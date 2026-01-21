Con 84 años, Ney Matogrosso maravilló al Caupolicán

El cantante brasileño Ney Matogrosso se presentó el martes 20 de enero en el Teatro Caupolicán. A pesar de sus 84 años, el espectáculo duró casi dos horas. El artista decidió que su primera visita a Chile fuera el inicio de sus fechas en 2026.

El cantante brasileño cantó sus éxitos más recordados, canciones de Secos & Molhados y otros clásicos de la cultura popular de su país.

Ney Matogrosso es uno de los cantantes emblema de la contracultura en Brasil. Según Rolling Stone, es la “tercera voz brasileña más grande de todos los tiempos”. Tanto así que el artista ganó el Grammy Latino a la Excelencia Musical en 2014. Este show es una extensión de su gira “Bloco na rua”, que lleva activa desde 2019.

Foto: Ramiro Contreras

La visita del artista se da en el contexto de la 33° edición del Festival Teatro a Mil, presentado por la Fundación Teatro a Mil y Escondida|BHP, en coordinación con ¡HOLA RÍO!. La iniciativa brasileña busca enviar representantes a los eventos más importantes de Argentina, Chile y Uruguay.