Cuando Juanes era puro thrash metal

La cuarta noche del Festival de Viña 2026 abre con uno de los cantantes colombianos más conocidos y exitosos de las últimas décadas: Juanes. El intérprete de rock y pop latino llegará a la Quinta Vergara en la antesala de una nueva gira mundial.

A continuación, en Culto repasamos los orígenes musicales del cantante, profundamente ligados a un género que ya no está tan relacionado con su música: el metal.

Nacimiento

Juanes, de nombre real Juan Esteban Aristizábal Vásquez, nació el 9 de agosto de 1972 en Medellín, Colombia. Vivió su infancia entre su ciudad natal y Carolina del Príncipe (Antioquia).

Creció en un entorno familiar lleno de música. Su padre, Javier Aristizábal, y sus cinco hermanos mayores le enseñaron a tocar la guitarra y la flauta desde una edad temprana. Juanes ha declarado que su infancia transcurrió en su casa, protegido de la violencia de la época, centrado en la música y su familia.

Ekhymosis

A los 15 años y en 1988, Juanes inició su carrera profesional fundando la banda de thrash metal Ekhymosis con Andrés García (bajo), Esteban Mora (batería) y Alex Oquendo (voz). La banda se formó gracias que Juanes dañó su guitarra y le recomendaron a García para repararla. De ese encuentro técnico nació la amistad y la banda.

Sin embargo, Oquendo duró muy poco en el grupo. Después de su primer concierto, en 1988, el vocalista dejó la banda, lo que “forzó” a Juanes a tomar el rol de cantante principal. Luego, Oquendo fundaría la banda de death metal Masacre.

Al principio, la banda tocaba thrash metal, influenciada por grupos como Metallica o Slayer y caracterizada por un sonido crudo. Eso coincidía con su propuesta de “responder musicalmente” a la violenta realidad colombiana de los años 90.

Extraída de ELTIEMPO.com

El nombre “Ekhymosis” (término médico para “moretón” o equimosis) fue elegido precisamente porque representaba los golpes y heridas de una sociedad maltratada por el narcotráfico.

A pesar de iniciar en el metal, con el tiempo la banda evolucionó hacia el rock y el pop latino desde 1992 en adelante, luego del lanzamiento del álbum Niño Gigante. Desde entonces, suavizaron su sonido y lanzaron varios álbumes que tuvieron éxito local, gracias a canciones como La Tierra y Solo.

El grupo se disolvió a finales de los años 90, principalmente por diferencias creativas entre Juanes, quien quería experimentar con ritmos más folclóricos y pop alejados del metal, y el resto de integrantes. No fue una separación conflictiva.

En 2011 la banda renació en manos de otros músicos que querían “rendir homenaje” a los miembros fundadores y siguen activos hasta hoy.

Extraída de Radionica

Solista

Tras la disolución de Ekhymosis, Juanes decidió mudarse a Los Ángeles (EE. UU.) para buscar una carrera como solista. Según el cantante, en este periodo vivió una de las etapas más duras de su vida, porque vivió solo, con poco dinero y sin dominar el inglés.

Su suerte cambió cuando el productor argentino Gustavo Santaolalla escuchó sus demos y decidió firmarlo para Universal Music. Santaolalla produjo su álbum debut Fíjate bien, el cual tuvo una gran acogida crítica y recibió múltiples nominaciones a los Grammy Latinos. El resto es historia.