Cómo Joe Pesci y Daniel Stern se transformaron en los villanos de Mi Pobre Angelito

Se ha convertido en una película imprescindible de estas fechas, una cinta que amerita darle play sin importar el paso del tiempo o las veces que se ha visto anteriormente. Estrenada en los cines de EE.UU. en noviembre de 1990, Mi pobre angelito proporcionó comedia física, irreverencia, ternura y la dosis de espíritu navideño indispensable para quedar por siempre asociada a las fiestas de fin de año.

Así como la dirección de Chris Columbus y la escritura de John Hughes funcionaron como reloj, el trabajo de casting fue infalible. Hughes sugirió a Columbus que la persona correcta para el papel principal era Macaulay Culkin, un niño de nueve años con el que ya había trabajado en Tío Buck al rescate (1989) y que le había servido de inspiración para escribir el guión. Tras ver a cerca de 200 postulantes, el realizador llegó a la misma conclusión que su colega: Culkin era la mejor alternativa para interpretar a Kevin McCallister, el niño que se queda por equivocación en casa mientras sus padres y hermanos viajan a París a disfrutar de sus vacaciones.

Pese a que estaba definida como una producción familiar, el filme necesitaba que los elegidos para dar vida a los dos antagonistas, Harry y Marv, fueran actores de peso, intérpretes que resultaran convincentes al momento de poner en riesgo el bienestar de un niño que ha quedado vulnerable y solo en su hogar en Chicago. Y que no se sonrojaran cada vez que quedan en ridículo al caer en las trampas que les pone su víctima.

Columbus, un gran fanático de Toro salvaje (1980), pensó en alto: Joe Pesci, el hombre que en ese largometraje encarnó al hermano de Robert De Niro (quien fue considerado, pero no recibió una oferta formal). “Cuando Pesci dijo que sí, me quedé atónito”, reconoció el director en 2020, para el aniversario número 30 de la película.

Curiosamente fue más difícil definir a su dupla de fechorías. Inicialmente llamaron a Daniel Stern, con quien Pesci había forjado una amistad años antes mientras hacían They all laughed (1981), de Peter Bogdanovich. Sin embargo, el actor no llegó a acuerdo con la producción cuando se le informó que el rodaje no duraría seis semanas, sino que ocho, y que no existiría una compensación económica acorde a ese cambio. En su reemplazo apareció Daniel Roebuck, pero fue debut y despedida: tras dos días de ensayo, Columbus detectó que le faltaba química con Pesci y llamó de vuelta a Stern, quien accedió con gusto cuando aceptaron sus pretensiones económicas.

Ambos abordaron su trabajo desde perspectivas diferentes: mientras que la figura de Buenos muchachos (1990) procuró mantenerse lejos de Culkin (para preservar la relación antagónica entre sus personajes), Stern fue más cálido. En Home and alone, sus memorias lanzadas en 2024, detalló que incluso compartieron varios momentos fuera de las filmaciones.

“Macaulay se alojaba en otro hotel, pero lo recogimos y lo llevamos al parque a jugar. Era un niño dulce, pero había vivido una vida muy diferente a la de mis hijos. No sabía jugar a la pinta ni a lanzar la pelota. Era más bien un niño de interior y tenía mucha presión adulta, tanto del mundo del espectáculo como de sus padres y otros”, consignó en el libro, junto con revelar otro detalle llamativo: su habitación estaba llena de juguetes, los que –asegura Stern– habían sido un regalo de Michael Jackson (en 1991 Culkin protagonizaría el recordado videoclip de Black or white).

Si bien Kevin y los bribones no compartían muchas escenas, demandaban alta intensidad y absoluta concentración. Eso alcanzó un momento particular en la secuencia en la que Harry y Marv atrapan al pequeño McCallister. Pesci, totalmente en personaje, mordió sin querer el dedo del joven actor durante un ensayo.

“Él es maravilloso, lo adoro, es un buen amigo, pero es un tipo aterrador (...) En la primera película intentábamos dar miedo de verdad, y luego te das cuenta de que somos unos idiotas”, planteó Stern. Según sus recuerdos, Pesci exclamó que no había sido su intención y se disculpó al instante. “Joe dijo: ay, perdón por haberlo hecho. Pero sólo en esa ocasión podrías ver a Pesci abandonar momentáneamente su personaje”.

Macaulay Culkin le restó importancia al incidente. De hecho, en más de una ocasión ha contado que se quedó con una cicatriz de por vida y siempre ha revivido los pormenores con humor. “Me dio un souvenir”, indicó este año a Vanity Fair. “Deberían haber visto su cara: se dio cuenta de que había mordido a un niño de nueve años. Un compañero de trabajo de nueve años”.

No fue la única anécdota que dejó el paso del actor de Arma mortal 2 (1989) por el rodaje. Generó cierta fricción su negativa a llegar a la hora a la que estaba citado y, cuando fue confrontado, saltaron chispas. Finalmente, luego de entender que no cedería (porque dedicaba sus mañanas a jugar golf), se acomodaron a sus tiempos. “Macaulay se comportaba mejor en el set que Joe Pesci”, señaló –con picardía– el director de fotografía Julio Macat en un episodio de la docuserie de Netflix Las películas que nos formaron.

Así, novatos y experimentados,chicos y grandes, crearon una de las cintas fundamentales de la Navidad. Un clásico que, dos años después, tendría una secuela que reuniría a la misma pandilla y trasladaría la acción a Nueva York, con resultados más que satisfactorios.

