    Entre comediantes y estrellas del género urbano: los eventos solidarios por los incendios en el sur

    Desde comediantes como Fabrizio Copano hasta cantantes como Pablo Chill-E han organizado eventos en beneficio de los damnificados por los incendios. En estos se recolectará dinero o aportes para los afectados. Mira acá una guía con algunos de los que están agendados.

    Por 
    Daniel Cañete

    La lucha contra los incendios continua en las regiones del Ñuble, Biobío y La Araucanía. Por ello, diversos artistas se han organizado para realizar eventos a beneficio de los afectados.

    Comediantes Unidos X

    Comediantes Unidos X se realizará el 21 de enero a las 20:30 horas en el Centro Cultural Chimkowe (Avenida Grecia 8735, Peñalolén). En el evento se juntarán los humoristas Juan Pablo López, Daniela “Chiqui” Aguayo, Alison Mandel, Pedro Ruminot, Sergio Freire, Paloma Salas y Luis “Lucho” Miranda. En la animación del espectáculo estarán Ignacio Gutiérrez y María Luisa Godoy, quien viene de conducir el Festival del Huaso de Olmué.

    Las entradas tienen un valor de 25 mil pesos y se están vendiendo por la página web lacomedia.cl. En la publicación del evento se detalla que el ticket no tiene cambio ni devolución. Además, habrá punto de hidratación y no se podrán ingresar bebidas alcohólicas ni comida.

    Los cantantes urbanos se unen

    La Coordinadora Shishigang prepara un show solidario agendado para el 21 de enero desde las 18:00 horas en Calafate Discoteca (Camino San José de Maipo 07784, Puente Alto). En el evento tocarán artistas como Pablo Chill-E, Lucky Brown, Ithan NY, Juliano Sosa, Santi Valencia, Klim, Nickla 12, Audigier, Pablito Pesadilla, DJ Jonax, DJ Faedior, DJ Plox y DJ Nemj.

    El evento es para todas las edades, pero los menores de 12 años tendrán que entrar con un adulto responsable. Está prohibido el consumo de drogas y bebidas alcohólicas. La entrada cuesta 5 mil pesos y se puede comprar en puerta o por la página web de Calafate.

    Comedia Por Ñuble y BioBío

    El restobar Comedy, uno de los lugares donde se presentan comediantes locales, también tendrá un evento por la emergencia. Este se realizará el sábado 24 de enero a las 18:00 horas en el recinto ubicado en Seminario 614, Providencia. Los artistas que se presentarán son Erwin Padilla, Noestoycreici, Pau San Martín, Beno Espinosa y Paola Molina.

    Las entradas se pueden comprar por la página ComedyPass.cl y tienen un valor de 15 mil pesos.

    Fabrizio Copano en Concepción

    Fabrizio Copano continua su gira donde ha visitado cuidades como Valdivia y Talca. Debido a la emergencia por los incendios, el comediante decidió que su próxima fecha en Concepción se volviera un beneficio para las familias damnificadas de la región.

    El evento se realizará en el Teatro Lihuén (San Martín 601, Concepción). El humorista realizará su presentación el 21 de enero a las 19:30 horas. Sin embargo, las entradas ya están agotadas.

    El humorista después seguirá su travesía con destinos como Viña del Mar, San Antonio y Melipilla. Aunque no se ha mencionado que las próximas fechas sean a beneficio.

    Felipe Avello en Temuco

    El comediante Felipe Avello anunció un evento en el Hotel y Casino Dreams Temuco en Avenida Alemania 0945. El espectáculo será a beneficio para los afectados de la octava región y se realizará el jueves 22 de enero a las 18:00 horas.

    Los valores de las entradas están entre los 18.400 y los 29.900 pesos y se pueden comprar por ticketpro.cl.

    Todos por Chile en Estación Central

    Estación Central también tendrá un evento a beneficio. En el line up están artistas como Bayron Fire, Lucky Brown, Juanka, Chiko Alfa, Germanini, Jhon Alex, DJ Rocka, Punto 40, Alex Sinatra y Jofre Oficial. La ocasión será animada por Rosinelli y Jaimeprox.

    El viernes 23 de enero, el Estadio Los Nogales (Capitán Gálvez 4247), abrirá sus puertas a las 18:00 horas. La entrada al evento será un aporte, que puede ser: agua mineral, bebidas isotónicas, alimentos no perecibles, alimento para mascotas, barras de cereal, útiles de aseo y generador de energías.

    La Cantata de los 30 días

    El sábado 24 de enero, a las 19:00 horas, detrás del Café Literario del Parque Bustamante (Avenida General Bustamante 76), se presentará una selección de artistas como Max Tupper, Cristóbal Gacitúa y Álvaro Berríos, entre otros.

    El evento tendrá un punto de acopio en el que se recibirá: Agua isotónica, suero fisiológico, alimentos no perecibles, frazadas, ropa interior, útiles de aseo y alimentos de mascotas, agua embotellada, pañales, gotas para los ojos, mascarillas, toallas húmedas y barras de proteína.

