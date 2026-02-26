SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    Cuando Juanes era puro thrash metal

    El cantante colombiano abre la cuarta noche del Festival de Viña 2026 -este miércoles 25- ya consagrado como un ícono del pop y el rock latino. Sin embargo, sus orígenes musicales lo vinculan a un género atípico para su carrera actual: el metal.

    Por 
    Vicente Fontecilla

    La cuarta noche del Festival de Viña 2026 abre con uno de los cantantes colombianos más conocidos y exitosos de las últimas décadas: Juanes. El intérprete de rock y pop latino llegará a la Quinta Vergara en la antesala de una nueva gira mundial.

    A continuación, en Culto repasamos los orígenes musicales del cantante, profundamente ligados a un género que ya no está tan relacionado con su música: el metal.

    Nacimiento

    Juanes, de nombre real Juan Esteban Aristizábal Vásquez, nació el 9 de agosto de 1972 en Medellín, Colombia. Vivió su infancia entre su ciudad natal y Carolina del Príncipe (Antioquia).

    Creció en un entorno familiar lleno de música. Su padre, Javier Aristizábal, y sus cinco hermanos mayores le enseñaron a tocar la guitarra y la flauta desde una edad temprana. Juanes ha declarado que su infancia transcurrió en su casa, protegido de la violencia de la época, centrado en la música y su familia.

    Ekhymosis

    A los 15 años y en 1988, Juanes inició su carrera profesional fundando la banda de thrash metal Ekhymosis con Andrés García (bajo), Esteban Mora (batería) y Alex Oquendo (voz). La banda se formó gracias que Juanes dañó su guitarra y le recomendaron a García para repararla. De ese encuentro técnico nació la amistad y la banda.

    Sin embargo, Oquendo duró muy poco en el grupo. Después de su primer concierto, en 1988, el vocalista dejó la banda, lo que “forzó” a Juanes a tomar el rol de cantante principal. Luego, Oquendo fundaría la banda de death metal Masacre.

    Al principio, la banda tocaba thrash metal, influenciada por grupos como Metallica o Slayer y caracterizada por un sonido crudo. Eso coincidía con su propuesta de “responder musicalmente” a la violenta realidad colombiana de los años 90.

    Extraída de ELTIEMPO.com

    El nombre “Ekhymosis” (término médico para “moretón” o equimosis) fue elegido precisamente porque representaba los golpes y heridas de una sociedad maltratada por el narcotráfico.

    A pesar de iniciar en el metal, con el tiempo la banda evolucionó hacia el rock y el pop latino desde 1992 en adelante, luego del lanzamiento del álbum Niño Gigante. Desde entonces, suavizaron su sonido y lanzaron varios álbumes que tuvieron éxito local, gracias a canciones como La Tierra y Solo.

    El grupo se disolvió a finales de los años 90, principalmente por diferencias creativas entre Juanes, quien quería experimentar con ritmos más folclóricos y pop alejados del metal, y el resto de integrantes. No fue una separación conflictiva.

    En 2011 la banda renació en manos de otros músicos que querían “rendir homenaje” a los miembros fundadores y siguen activos hasta hoy.

    Extraída de Radionica

    Solista

    Tras la disolución de Ekhymosis, Juanes decidió mudarse a Los Ángeles (EE. UU.) para buscar una carrera como solista. Según el cantante, en este periodo vivió una de las etapas más duras de su vida, porque vivió solo, con poco dinero y sin dominar el inglés.

    Su suerte cambió cuando el productor argentino Gustavo Santaolalla escuchó sus demos y decidió firmarlo para Universal Music. Santaolalla produjo su álbum debut Fíjate bien, el cual tuvo una gran acogida crítica y recibió múltiples nominaciones a los Grammy Latinos. El resto es historia.

    Extraída de Spotify

    Lee también:

    Más sobre:JuanesFestival de ViñaColombiaPop latinoRockPopMetalEkhymosisMúsica

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Bellolio ante la reinstalación de la estatua de Baquedano: “Se cierra el ciclo donde la violencia intentó ganarle a la razón”

    Alcaldesa Ripamonti trabaja en modificación de decreto municipal para entregar Gaviota de Platino a Mon Laferte en Viña

    Juanes invita a Mon Laferte e interpreta a Chico Trujillo en su aplaudido regreso al Festival de Viña

    El vínculo de una década de Mon Laferte y Juanes que se materializó en la Quinta Vergara

    El paso de Juanes por Chile y el cruce de “La camisa negra” con un joven Sinaka en 2021

    “Yo adoro a esta mujer”: cómo se gestó la aparición de Mon Laferte en el show de Juanes en Viña

