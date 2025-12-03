Cuerpos Vol.1: escucha el nuevo disco de Babasónicos

Ya está disponible en plataformas digitales Cuerpos Vol.1, el nuevo álbum de los argentinos Babasónicos, sucesor de Trinchera (2022).

Se trata de un trabajo de 9 canciones, en que los trasandinos despliegan una nueva mirada para si mezcla entre rock alternativo, pop y las habituales letras sobre poder, cuerpos y deseo.

“Con un lenguaje y una puntuación desobedientes, las canciones buscan siempre su propia forma, convirtiendo la escucha en un lugar sagrado y en la única distopía posible. Melodías pegadizas, novedosas y una nueva elegancia al afirmar muestran cómo la música y el cuerpo funcionan hoy como espacios de defensa de lo común y lo propio”, dice en un comunicado el productor Andy Fogwill.

Escucha Cuerpos Vol.1 a continuación