el Festival de Viña del Mar con el grupo “Fusión Humor”. Sin embargo, esta vez no contará ni con su dupla Adrián “El Cebolla” Correa ni los demás integrantes del conjunto.

La lista la completan Jennifer “Lady Garfia” Adaros, quien tiene su apodo debido a la prótesis de su mano y se ha presentado en Teletón y algunos festivales. Además de Liss La Cubana, alias de Liset Benítez, comediante que cuenta su rutina a la vez que toca el piano y fue finalista del programa Coliseo. Por último, estará el reconocido actor Sebastián Layseca.