    Lo más leído

    1.
    Enzo Ferrada: la voz que este miércoles 25 dará vida a la obertura del Festival de Viña

    Enzo Ferrada: la voz que este miércoles 25 dará vida a la obertura del Festival de Viña

    2.
    Juanes invitará a Mon Laferte a su show en Viña 2026 para cantar Fotografía

    Juanes invitará a Mon Laferte a su show en Viña 2026 para cantar Fotografía

    3.
    “Yo adoro a esta mujer”: cómo se gestó la aparición de Mon Laferte en el show de Juanes en Viña

    “Yo adoro a esta mujer”: cómo se gestó la aparición de Mon Laferte en el show de Juanes en Viña

    4.
    Premios con traductor, despliegue coreográfico y Kidd Voodoo: el debut del k-pop de NMIXX arrasa en Viña

    Premios con traductor, despliegue coreográfico y Kidd Voodoo: el debut del k-pop de NMIXX arrasa en Viña

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    Servicios

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Calendario escolar 2026: revisa cuándo es el regreso a clases y fechas clave por región

    Calendario escolar 2026: revisa cuándo es el regreso a clases y fechas clave por región

    A qué hora y dónde ver a PSG vs. Monaco por la Champions League en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a PSG vs. Monaco por la Champions League en TV y streaming

    Bellolio ante la reinstalación de la estatua de Baquedano: “Se cierra el ciclo donde la violencia intentó ganarle a la razón”
    Chile

    Bellolio ante la reinstalación de la estatua de Baquedano: “Se cierra el ciclo donde la violencia intentó ganarle a la razón”

    Operativo en desarrollo por eventual fuga de dos internos desde la ex Penitenciaría de Santiago

    “La radio era su vida”: Muere Adolfo Flores, músico y cofundador de radio Beethoven

    Pese a último revés judicial no decae optimismo de Andes Iron y presentará proyecto Dominga en feria mundial en Canadá
    Negocios

    Pese a último revés judicial no decae optimismo de Andes Iron y presentará proyecto Dominga en feria mundial en Canadá

    Quiroz completa equipo que lo acompañará en la Dipres y que debe revertir críticas a la entidad por estimaciones fiscales

    Estudio de 68 países: las reglas fiscales que dominan a nivel internacional

    3 formas de pensar únicas de las personas inteligentes, según un psicólogo
    Tendencias

    3 formas de pensar únicas de las personas inteligentes, según un psicólogo

    Por qué los paños de cocina viejos secan mejor que los nuevos, según la ciencia

    Cómo las autoridades de México rastrearon a “El Mencho”, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación

    Con un ritual en la malla y dos penales atajados: la dulce revancha de Omar Carabalí que clasifica a O’Higgins ante Bahía
    El Deportivo

    Con un ritual en la malla y dos penales atajados: la dulce revancha de Omar Carabalí que clasifica a O’Higgins ante Bahía

    Épica celeste en Brasil: O’Higgins elimina al Bahia en los penales y mantiene vivo su sueño en la Copa Libertadores

    Champions League: Vinícius Junior se sale con la suya y sella el triunfo de Real Madrid sobre Benfica para meterse en octavos

    Samsung Galaxy S26 Ultra: la consolidación del hardware y la privacidad en la era de la IA
    Tecnología

    Samsung Galaxy S26 Ultra: la consolidación del hardware y la privacidad en la era de la IA

    Llegan los teléfonos Galaxy S26 de Samsung: minuto a minuto

    Apple Sports aterriza en Chile: cómo es la app gratuita para seguir la Primera División y las grandes ligas de América

    Juanes invita a Mon Laferte e interpreta a Chico Trujillo en su aplaudido regreso al Festival de Viña
    Cultura y entretención

    Juanes invita a Mon Laferte e interpreta a Chico Trujillo en su aplaudido regreso al Festival de Viña

    El vínculo de una década de Mon Laferte y Juanes que se materializó en la Quinta Vergara

    El paso de Juanes por Chile y el cruce de “La camisa negra” con un joven Sinaka en 2021

    EE.UU. autoriza venta de petróleo y gas a Cuba bajo ciertas condiciones
    Mundo

    EE.UU. autoriza venta de petróleo y gas a Cuba bajo ciertas condiciones

    Renuncia Tarek William Saab a la Fiscalía General de Venezuela

    Gobierno de Cuba dice que mató a cuatro tripulantes de una lancha civil con patente estadounidense

    Tacos de salmón y mango
    Paula

    Tacos de salmón y mango

    Semana de la Moda en Milán: ¿Qué pasarelas ver, cuándo y por qué?

    Hablemos de amor: él me recordó que sigo viva