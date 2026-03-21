Crítica de discos y singles: Cancamusa y CA7RIEL & Paco Amoroso definen su presente; Rush rescata su pasado

*Free Spirits - CA7RIEL & Paco Amoroso

El nuevo estatus de CA7RIEL y Paco Amoroso a nivel global es tal, que Free Spirits, su esperado segundo álbum, fue presentado por Sting. A medio camino entre la parodia y el marketing, el duo argentino del momento vivió un año de ascenso vertiginoso desde que explotaran con su Tiny Desk. Si en el EP PAPOTA se rieron de la fama, en su nuevo trabajo abordan sus consecuencias. Lo más notable es que decidieron ir a un lugar diferente; en lugar de repetir la fórmula ganadora, crearon un pop imaginativo, expansivo e impredecible que no escatima en estribillos pegajosos y ritmos pisteros. En Nada Nuevo se hacen cargo de las expectativas y dejan en claro que lo suyo es más sorpresa que originalidad.

Mientras, No me sirve, Ay ay ay (junto a Anderson Paak) y la rumbera Vida loca, apuestan por el movimiento con guiños a la música latina. El álbum también incluye cruces hacia la electrónica y hasta se juega por una balada al estilo setentero, con la buena Himno del Mediocre, uno de los puntos altos del álbum. Mientras, en el funk de Soy increíble se acercan más a lo que se les conocía, cerrando con un buen solo de la guitarra de CA7RIEL. En suma, un disco bien logrado que suena al dúo, pero a la vez desafía las expectativas. Espíritu libre (Felipe Retamal).

*Entre mis recuerdos - Cancamusa

Para encontrar la niña que fue, Natalia Pérez, Cancamusa, miró hacia atrás y buscó entre sus recuerdos. Y hoy los vuelve canción. La artista lanza la primera versión de su carrera con su lectura para Entre mis recuerdos, original de Albert Hammond y popularizada por la española Luz Casal. Esa fue la que conoció, tal como el común del público latino, una canción melancólica e introspectiva. La de la chilena, en cambio, es una lectura más luminosa, producida junto a Francis Duran, compañero en las filas de Los Bunkers, y grabada en el estudio Novena en Ciudad de México.

A diferencia de la de Casal, muy concentrada en su interpretación, en la de Cancamusa las capas de instrumentos ganan más espacio. Destacan las frases de guitarras de Durán -con un guiño inicial al tema original- y el beat de batería, tocada por la misma artista y que gana presencia en la mezcla. La partitura de cuerdas de Martín Benavides, grabada por el Cuarteto Austral, de alguna forma emula lo que hace el teclado en la grabación de la hispana y subraya la melancolía de la letra.

Y por su lado, Cancamusa logra hacerse con toda propiedad de la canción y al cantar, totalmente a su estilo, vuelca el rodaje que ha ganado como intérprete. Una versión bien trabajada (Felipe Retamal).

*Grace Under Pressure (40th anniversary) - Rush

Terry Brown fue a Rush lo que George Martin a The Beatles. No solo produjo 10 álbumes del trío canadiense (ocho de estudio y dos en vivo), sino que fue un guía-motor durante la mayor transición musical del grupo, cuando mutaron del progresivo a lo “radial”. Es decir, el paso del Hemispheres (1978) al Permanent Waves (1980). A comienzos de los 80, cuando el grupo quiso consolidar otra etapa, la de los sintetizadores, Terry Brown dejó su trabajo con Rush. Así, el Grace Under Pressure (1984) se transformó en el primer disco sin Brown como productor.

Días atrás, Geddy Lee y Alex Lifeson -que recientemente anunciaron su regreso con un tour mundial con Chile aún en duda- lanzó la edición 40 aniversario de esta obra, que contiene temas como Distant early warning y Red sector A. El boxset incluye cinco discos: el álbum remasterizado, una mezcla en Dolby Atmos, el concierto en vivo completo en Toronto 1984 y una nueva versión mezclada por Terry Brown. Es precisamente esa última pieza la que sobresale, como una suerte de eslabón perdido en la larga historia de la agrupación. Aquí hay una preponderancia más elegante y protagónica de los teclados, con otras sutilezas como el final de Red lenses (Alejandro Tapia).